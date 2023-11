Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

„Jednorožec, bájné zvíře, není šance jej chytit.“ To jsou slova, jakými začíná naše seznámení s legendární „Eleanor“ v moderním hollywoodském trháku 60 sekund (Gone in Sixty Seconds). Randall „Memphis“ Raines (Nicolas Cage) musí ukrást padesát specifických aut, aby zachránil život svého bratra, a to nejobávanější si nechává až na konec. Je jím jeho celoživotní automobilová láska i prokletí. Jeden z nejslavnějších amerických bouráků všech dob – klasické Shelby GT500.

Jeden z nejúspěšnějších automobilových filmů inspiroval nadšence do amerických muscle cars, aby začali s výrobou replik ohromující filmové Eleanor, jenže problémy na sebe nenechaly dlouho čekat. Ve Spojených státech amerických se objevily právní spory, když filmová producentka Denice Halicki začala bojovat za jejich zničení, protože vlastní autorská práva na „Eleanor“ jako „postavu“, včetně jejích různých stylů. Stavba nové repliky vozu tak byla prvním vykročením vstříc soudní síni.

Soudní spory se táhnou až do současnosti a vyvolávají v automobilové komunitě nejistotu. Pokud však po legendární Eleanor opravdu toužíte a jste ochotní za ni dobře zaplatit, právě se objevila ideální příležitost. Úspěch filmových zlodějů aut pomohl ke vzniku oficiálně licencovaných replik ikonického mustangu, zakládajícího na Shelby GT500 z roku 1967, a jedna z nich teď může být vaše.

Na blížící se dražbě Mecum Auctions v Las Vegas se bude prodávat oficiální replika filmové superhvězdy i s certifikátem potvrzujícím její autenticitu. A je to opravdové monstrum! Srdcem vozu je obrovský sedmilitrový osmiválcový big block spojený s čtyřstupňovou manuální převodovkou. Replika disponuje i ikonickým tlačítkem „Go-Baby-Go“ přidávajícím motoru doping z tlakové lahve s oxidem dusným. Lidově se mu přezdívá „nitro“.

Jedinou vadou na kráse speciálně upravené klasiky jsou výrazně modernější prvky v kabině, jako jsou sedadla s logem filmu nebo středová konzola. Nelíbí se nám ani lacině vypadající logo „Gone in 60 Seconds“ na palubní desce, zato oceňujeme originální podpis slavného Carrolla Shelbyho. Ten u vozů s kultovním jménem slouží jako ten nevěrnější certifikát pravosti.

Otázkou je, za jakou výslednou cenu se originální replika filmové Eleanor nakonec prodá. Aukční společnost nezveřejnila žádný odhad ani vyvolávací cenu. Nezbývá, než se nechat překvapit výsledkem. Aukce společnost Mecum Auctions v Las Vegas se bude konat ve dnech 9. až 11. listopadu letošního roku.