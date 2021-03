Kowax Valašská Rally ValMez po 1. etapě – Vede Gryjazin, Pech odstoupil

První den soutěže byly na programu dvě rychlostní zkoušky – Hukvaldy a Lešná. Každá se jela dvakrát v celkové délce 77,30 měřených kilometrů. Soutěž se vzhledem ke koronavirové situaci v České republice jede bez diváků.

Rychlý konec Pecha

Šok přišel hned v úvodu soutěže. Po čtyřech kilometrech úvodní erzety trefil loňský vítěz Valašky Václav Pech levým předním kolem betonový sloupek. Ještě na trati zkoušky vyměnil kolo, ztratil 3:32,3 minuty a ve výsledkové listině se objevil na 55. místě. Vzápětí zamířil do servisní zóny, ze soutěže odstoupil a zamířil domů. Vysvětlení situace poskytl České televizi jeden z mechaniků týmu Richard Trajbold: „Václav usoudil, že se letos pojede více podniků a ten nejhorší výsledek se bude škrtat. Z tohoto důvodu a s ohledem na velkou časovou ztrátu se rozhodl odstoupit.“

Rus potvrzuje rychlost

Úvodní měřený úsek vyhrál třiadvacetiletý Gryjazin, který pravidelně startuje v mistrovství světa. Na Rallye Monte Carlos i finské Arctic rallye obsadil shodně dvanácté místo, v kategorii RC2 byl pátý, respektive třetí. Na české soutěži zatím prokazuje rychlost, když vyhrál tři ze čtyř rychlostních zkoušek a v průběžném pořadí vede o 20,2 sekundy před Filipem Marešem (Škoda Fabia Rally2 evo). „Nebylo to zlé, ale prostě to vypadá tak jako když jste někde poprvé. Hlídal jsem si především zrádná místa a neriskoval. Na některých místech jsme zkoušeli jet naplno. Na druhé zkoušce bylo pár chyb, ale nic dramatického. Druhé průjezdy byly zábavnější. Poučil jsem se, tak kde to šlo, se mi dařilo posouvat brzdné body a být celkově rychlejí. V rámci přípravy na Chorvatskou rallye jedeme stejné pneumatiky jako na mistrovství světa,“ řekl Gryjazin. Ve srovnání s prvními dvěma zkouškami se při opakovaných průjezdech zlepšil o 7,5 a o 20 sekund.

Poperou se o první místo?

Druhé místo patří zatím Filipu Marešovi (Škoda Fabia Rallye2 evo), který se na něj posunul ze čtvrté pozice po úvodní erzetě. Navíc vzhledem k tomu, že Gryjazin není hodnocený do českého mistrovství, je z Mareše lídr v klasifikaci národního šampionátu. „Nikolaj na nic nečekal, jede se rychle a my se musíme snažit, abychom se udrželi v kontaktu. Není to lehké, hlavně Lešná byla zrádná. Retardéry i antikaty jsou za mě v pohodě, je to stejné jako v tréninku. Do druhých průjezdů jsme udělali nějaké změny v rozpisu, na autě jen nějaké drobnosti, jsem spokojen, jak funguje,“ řekl český jezdec.

Loni celkově druhý Jan Kopecký startuje poprvé po dvanácti letech mimo tovární tým Škoda Motorsport. První den soutěže vyhrál jednu rychlostní zkoušku, ale v průběžné klasifikaci mu patří třetí místo s odstupem 7,4 sekund na Mareše. Ztrátě napomohla penalizace deseti sekund za minutové zpoždění při příjezdu do časové kontroly. „První zkouška bylo takové osahávání, aby se člověk dostal do tempa. Na trati bylo sucho, jen pár zatáček s blátem a vodou, jinak to šlo. Samozřejmě tam byla spousta posypového materiálu, ale ten je suchý. Nikolaj je podle očekávání rychlý, ale podle mě má trať naučenou z onboardů. Sám mi jednou říkal, jak trénuje české erzety. Auto funguje dobře, upravovali jsme jen nějaké drobnosti,“ zhodnotil Kopecký sobotní den.

Mladíci skvěle válí

Skvěle se zatím předvádějí čeští mladíci. Celkově čtvrtý je Adam Březík, který má za sebou jednu jednodenní soutěž s vozem kategorie Rally2 (dříve R5) a Dominik Stříteský, jenž s tímto speciálem debutuje a zatím mu patří šestá příčka. Březík se na čtvrtou pozici posunul v poslední zkoušce dne. „První vložky byly hodně záživné, do cíle jsme přijeli s úsměvem na tváři. Auto funguje hezky, jsme spokojení a nebudeme nic měnit. Na druhých průjezdech se nám povedlo trochu zrychlit na některých místech, ale jen tak, aby to bylo bezpečné. Na začátku Lešné bylo hodně nečistot, ale naštěstí jsme tady měli minulý týden test, který byl na ještě horších podmínkách. Nic nás nepřekvapilo a měli jsme dobře připravený rozpis, uvedl Březík v cíli etapy.

Spokojený byl také Stříteský, který do televizní kamery řekl: „Přiznávám, že výsledky nesleduji, jde mi především o pocity z auta, které jsou zatím úžasné. Vůz funguje naprosto skvěle a je ohromná radost ho řídit. Teprve to však dostávám pod sebe, učím se, kam mě to pustí a co si můžu dovolit. Ještě je hodně co zlepšovat. Na začátku Lešné byla spousta nečistot, najeli jsme tam na ostrý kámen a udělali pomalý defekt, ale guma naštěstí vydržela až do cíle.“

Škoda Auto splnila slib

Škoda Auto Česká republika nedoporučila minulý týden kvůli stávající situaci spojené s pandemií koronaviru účast svých dealerských týmů na Valašské rally. Tento týden předala zástupcům nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí dva vozy Škoda k bezplatnému ročnímu užívání, zdravotníkům dodala 120 obědových menu po oba víkendové dny a pacientům darovala dárkové předměty s tematikou Škoda Motorsport. Celková hodnota podpory činí milion korun.

Klíče od vozů Octavia a Enyaq iV převzal od zástupců automobilky člen představenstva Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s., Miroslav Pecháček. „Zapůjčená auta budou poskytnuta lékařům pracujícím na covidových lůžkových odděleních a jednotkách intenzivní péče. Děkujeme za roční zápůjčku vozů pro naši nemocnici v této nelehké době, která se snad již brzy obrátí k lepšímu", uvedl Miroslav Pecháček. Nemocnice bude následující rok využívat zdarma zapůjčené vozy pro aktivity dle vlastního uvážení.

Mladoboleslavská automobilka slaví letos 120. výročí svého angažmá v motoristickém sportu. Letos podporuje společně se svými autorizovanými obchodníky osm posádek v rallyeovém mistrovství České republiky.

V neděli jsou na programu tři rychlostní zkoušky, které se pojedou dvakrát v celkové délce 63,64 kilometru. Poslední erzeta soutěže, což je proslulá Bystřička, startuje v 14:07. Klasické vyhlášení a cílová rampa se v rámci epidemiologických opatření konat nebudou.

Průběžné pořadí 39. Kowax Valašská Rally ValMez (po 4 z 10 RZ):

1. Gryjazin, Aleksandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) 40:57,2; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +20,2; 3. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) +27,6; 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +35,1; 5. 5. Černý, Černohorský (Škoda Fabia Rally2 evo) +36,5; 6. Stříteský, Persein (Škoda Fabia R5) +37,9; 7. Cais, Žáková (Ford Fiesta Rally2) +47,1; 8. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +58,9; 9. Von Thurn und Taxis, Ettel (Něm., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +1:45,1; 10. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 evo) +2:08,8; 11. Kotarba L., Kotarba T. (Pol./Citroën C3 Rally2) +2:09,3; 12. Cvrček ml., Prokorát (Škoda Fabia R5) +2:16,1; 13. Trojan, Ernst (Škoda Fabia R5) +2:32,5; 14. Adolf, Novák (Škoda Fabia Rally2 evo) +2:35,2; 15. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +3:33,2; 16. Pohlídal, Kubala (Hyundai i20 R5) +3:59,7; 17. Ševčík, Vajďák (Mitsubishi Lancer Evo IX) +4:18,1; 18. Dohnal R., Švec (Peugeot 208 Rally4) +3:59,7; 19. Hanuš, Navrátil (Hyundai i20 R5) +4,23,1; 20. Creighton, Regan (Irl./Ford Fiesta Rally4) +4:37,6.

Zbývající program 39. Kowax Valašská Rally ValMez

Neděle 28. března – 9.30 RZ5 (8,39 km), 9.53 RZ6 (8,89 km), 10.20 RZ7 (14,54 km), 13.17 RZ8 (8,39 km), 13.40 RZ9 (8,89 km), 14.07 (14,54 km).

Foto Lukáš Chum, Ivo Prieložný