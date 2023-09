Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

„Je to první auto, na které jsem opravdu hrdý.“ To jsou slova slavného amerického konstruktéra Carrolla Shelbyho poté, co v roce 1967 přivedl na svět legendární muscle car Shelby GT500. Bylo to až překvapující vyjádření poté, co už v předcházejících letech vyvinul kultovní Shelby Cobru i výrazně vylepšený mustang Shelby GT350, který byl úspěšný v amatérských i profesionálních závodech.

Carroll Shelby v šedesátých letech vyráběl jedny z nejlepších amerických osmiválcových bouráků. Detroitský gigant Ford vsadil na jeho závodnické i inženýrské zkušenosti při vývoji speciálního Fordu GT40 pro slavnou čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans, ale současně potřeboval i konkurenci pro úspěšný Chevrolet Corvette. Shelby tehdy vyvinul Shelby GT350 a následně ovládl americký šampionát SCCA B-Production v letech 1965 až 1967.

Technici ze Shelby American však v mustangu viděli ještě větší potenciál a v roce 1967 vypustili na americké silnice opravdové monstrum. Do kompaktního vozu, na americké standardy, namontovali obrovský sedmilitrový motor Police Interceptor V8 s čtyřkomorovým karburátorem Holley o 355 koních. Vedle nového Shelby GT500 vypadal menší sourozenec Shelby GT350 jako neškodný poník.

Brutálnější Shelby GT500 se představilo s novými designovými i technologickými vylepšeními. A bylo charakteristické jednou z nejslavnějších amerických „tváří“ všech dob. Nová prodloužená kapota i příď ze skelných vláken zlepšovaly aerodynamiku a zajišťovaly efektivnější proudění čerstvého vzduchu do motorového prostoru. Výrazně vyšší výkon bylo nutno intenzivněji chladit.

Shelby GT500 přijelo na svět v éře charakterizované kulturními revolucemi, prozkoumáváním vesmíru i explozí popkultury. „GéTé-pětistovka“ se později stala americkým automobilovým symbolem a v Česku jsme se s ní seznámili především díky „Eleanor“, šedému vytuněnému mustangu z kultovního hollywoodského trháku „Šedesát sekund“ s Nicolasem Cagem v hlavní roli.

A proč vám americkou osmiválcovou ikonu připomínáme? Americká aukční společnost Mecum bude už brzy dražit Shelby GT500 z roku 1967 s nadupaným sedmilitrovým osmiválcem a čtyřstupňovým manuálem. Exkluzivní mustang s číslem podvozku Shelby No. 00706 před dvěma lety prošel kompletní renovací, a dokonce má vzácný interiér „Parchment Comfort Weave“. Ten se objevil pouze v necelé desetině vozů z roku 1967.

Odhadovaná prodejní cena zatím není známá, ale pokud máte zájem, sledujte nabídku aukce Indy Fall Special 2023, která se bude konat v americkém Indianapolis už ve dnech 5. až 7. října letošního roku.