Co znamenají písmena v názvech Lexusů? Některá dávají smysl, jiná moc ne

Luxusní odnož japonské Toyoty letos oslaví 34. narozeniny. Od svého vzniku se Lexus drží písmenného pojmenování modelů, které odstartoval modelem LS. Tak nějak jsme si na to zvykli a více o tom nepřemýšleli. Věděli jste ale, že každé označení je zkratkou?

Do vysvětlení stávajících označení modelů se pustilo britské zastoupení značky. Názvy modelů z nedávné historie, případně v Anglii neprodávaných, jsme pak dohledali z jiných zdrojů. Začněme například vůbec prvním modelem značky, sedanem LS. Zkratka zřejmě bez většího překvapení znamená Luxury Sedan, tedy luxusní sedan.

Video se připravuje ...

Menší model GS se přidržel podobné logiky označení a jeho název znamená Grand Sedan, tedy velký sedan. Na našem trhu tuhle zadokolku nahradil model ES, za jehož označením stojí Executive Sedan, tedy volně přeloženo jako manažerský sedan. V případě modelu IS už určitě víte, že S znamená sedan a jen přemýšlíte, co by se mohlo skrývat pod písmenem I… Nejmenší sedan značky se ale vydal jinou cestou a IS znamená Intelligent Sport, v překladu inteligentní sport.

Z modelu IS odvozené kupé nese název RC, jehož význam je Radical Coupé (radikální kupé). Tohle auto je momentálně jako jediné dostupné v plnohodnotném provedení F, přičemž tímto písmenkem Lexus odkazuje na japonskou závodní trať Fuji Speedway. Název už neprodávaného Lexusu SC tvoří slova Sports Coupé, tedy sportovní kupé.

Přidržíme-li se ještě sportovně orientovaných aut, můžeme pokračovat modelem LC. Jeho označení se vrací k těm logickým a znamená Luxury Coupé (luxusní koupé). Od LC myšlenky ubíhají směrem k ikonickému modelu LFA, za jehož názvem stála slova Lexus Future Advance (budoucí pokrok Lexusu). Tedy alespoň ve formě konceptu, u produkční verze se zkratka vysvětlovala jako Lexus F-Sports Apex (apex sportovních modelů F), čímž chtěl výrobce naznačit, že je vzorem pro ostatní modely F.

Z nedávné historie zmiňme také model CT, jehož označení znamenalo Creative Touring. Slovo Creative (kreativní) mělo odkazovat na hybridní pohon v segmentu (a době), kde konkurenci poháněly diesely. Slovo Touring, u jiných značek používané pro označení kombíků, mělo dávat najevo, že hybridní pohon nepřináší kompromisy v praktičnosti.

Když se v nabídce značky vydáme směrem SUV a crossoverů, začít můžeme třeba nejmenším modelem UX. Tady zkratka znamená Urban Crossover (městský crossover), takže bez překvapení. Analogicky pak NX značí Nimble Crossover (hbitý crossover), RX Radiant Crossover (zářivý/zářný crossover) a za názvem u nás neprodávaného modelu LX stojí slova Luxury Crossover (luxusní crossover). Ale protože poslední jmenovaný není crossoverem, někteří importéři vysvětlují písmeno X jako označení pohonu všech kol.

Závěrem zmiňme ještě velkoprostorový luxusní model LM, jehož název je zkratkou slov Luxury Mover, tedy něco jako luxusní stěhovák. Tady název smysl dává, zatímco u některých modelů tolik nesedí. Znali jste významy všech označení, nebo pro vás byla některá z nich překvapením?