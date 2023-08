Velmi populární skupina pony cars má sice spoustu zástupců, drtivé většině z nás ovšem jako první na mysl vytane Ford Mustang. Americká legenda, jejíž jméno postupem času ztratilo na síle, aby v posledních letech opět vystoupalo na vrchol, je bezpochyby jedním z absolutně nejoblíbenějších aut zpoza Atlantského oceánu.

Nejčastěji se na srazech setkáte se sportovně laděnými fastbacky, které v poslední době proslavil snímek 60 sekund z roku 2000 s Nicolasem Cagem a Angelinou Jolie v hlavních rolích. Zapomenout ovšem nemůžeme ani na umělecky hodnotnější Bullittův případ se Stevem McQueenem v hlavní roli. Tmavě zelený exemplář Mustangu GT 390 se dokonce stal natolik populárním, že přiměl mateřský Ford k výrobě hned několika limitovaných edicí inspirovaných filmovým kouskem.

Ford Mustang je zkrátka ikona, která si získala miliony fanoušků na celém světě. Obrovský zástup obdivovatelů najdeme také v Česku. Ti šťastnější z nás se dokonce mohou pochlubit nějakým historickým exemplářem v garáži. Většinou se jedná o standardní verze s obligátním osmiválcem, případně menším šestiválcovým motorem.

Právě vysoký počet běžných variant nejen na našich silnicích a všeobecně velký zájem o první generaci Fordu Mustang mezi začínajícími veteránisty, kteří tlačí ceny aut nahoru, odrazují zkušenější milovníky starších „amerik“ od koupě dvoudveřové legendy s hřebcem ve znaku. V historii této modelové řady přitom najdeme hned několik variant, jež patří do zlatého fondu automobilismu.

Těmi nejproslulejšími jsou jednoznačně modely od Carrolla Shelbyho. Tento vynikající jezdec, šikovný konstruktér a nadaný podnikatel toho v padesátých a šedesátých letech stihl opravdu hodně. V roce 1959 byl členem vítězné posádky 24hodinovky v Le Mansu, v jejímž rámci spolu s týmovým parťákem, Britem Rayem Salvadorim, zvládl za volantem Aston Martinu DBR1/300 obkroužit 323 kol, o jedno více než jejich stájoví kolegové.

V šedesátých letech minulého století svůj byznys spojil s Fordem, jehož představitelé souhlasili s použitím jejich nového a lehkého, osmiválcového small-blocku Windsor o objemu 3,6 litru v roadsteru AC Cobra, na jehož vývoji a výrobě se Shelby významně podílel. Carroll přitom s prosbou nejdříve zamířil do Chevroletu. Jeho přání na dodávky motoru z modelu Corvette ovšem zůstalo nevyslyšeno.

Velmi úspěšné partnerství s modrým oválem nabralo začátkem 60. let na síle a rychlosti. Vedle dodávek osmiválců se Shelby zapojil do vývoje soutěžního Fordu GT40. Ten se měl stát americkým kladivem na konkurenční Ferrari, které tehdy kralovalo vytrvalostním soutěžím. Po počátečních problémech se nakonec podařilo GT40 vyladit takřka do naprosté dokonalosti, o čemž svědčí mimo jiné čtyři po sobě jdoucí triumfy na zmíněném 24hodinovém podniku v Le Mansu v letech 1966 až 1969. Ve Francii se Ford nakonec nemusel vypořádávat pouze s italskou konkurencí, nýbrž i s velmi ambiciózním Porsche, kterému v roce 1969 celkové vítězství uniklo doslova o fous.

Třetím silným pojivem mezi Carrollem Shelbym a Fordem se stala ultimativní verze Fordu Mustang s názvem Ford Shelby G.T.350 (od roku 1966 už pouze Shelby G.T.350). První vozy vznikly v roce 1965, tedy jen chvíli po světové premiéře mustangu, který se představil v dubnu 1964.

Speciály svou životní pouť začínaly jako sériové modely, které u společnosti Shelby American prošly důkladnou péčí. Vidlicový osmiválec Windsor o objemu 4,7 litru dostal velký čtyřkomorový karburátor Holley 715 CFM, díky němuž výkon poskočil z 202 na 228 kilowattů. Změnilo se také nasávání a brzdy a přibyla 9palcová zadní náprava. Větší, zadní bubny pocházely z Fordu Galaxie, vpředu se usídlily kotoučové disky Kelsey-Hayes. Úpravy měly za úkol přiblížit vůz soutěžním autům, což se v případě modelu G.T.350R podařilo do puntíku. Tahle 34kusová série totiž byla postavena podle regulí Amerického klubu sportovních aut (SCCA) a dnes patří ke svatým grálům v rámci celé Shelbyho produkce.

Všech 562 aut z roku 1965 bylo vyvedeno v bílém laku Wimbledon. Všechny kousky dostaly postranní modré pásy, zhruba 28 procent GT350 ovšem obléklo dnes již legendární dvojici „rychlých“ pruhů, které se táhly od kapoty přes střechu až po víko zavazadelníku. Sportovní charakter téhle varianty podtrhovala také pouze dvoumístná konfigurace. Místo zadní lavice totiž byla namontována rezerva.

Pro následující rok se Shelby G.T.350 více přiblížilo potřebám běžných řidičů. Například se rozšířila paleta laků karoserie (k bílé přibyla také modrá, zelená, červená a černá), vrátila se zadní sedadla a zákazníci mohli také sáhnout po třístupňovém automatu SelectShift, který doplnil čtyřrychlostní manuál Borg-Warner T10. Na rozdíl od raných modelů z předchozího roku se baterie nenacházela v zavazadelníku, nýbrž na tradičním místě v motorovém prostoru. Změnilo se také vedení výfukového systému, jehož koncovky neústily pod bočními prahy, ale klasicky vzadu. Komu navíc nestačil výkon, mohl sáhnout po přeplňování kompresorem Paxton. Díky tomu osmiválec posílil na 328 kilowattů.

Výroba modelů G.T.350 meziročně vzrostla zhruba čtyřnásobně na 2378 exemplářů. Přesně 252 z nich mělo karoserii odpovídající Fordu Mustang 1965, jelikož pocházely z dřívější Shelbyho objednávky. Čtyři kusy vznikly jako dragsterové speciály, stejný počet aut dostal plátěnou střechu. Jednalo se však o experimentální vozy, jež sloužily k testovacím účelům v rámci vývoje otevřeného provedení, které se představilo později. Významnou část, konkrétně 1003 fatsbacky (z toho dva prototypy), tvořila objednávka autopůjčovny Hertz, v níž měla automobilka Ford majoritní podíl.

Dodávka více než tisícovky GT350 se stala součástí programu Rent-A-Racer neboli Pronajměte si „závoďák“, který měl atmosféru přiblížit širší veřejnosti. A to doslova. Denní pronájem totiž činil sedmnáct dolarů, za týden za volantem shelby jste zaplatili 70 dolarů, přičemž za kilometr si v Hertzu účtovali sedmnáct centů. Mediánový roční příjem amerických domácností se přitom v témže roce pohyboval okolo 7400 dolarů. Ceny za pronájem G.T.350 se tudíž pohybovaly v podobných hladinách jako u běžných aut.

Myšlenku stát se alespoň na chvíli rekreačním závodníkem zaujala desítky tisíc lidí. Pro Ford, Hertz i Shelbyho se jednalo o skvělou reklamu, která navíc nestála moc peněz. Tedy jak se to vezme. Lákadlo v podobě silného mustangu znamenalo vyšší servisní náklady. U 85 dodaných aut s manuálem (zbytek prozřetelně dostal automat) se spojka měnila dost často. Výjimečné nebyly ani ťukance z běžného provozu. Výkonné brzdy totiž zastudena příliš nefungovaly, respektive vyžadovaly silnější sešlápnutí brzdového pedálu, což si velká část krátkodobých řidičů neuvědomila. Některá auta se po zápůjčce dokonce vracela s viditelnými stopami po závodění. Na dveřích často zbyly kontury po nalepených soutěžních číslech, v interiéru zase známky po bezpečnostní kleci, nemluvě o zraněních z těsných soubojů na trati a výrazně utahaných mechanických částech. Vzhledem k férové nabídce se totiž mnoha rekreačním jezdcům nevyplatilo pořizovat si vlastní speciál, když za několik desítek dolarů mohli mít k dispozici podobně schopné Shelby GT350. Našli se i tací, kteří se dokonce nerozpakovali vrátit vůz s jiným motorem. Vyladěný osmiválec od Shelby totiž někteří nahradili agregátem ze standardního Fordu Mustang.

Po konci programu koupil Shelby auta zpět. Naprostá většin z nich se nakonec vrátila v lepší formě, než se předpokládalo. Průměrné poškození totiž vycházelo na sto dolarů na vůz. Všechna G.T.350H prošla důkladným servisem, po němž zamířila k vybraným dealerům Ford. Ačkoliv se vozy prodávaly za nižší ceny, veřejnost jim kvůli jejich minulosti v autopůjčovnách moc nedůvěřovala. Dnes se však jedná o jedny z nejvzácnějších shelby na trhu. A obzvlášť to platí pro exempláře vyvedené v jiných barvách než v obligátní černé se zlatými pruhy, která v rámci tisícovky aut dominovala.

To je ostatně také případ „našeho“ červeného kousku. Totožný lak se zlatými pruhy totiž podle všeho dostalo jen dvanáct exemplářů. V Evropě by snad navíc žádný další originál v takovém provedení jezdit neměl. A jak se sem vůbec dostal?

Může za to Jiří Senohrábek a jeho láska k shelbynám. Ta se zrodila během vyjížďky na harleyi, během níž Jiří narazil právě na první generaci Fordu Mustang. Ačkoliv ho ostatní od pořízení americké legendy právě kvůli její četnosti odrazovali, zlomit se nenechal. Sedl k počítači a narazil na inzerát o prodeji Shelby G.T.350 Convertible 1968. Auto nechal dovézt z Portorika do Česka, kde si prošlo důkladnou renovací. Ke kabrioletu následně přibyly fastbacky z let 1967 a 1969. Zatím posledním přírůstkem je právě raritní červený kus z roku 1966. Prvně ho sice nezaujal, protože po automatu netoužil, přesvědčila ho však historie vozu, respektive výjimečnost.

Jak už jsem nakousl, podle všeho je to jediné Shelby G.T.350H v červené se zlatými pruhy na našem kontinentě, jistota ale neexistuje. Nejen kvůli neveřejným sbírkám. Vozy od Hertzu totiž po konci služby v Shelby American dostaly čistě bílý nástřik bez ohledu na původní barevný odstín karoserie. To byl ostatně případ i tohohle krasavce, který oblékal ještě modré pruhy.

Auto nebylo vyloženě ve špatném stavu, přesto se v rámci znovuzrození u Ondřeje Hercíka v jeho mladoboleslavské dílně Mean Machine Garage rozebralo do šroubku. Vůz naštěstí nebyl shnilý, tudíž z větší části odpadla ta nejnáročnější práce. Auto má původní motor i převodovku, dokonce i bezpečnostní pásy. Předchozí majitelé změnili pouze boční zadní okénka, která G.T.350 mají místo nasávacích průduchů. Místo čirého plexiskla tam bylo zelené.

Renovace byla pro Ondru zajímavá hlavně z pohledu odlišností Shelby G.T.350 od konvenčního Fordu Mustang. Spolu s Jiřím Senohrábkem se snažili zachovat co nejvíce původních dílů. Ty, které zachránit nešlo, nahradili originály, případně součástkami, které věrně odpovídají standardům Shelby. Například zapalovací kabely na sobě mají správná loga Fordu, která na GT350H patří.

Osmiválec dostal správný typ karburátoru, v originální podobě zůstaly také brzdy. Právě snaha o autenticitu byla při práci to hlavní. Spousta dílů se objednávala přímo ve Spojených státech, část specifického vnitřního obložení se ovšem našla až v Austrálii. Řešila se také kola, která sice vypadají jako běžné disky z mustangu, mají však jiný límec a zális. Jsou tudíž velmi těžko k sehnání, proto se nechávala opravovat ta původní.

Auto bylo dodělané teprve letos na jaře a má najeto zhruba 1500 mil, doslova tedy září novotou. Ve srovnání s mladšími sourozenci působí lehčím dojmem. Ostatně na Shelby G.T.350/G.T.500 z pozdějších let byl znát ústup od puristického pojetí směrem k cestovnímu komfortu. Spolu s tím se navíc zvětšoval a tloustl výchozí Ford Mustang, což se samozřejmě odrazilo na charakteru výkonnějších shelby. Ta v letech 1965 až 1968 vznikala přímo pod taktovkou Carrolla Shelbyho, v období mezi lety 1969 až 1970 měl jejich výrobu na starost sám Ford. Pozdější exempláře tudíž nevznikaly v Los Angeles, nýbrž primárně v továrně modrého oválu v Ionii v Michiganu.

Americký unikát v Česku

Nejen cesty Páně jsou nevyzpytatelné. Asi málokdo by v půlce 60. let minulého století čekal, že jeden z exkluzivních amerických bouráků nakonec skončí v malé středoevropské zemičce. Ford Mustang má ovšem u nás silnou fanouškovskou základnu, díky které se do našich končin dostanou i velmi raritní exempláře. V tomhle případě je výsledek podpořen ještě špičkovou renovací zlatými českými ručičkami.