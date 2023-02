Konec jedné éry. GTI Treffen u jezera Wörthsee končí!

Tuningový sraz u jezera Wörthsee v městečku Maria Wörth se pořádal již od roku 1982 nejprve za účasti několika desítek nadšenců. Akce se během několika desítek let rozrostla do ikonického setkání koncernových majitelů se stánky samotných automobilek. Mimochodem, Volkswagen oficiálně podporuje GTI Treffen již od roku 2006.

S obrovským počtem až 200 tisíc návštěvníků ročně nemohl bezohlednému chování hrstky účastníků nic udělat ani samotný Volkswagen. Jelikož se na akci někteří lidé sjížděli již dva týdny před jejím konáním, bylo toto období pro obyvatele malebného rakouského městečka značně nepříjemné. GTI Treffen je ale hlavně skvělou událostí, kde například Volkswagen vybírá studenty, kteří postaví zajímavý koncept, který se posléze na srazu vystaví.

“Obec Maria Wörth byla po mnoho let dějištěm setkání nadšenců GTI. Historie této události je neodmyslitelně spjata se čtvrtí Reifnitz a přinesla mnoho setkání, velkou proslulost a v neposlední řadě i ekonomické impulsy. Enormní nárůst účastníků v posledních letech ukázal hranice možného růstu a odolnosti naší komunity a místního regionu. Dopad na změnu klimatu, odpovědnost politických činitelů za ochranu ekosystému znamená to, že budou příští srazy umístěny do nových prostor,” stálo ve vyjádření obce Maria Wörth.

Markus Perdacher, starosta města Maria Wörth, k tomu dodal. “Rádi bychom pokračovali ve zkoumání návrhů a nápadů na akce v našem regionu, ale musíme zvážit, do jaké míry jsou sociálně a ekologicky kompatibilní, aby splňovaly vysoké standardy udržitelnosti.”

Okolí jezera Wörthersee tak na základě těchto prohlášení a čím dál přísnějších regulí ohledně klimatu a udržitelnosti pravděpodobně již nikdy pořádat automobilovou akci takové velikosti nebude.

Organizátory GTI Treffen teď dost možná čeká nesplnitelný úkol, a to najít místo, které bude reprezentativním nástupcem jezera Wörthersee v kombinaci s minimálním dopadem na chod a klima daného regionu.