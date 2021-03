Kowax Valašská Rally ValMez v cíli: Gryazin vyhrál, Kopecký nejlepší Čech

Druhý skončil Jan Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo) a vyhrál hodnocení národního šampionátu. Úřadující mistr republiky Václav Pech (Ford Fiesta RS WRC 06) odstoupil v sobotu po první erzetě.

V neděli byly na programu tři rychlostní zkoušky, které se jely dvakrát v celkové délce 63,64 kilometru. Klasické vyhlášení a cílová rampa se v rámci epidemiologických opatření nekonaly. Soutěž skončila po příjezdu aut do servisní zóny.

Rus byl nedostižný

Druhý den začínal z pozice lídra Rus Nikolaj Gryazin, za ním byli ve vzdálenosti dvaceti sekund v rozpětí 7,4 sekundy Filip Mareš a Jan Kopecký (oba Škoda Fabia Rally2 evo), kteří bojovali o vítězství v českém šampionátu. Kopecký měl za sebou zkušenost, na kterou dlouho nezapomene. „V sobotu před čtvrtou erzetou jsem špatně utáhl levé zadní kolo, které se uvolnilo. Dostali jsme ho zpátky, ale odjeli zkoušku s koly na čtyřech maticích. Navíc jsem po vlastní chybě naštípl ráfky na obou pravých kolech a můžu být rád, že se nám podařilo dostat se do cíle,“ vzpomínal Kopecký před nedělní etapou.

Gryazin navzdory svému mládí prokázal svou rychlost, v neděli vyhrál pět rychlostních zkoušek a celkově osm z deseti. Účastník patnácti podniků mistrovství světa si s přehledem dojel pro výhru s náskokem 46,4 sekundy. „Byl jsem docela překvapený. Na tratí se po zimě objevovalo logicky hodně nečistot, nedalo se vůbec zabrat, na chybu nebyl žádný prostor. Místy auto hodně utíkalo, rozhodně nešlo o snadné kilometry. Náš náskok byl dost velký, nemusel jsem jet úplně naplno,“ uvedl třiadvacetiletý Gryjazin.

Vyrovnaná domácí bitva

V souboji o druhé místo a tím i vítězství v českém mistrovství byl nakonec úspěšnější Jan Kopecký, který předstihl svého soupeře Filipa Mareše v předposlední erzetě. V šesti nedělních erzetách byl pětkrát rychlejší a s náskokem 3,7 sekundy na svého největšího soupeře tak pobral nejvíce bodů do národního šampionátu. „Nemělo smysl hnát se za Nikolajem (Gryazin), který tady byl nejrychlejší. Soustředili jsme se na souboj s Filipem (Mareš) a podařilo se nám být lepší. Krajnice byly po včerejším dešti hodně promáčené se spoustou nečistot a bláta. Pokud bychom se mohli vrátit do takových úseků, kde se jede v lese a bez vesnic, tak je to hodně zajímavé. Skvělou zprávou pro český motorsport je, že tu jsou dva mladí kluci (Stříteský a Březík), kteří se s tím nemažou a dokáží zajet skvělé dílčí výsledky. Teď určitě přijde konzistentnost a předpokládám, že se časem zapojí do soubojů o první místo. Chtěl bych poděkovat Honzovi Hlouškovi za přesnou navigaci, mechanikům i celému týmu Motorsport Kopecký za skvělou práci. A v neposlední řadě i našim fanouškům, kteří nás tentokrát mohli podporovat pouze online. Vaši podporu jsme ale cítili a díky za ní!,“ zhodnotil Kopecký své účinkování.

Celkově třetí v cíli Filip Mareš se tvářil hodně spokojeně. „Na trati bylo spoustu prachu a místy bylo těžké udržet auto ve štěrkové koleji i na rovině. Pneumatiky jsme zvolili správné. S Honzou Kopeckým jsme sice prohráli, ale tím letošní mistrovství nekončí. Dařilo se nám držet stejnou rychlost jako on, ve všech třech druhých průjezdech jsme zlepšili svoje časy a to je dobré zjištění,“ řekl v cíli Mareš.

Potlesk pro Stříteského

Za senzaci lze považovat čtvrté místo dvacetiletého Dominika Stříteského, který s vozem kategorie R5 (Rally2) startoval vůbec poprvé v životě! Navíc na nejdelší zkoušce dne, proslulé Bystřičce (14,54 km), dosáhl při obou průjezdech na absolutně druhý čas! „Ani jsem nevěděl, že jsme na Bystřičce zajeli takový výsledek. Jel jsem jako včera, nehledím na výsledky a soustředím se na sžívání se s autem. S každým kilometrem se posouvám dál, učím se, je to zábava,“ skromně poznamenal v cíli Stříteský.

Potlesk zaslouží také pátý v cíli Erik Cais (Ford Fiesta R5), kterého letos čeká seriál mistrovství Evropy a vybrané podniky světového šampionátu. Dvacetiletý závodník prodělal koncem ledna onemocnění Covid-19 a podle svých slov se necítil, především v sobotu, fyzicky příliš dobře. „Po poměrně krušné noci, kdy jsem vypotil asi dva litry vody, to bylo trochu lepší. Pro mě je důležitější, že lépe vnímám. Tělo bolí, ale hlava je na tom lépe. Ty kratší vložky mi trochu pomáhali. Snažil jsem se tam jet a snad to bylo vidět i na dosahovaných časech,“ řekl ke svému výkonu Cais.

Výborně si vedl do šesté rychlostní zkoušky čtyřiadvacetiletý Adam Březík. Po pěti erzetách byl čtvrtý o 0,1 sekundy před Stříteským, ale na šesté zkoušce havaroval a vylomil pravé zadní kolo Fabie R5. V levé zatáčce vyjel těsně mimo trať a při návratu na silnici trefil strom. „Nebylo to přemírou snahy. Z mé strany ty dosavadní časy byly překvapením, protože jsme si to prostě v autě užívali. Neměli jsme vlastně jinak ani žádné krize, vše bylo v pohodě. Rozhodně necítím, že by mě tahle nehoda nějak ovlivnila. Až příště sednu do auta,“ pojedu stejně jako kdykoliv předtím,“ konstatoval Březík.

Krumlov bude podzimní

Přesně padesát let uplyne v letošním roce od založení Rallye Český Krumlov. Jubileum tradiční jihočeské automobilové soutěže bychom za běžné situace slavili nejen na tratích rychlostních zkoušek, ale hlavně v magických kulisách pod hradbami zámku.

Jenže pořadatelé míní, koronavirus mění. Vývoj epidemie není tak příznivý, jak mnozí předpokládali, a všemožné restrikce se budou uvolňovat velice pomalu. Ačkoliv by výjimku Ministerstva zdravotnictví pro konání akce v květnovém termínu s největší pravděpodobností dostali, sterilní závody bez atmosféry pořádat nechtějí.

Součástí programu českokrumlovské rallye v posledních letech bývalo setkání jezdců a fanoušků na letním parketu v Holkově, erzeta a servis na výstavišti, hojně navštěvované přeskupení v kaplických ulicích nebo večerní vyhlášení vítězů na rampě v centru města. Tradiční divácká místa ve Svatém Janu, Malontech či Soběnově snad není třeba žádnému z příznivců představovat.

Co se tedy bude dít? Řešením je přesunutí soutěže do některého z podzimních termínů. Změna kalendáře nyní závisí na výsledcích jednání s Autoklubem České republiky.

Konečné pořadí 39. Kowax Valašská Rally ValMez:

1. Gryjazin, Aleksandrov (Rus./Volkswagen Polo GTI R5) 1:15:03,3; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) +46,4; 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) 50,1; 4. Stříteský, Persein (Škoda Fabia R5) +1:10,3; 5. Cais, Žáková (Ford Fiesta Rally2) +1:18,9; 6. Černý, Černohorský (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:24,8; 7. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +1:33,3; 8. Von Thurn und Taxis, Ettel (Něm., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:36,3; 9. Cvrček ml., Prokorát (Škoda Fabia R5) +4:05,9; 10. Kotarba L., Kotarba T. (Pol./Citroën C3 Rally2) +4:07,9; 11. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 evo) +4:13,8; 12. Trojan, Ernst (Škoda Fabia R5) +5:20,9; 13. Adolf, Novák (Škoda Fabia Rally2 evo) +5:32,1; 14. Vlček, Jugasová (Hyundai i20 R5) +6:54,9; 15. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +7:18,1; 16. Pohlídal, Kubala (Hyundai i20 R5) +7:23,2; 17. Tomek, Zeman (Škoda Fabia R5) +8:07,8; 18. Hanuš, Navrátil (Slov., ČR/Hyundai i20 R5) +8:21,0; 19. Dohnal R., Švec (Peugeot 208 Rally4) +8:29,8; 20. Creighton, Regan (Irl./Ford Fiesta Rally4) +8:34,8.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MČR:

1. Kopecký 57, 2. Mareš 51, 3. Stříteský 33, 4. Cais 30, 5. Černý 25, 6. Jakeš 20, 7. Cvrček 13, 8. Odložilík 12, 9. Březík 10, 10. Vlček 8, 11. Trojan 7, 12. Trněný (Ford Fiesta R5) 7, 13. Adolf 5, 14. Pohlídal 3, 15. Tomek 2, 16. R. Dohnal 1.

Výsledky jsou neoficiální.

Foto Lukáš Chum