Začíná mistrovství ČR v rallye: Pech chce obhájit

V aktuálním domácím kalendáři je zapsáno sedm podniků. Ovšem nikdo není v této zemi schopen odhadnout, kolik soutěží se opravdu pojede. Loni to byly pouze tři.

Vyšlapou cestu?

Povolení konat soutěž získali pořadatelé Valašky ještě před jednáním Prezídia Autoklubu ČR, které schválilo stanovisko nedoporučující organizovat v nynější době závody. „Rallye připravujeme od podzimu. Obrátili jsme se na Národní sportovní agenturu, Ministerstvo zdravotnictví a podařilo se nám zajistit potřebná povolení. Máme všechno dojednáno s krajskými hygienickými stanicemi, jak Zlínského, tak Moravskoslezského kraje. Znovu jsme vše konzultovali se samosprávami a jinými dotčenými orgány,“ vysvětlil Jaromír Tomaštík, předseda organizačního výboru 39. KOWAX Valašské rally.

Ředitel soutěže Rudolf Kouřil připomíná: „V servisu bude omezený počet mechaniků i členů doprovodu. Valaška by mohla přispět k tomu, aby další soutěže měli lepší výchozí pozici. Vím, jak mají čeští fanoušci soutěže rádi, ale v tuhle chvíli bude lepší, když zůstanou doma. Když se nám podaří současnou situaci zvládnout, třeba se potkáme všichni od konce léta.“

Rallye odstartuje v sobotu 27. března 8:30 hodin v areálu kopřivnického polygonu, kde je umístěna i servisní zóna. Bohužel bez přístupu diváků a fanoušků. Na posádky čeká trať dlouhá dohromady 445 kilometrů a první posádka projede cílem v neděli ve 14:45 hodin opět v Kopřivnici. Vypsáno je celkem deset rychlostních zkoušek v celkové délce 141 kilometrů. Do soutěže se přihlásilo 72 posádek.

Obhájce si věří

Plzeňský soutěžní jezdec Václav Pech přesedl minulý rok do vozu Ford Focus RS WRC 06. Vyhrál Rallye Bohemia, Kowax ValMez a byl druhý na Pačejově. Poté, co byla zrušena Rallye Šumava, získal po šesti letech svůj osmý titul. Letos bude startovat s číslem 1 na kapotě, což je výsada úřadujícího mistra. „Pauza od poslední soutěže byla dlouhá skoro půl roku, takže příprava nebyla nijak hektická. Vzhledem k situaci jaká v republice je, nebylo možné chodit do posilovny. Věnoval jsem se proto hodně jízdě na horském kole,“ řekl k přípravě plzeňský jezdec.

V průběhu letošních měsíců se svezli s navigátorem Petrem Uhlem v tréninkovém mitsubishi. „Klouzání s autem v zimních podmínkách byla pro nás velká zábava, ale po dlouhé pauze i připomenutí dřívějších návyků. Tak jak se auto chová na sněhu, tak velmi podobně reaguje na suchém asfaltu při podstatně větších rychlostech. Valašská Rallye je typická zbytky klouzavého zimního posypu na silnicích a cestách a tak snad to tam budeme moci zúročit. Vypadá to, že letos bude hodně vyrovnaná konkurence, takže se máme na co těšit. Jenom škoda, že u toho nemohou být diváci. Nemůžeme mít jiný cíl, než obhájit titul,“ dodal Václav Pech.

Užitečná injekce

Škoda Auto podpoří v rámci 120. výročí působení značky v motoristickém sportu přední tuzemské posádky v automobilových soutěžích. V mistrovství republiky (MČR) 2021 pojede osm vozů v sedmi dealerských týmech. Autorizované obchodníky Škody, kteří založili vlastní týmy pro MČR v rallye, podporuje importér prostřednictvím marketingového bonusu částkou 500.000 korun. K tomu poskytuje balíček náhradních dílů v hodnotě dalších 900.000 Kč, který zahrnuje nové turbo, převodovku a diferenciál. Podporované týmy mohou navíc využívat poradenství od specialistů zákaznického programu Škoda Motorsport.

Agrotec Škoda Rally Team: Jan Kopecký, Jan Hloušek

Jan Kopecký, Jan Hloušek Laureta Auto Škoda Team: Filip Mareš, Radovan Bucha

Filip Mareš, Radovan Bucha Louda Auto Škoda Racing Team: Jan Černý, Petr Černohorský

Jan Černý, Petr Černohorský Samohýl Škoda Team: Miroslav Jakeš, Petr Machů a Adam Březík, Ondřej Krajča.

Miroslav Jakeš, Petr Machů a Adam Březík, Ondřej Krajča. ACA Škoda Vančík Motorsport: Dominik Stříteský, Danny Persein

Dominik Stříteský, Danny Persein Kontakt Škoda Team: Věroslav Cvrček, Tomáš Prokorát

Věroslav Cvrček, Tomáš Prokorát Autokomplex Menčík Škoda Rally Team: David Tomek, Marek Zeman

Týden před startem však vyzvala společnost Škoda Auto pořadatele k odložení Valašské rallye na jiný termín v roce 2021. Pokud se tak nestane, doporučila dealerským týmům na soutěži nestartovat.

Chce titul zpátky

Loni byl Pechovým největším soupeřem Jan Kopecký, který vládl domácím soutěžím od sezony 2015 až do 2019 a to vždy jako jezdec továrního týmu Škoda. Letos nastoupí v Agrotec Škoda Rally Teamu. „Chceme znovu bojovat o titul mistra republiky,“ říká Kopecký, který doma vyhrál titul již sedmkrát.

„Valaška se pojede bez diváků. Pevně ale věřím, že se s fanoušky setkáme u tratí a v servisu co nejdříve, protože bez nich to není ono. Doufám, že nám během všech těch nezbytných opatření budou fandit alespoň na dálku. Já jim mohu slíbit, že pojedeme od začátku naplno,“ dodal Kopecký

Samohýl se dvěma

Zlínský Samohýl Škoda team nasadí jako jediný z dealerských týmů dva vozy. S jedním pojede jednatřicetiletý exmistr Evropy v závodech do vrchu Miroslav Jakeš, který zahajuje již čtrnáctou soutěžáckou sezonu. V posledních třech postupuje v konečném hodnocení mistrovství republiky směrem vzhůru (2018 – 9., 2019 – 8., 2020 – 5.). „Máme vůz, který je starší než mají soupeři. Musíme jet rychleji, konzistentně a bez chyb. Samozřejmě bych se chtěl posunout pořadím opět vzhůru,“ řekl Jakeš před startem.

Premiéra s vozem kategorie Rally2 čeká Adama Březíka. Bude chtít navázat na úspěchy otce Martina, dvojnásobného mistra ČR v produkčních vozech. „Sednout si auta s oběma poháněnými nápravami je pro mě skok do neznáma. Pojede se hodně rychle, a když to půjde, rád bych se koncem sezony pokusil o první pětku na soutěži,“ uvedl pětadvacetiletý jezdec.

Ve znamení Itálie

Náročně začal nový rok pro Erika Caise. V únoru Jedenadvacetiletý covid-19 a nemohl naplno trénovat. Kvůli vládním nařízením nešlo na Moravě Ford Fiesta R5 MkII pořádně otestovat. Proto se Orsák Rallysport rozhodl zúčastnit se italské Rally Ciocco. „Post-covidového syndromu jsem se zcela nezbavil a na dlouhých rychlostních zkouškách se zadýchával, koncentrace občas kolísala. Nebylo to ovšem tak hrozné, abych někoho ohrozil. Po soutěži jsem absolvoval klidové a zátěžové EKG a už by to mělo být v pohodě,“ uvedl pilot.

Jedenadvacetiletého Caise čeká letos osm soutěží v rámci mistrovství Evropy. První se jede v květnu na Azorských ostrovech, a tak se s týmem rozhodl pro ojedinělý start v České republice. „Původně jsme o tom neuvažovali, ale situace ve sportu je náročná. Musí se využít každé možnosti, která se nabízí a tou je Valaška,“ prohlásil člen Orsák Rallysport.

Italské soutěže se zúčastnil také loni čtvrtý jezdec domácího šampionátu Filip Mareš. „Nejeli jsme s vlastním vozem, ale cílem našeho účinkování bylo seznámit se s prací italského závodního inženýra. Při našich domácích startech bude přítomen podle aktuálních možností, případně bude na telefonu a u počítače,“ řekl Mareš a dodal: „Domácí konkurence bude hodně nabitá, ale i tak nemůžeme mít jiný cíl než boj o třetí místo v konečném pořadí.“

Zkušenost kombinovaná s mládím

Řeč byla o bronzové příčce a právě tu hodlá letos obhajovat zkušený příbramský pilot Jan Černý, který pojede v barvách Louda Auto Škoda Racing Team. „Je pro nás malé vítězství, když se postavíme na start a celý závod se uskuteční, i když bez diváků naživo. Děkuji pořadatelům za tvrdou práci v takto nelehké době. Jsem rád, že můžu startovat pod křídly tak velké společnosti, jako je Louda Auto. Moc se na tuto spolupráci těším. Když se podívám do současné startovky, tak zatím moc nechci hovořit o konkrétním cíli pro sezonu. Uvidíme, co nám ukáže Valaška a pak můžeme lépe odhadovat naše šance,“ řekl třicetiletý závodník. Stejně jako loni, také letos pojede kromě rallye ještě evropský šampionát v rallyekrosu. S vozem Škoda Citigo ho čekají starty v barvách týmu Partr Racing.

Jedenadvacetiletý Dominik Stříteský vyhrál před dvěma roky Opel Adam Cup a loni proměnil tři starty v Peugeot CZ Cupu ve dvě výhry. Letos ho čeká speciál Škoda Fabia Rally2 Evo, který nasadí ACA Škoda Vančík Motorsport. „Nikdy jsem s takovým autem nestartoval, takže letošní sezona bude o tom najet, co nejvíce kilometrů. Určitě se moc těším, ale musím mít na paměti, že na ambice být vysoko ve výsledkové listině mám určitě dost času,“ vidí svou situaci Dominik Stříteský.

Jedním z mála vozů, který se postaví proti silné sestavě speciálů s okřídleným šípem ve znaku, bude Hyundai i20 R5. Řídit ho bude zkušený Martin Vlček (Hyundai KOWAX Racing), pro kterého představuje start na KOWAX Valašské rally hru na domácím hřišti. V reakci na prohlášení Škoda Auto, vydal jeho tým následující prohlášení.

„Jako privátní tým mistrů světa WRC3, KOWAX Racing 2BRally, velice litujeme situace, ve které se ocitly závodní týmy podporované autorizovanými prodejci vozů značky Škoda, kterým nebyla vyslovena podpora ze strany výrobce vozu ke startu na KOWAX Valašské rally. Jako tým, plně podporující KOWAX Valašskou rally, jsme připraveni uhradit případné scházející startovné v rozpočtu rallye za jezdce, kteří se z výše uvedených důvodů nebudou moci účastnit tohoto prestižního podniku. Jsme si plně vědomi, že tímto nenahradíme chybějící kvalitu bojů posádek na tratích rychlostních zkoušek, ale věříme, že alespoň tímto malým dílem pomůžeme nejen k uskutečnění KOWAX Valašské rally, ale současně i ke startu celé sezóny závodů MČR v rallye tak, jak je tomu v jiných sportech. Dále děkujeme všem institucím, které svými kladnými stanovisky podpořily konání této mezinárodní akce.“

39. Kowax Valašská Rally ValMez

Sobota 27. března – 9.08 RZ1 (18,95 km), 10.12 RZ2 (19,70 km), 13.05 RZ3 (18,95 km), 14.09 RZ4 (19,70 km).

Neděle 28. března – 9.30 RZ5 (8,39 km), 9.53 RZ6 (8,89 km), 10.20 RZ7 (14,54 km), 13.17 RZ8 (8,39 km), 13.40 RZ9 (8,89 km), 14.07 (14,54 km).

Kalendář 2021 Mistrovství ČR 27.-28. 3. Valašská Rallye ValMez 8.-9, 5. Rallye Šumava Klatovy 18.-19. 6. Agrotec Rallye Hustopeč 10.-11. 7. Rallye Bohemia 27.-29. 8. Barum Czech Rallye Zlín 1.-3. 10. Invelt Rallye Pačejov Termín soutěže Rallye Český Krumlov bude oznámen později