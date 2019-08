Kvalifikace Velké ceny Rakouska 2019: Vyhráli Fenati, Nagašima a Marquez

Čeští jezdci dosáhli na tyto časy – 16. Jakub Kornfeil (Moto3), 17. Karel Abraham (MotoGP, 21. Filip Salač (Moto3).

Jejich pozice mohou doznat před startem změny. Záleží na tom, jak budou sportovní komisaři dodatečně posuzovat a trestat chování jezdců na trati během sobotních jízd. Během soboty došlo k jednání šéfa promotérské společnost Dorna Carmelo Ezpeletou a majitelem orhuhu Red Bull Ring Dietrichem Mateschitzem. Dohodli se, že závody mistrovství světa MotoGP se zde budou jezdit minimálně do roku 2025.

Trochu rakouské historie

Závod se jede na okruhu Red Bull Ring v největší spolkové rakouské zemi Štýrsko. Okruh vznikl v roce 1969 pod původním názvem Oestreichring. V roce 1996 došlo k zásadní modernizaci okruhu a změně názvu na A1 Ring. Silniční motocyklové závody se zde jely na této trati v roce 1997. Od roku 2011 nese jméno Red Bull Ring a vévodí mu osmnáct metrů vysoká figura býka.

Návrat světového šampionátu na trať v úchvatném panoramatu lesů se odehrál v sezoně 2016 a MotoGP zde vítězí pouze značka Ducati. Nejprve to dokázal Andrea Iannone, po něm Andrea Dovizioso a loni zde vyhrál Jorge Lorenzo. Okruh je dlouhý 4318 metrů a má deset zatáček, tři levé a sedm na pravou ruku.

Co bude s Lorenzem?

Závod musejí vynechat jezdci královské třídy Španělé Jorge Lorenzo (Honda) a Joan Mir (Suzuki). Prvně jmenovaný vynechává pro zranění již čtvrtý závod a v zákulisí světového šampionátu se spekuluje o jeho budoucnosti, ačkoliv má smlouvu u továrního týmu Honda ještě na příští rok. Údajně má přestoupit do satelitního (podporovaného) týmu Pramac Ducati. „Uvidíme, co nám řekne, až se vrátí z Malediv, nebo kde to vlastně je,“ glosoval s úsměvem situaci Australan Jack Miller, který za Pramac aktuálně závodí.

Mluví se také o konci kariéry dvaatřicetiletého Španěla, ale situaci zřejmě nejlépe vystihl jeho týmový kolega Marc Marquez: „Jorge má ještě rok smlouvu s Hondou. K dispozici má vítězný stroj. Měl by se tedy vrátit a jezdit na špici.“

O absenci Mira rozhodly pondělní testy na okruhu v Brně. Jedenadvacetiletý jezdec spadl v rychlosti téměř 300 km/h a musel být letecky dopraven do nemocnice. Došlo ke zhmoždění plic a tým Suzuki se rozhodl neriskovat jezdcův zdravotní stav. V Rakousku tak pojede v továrním týmu pouze další Španěl Alex Rins.

V jedenáctém podniku světového šampionátu nechybí ani jeden z českých jezdců. V MotoGP je to Karel Abraham a v Moto3 Jakub Kornfeil a Filip Salač. Již v Brně se po závodě nejnižší objemové kategorie pustil Kornfeil ostře do mladšího kolegy ze stáje Redox PruestelGP. Došlo k několika mediálním přestřelkám, které ukončil Salač slovy, že se necítí vinen, ale přesto se omlouvá.

Po dvou pátečních trénincích každé kategorie začal sobotní program na rakouském okruhu třemi tréninky, které rozdělily startovní pole na dvě části. Prvních deset v MotoGP a prvních čtrnáct v Moto2 a Moto3 postoupilo automaticky do druhé části kvalifikace, kde se bojovalo o nejlepší umístění na startu. Ti horší si museli v první části kvalifikace vybojovat šanci v kvalifikaci 2.

Moto3

V kategorii Moto3 byl po pátku Kornfeil pátý, ale v sobotu dopoledne spadl na šestnácté místo. Mezi nejlepších čtrnáct se však nakonec dostal, protože dvěma jeho soupeřům byl škrtnutý nejlepší čas za překročení limitů tratě (jízda za obrubníky). Salač se mezi nejlepší neprobojoval, a tak musel do první kvalifikační skupiny. V závěru vymezeného času sice byl dvakrát po sobě absolutně nejrychlejší v prvním úseku trati, ale pak neudržel nasazené tempo. Výsledkem byl jedenadvacátý čas. O jednu příčku na startu by si však měl Čech polepšit, protože Španěl Alfonso Lopez byl potrestán startem z boxů. Nepříjemně si situaci zavařili turečtí bratři Can a Deniz Oncü, kteří zřejmě přehlédli čas zbývající do konce kvalifikace 1 a zamířili do boxů. Mechanici je sice vyhnali zpátky na trať, ale na zlepšení časů už bylo pozdě. Oba tak pravděpodobně odstartují z posledních dvou řad.

Nejlepší pozici na startu si vybojoval až samotném závěru Ital Romano Fenati o 51 tisícin sekundy před Japoncem Ayumu Suzukim. Český jezdec Jakub Kornfeil vyjel na trať s velkou skupinou závodníků až necelé tři minuty před koncem vymezeného času. Ačkoliv si vylepšil své maximu, stačilo to však až na šestnácté místo. Startovní pořadí by však mělo doznat změn. Sportovní komisaři totiž potrestali japonské jezdce Ai Ouguru a Tatsuki Suzukiho ztrátou dvanácti pozic. Jihoafričan Darryn Binder a již zmíněný Španěl Alfonso Lopez odstartují z boxů.

VC Rakouska Moto3 2019 – Kvalifikace (Top10) 1. Romano Fenati VNE Snipers 1:36,460 min 2. Ayumu Suzuki Petronas Sprinta Racing 1:36,511 min 3. Jaume Masia Bester Capital Dubai 1:36,669 min 4. John McPhee Petronas Sprinta Racing 1:36,690 min 5. Ai Ogura Honda team Asia 1:36,705 min 6. Kaito Toba Honda team Asia 1:36,762 min 7. Tatsuki Suzuki SIC58 Squadra Corse 1:36,788 min 8. Tony Arbolino VNE Snipers 1:36,791 min 9. Lorenzo Dalla Porta Leopard Racing 1:36,890 min 10. Raul Fernandez Sama Qatar Angel Nieto Team 1:36,793 min 16. Jakub Konrfeil Redox PruestelGP 1:37,483 min 21. Filip Salač Redox PruestelGP 1:37,421 min

Moto2

Kvalifikace střední objemové kategorie skončila obrovskou senzací. Poprvé v kariéře ji vyhrál Japonec Tetsuta Nagašima. Hned na začátku druhé části kvalifikace nasadil časem 1:28,718 časovou laťku tak vysoko, že ji nikdo nedokázal překonat.

Lídr šampionátu a vítěz pěti letošních závodů Španěl Alex Marquez byl v sobotu v Rakousku až jedenáctý a odstartuje tak až se čtvrté řady. Pro o tři roky mladšího bratra slavnějšího Marca je tento kvalifikační výsledek jeho nejhorším v sezoně. Situaci zkusil ještě v posledních minutách tréninku změnit italský veterán Andrea Locatelli a svůj motocykl zahodil do štěrku, naštěstí bez vážnějších následků.

VC Rakouska Moto2 2019 – Kvalifikace (Top10) 1. Tetsuta Nagašima Onexox TKKR SAG Team 1:28,718 min 2. Brad Binder Red Bull KTM Ajo 1:28,791 min 3. Smkiat Chatra IDEMITSU Honda Team Asia 1:28,856 min. 4. Enea Bastianini Italtrans Racing Team 1:28,903 min 5. Thomas Lüthi Dynavolt Intact GP 1:28,924 min 6. Lorenzo Baldassarri Flexbox HP 40 1:28,948 min 7. Xavi Vierge EG 0,0 Marc VDS 1:28,956 min 8. Jorge Navarro Beta Tools Speed Up 1:28,969 min 9. Remy Gardner Onexox TKKR SAG Team 1:28,976 min 10. Luca Marini SKY Racing Team VR46 1:29,004 min.

MotoGP

Posedmé z jedenácti letošních závodů zajel nejlepší čas v kvalifikaci obhájce titulu Marc Marquez. Po prvním rychlém kole dosáhl času 1:23:359 a své maximum vylepšil při posledním vyjetí trať. Jeho výsledek 1:23,027 představuje nový rekord rakouského okruhu a průměrnou rychlost 187,2 km/h.

Český jezdec Karel Abraham dosáhl v první části kvalifikace sedmý čas, což představuje sedmnácté místo na startu. Vyrovnal tak svůj výsledek z francouzského Le Mans. Jeho nejlepšími letošními kvalifikačními výsledky zůstávají patnáctá místa z Argentiny a Barcelony.

VC Rakouska MotoGP 2019 – Kvalifikace (Top10) 1. Marc Marquez Repol Honda Team 1:23,027 min 2. Fabia Quartararo Petronas Yamaha Team 1:23,461 min 3. Andrea Dovizioso Ducati Team 1:23:515 min 4. Maverick Viňales Monster Energy Yamaha MotoGP 1:23,523 min 5. Francesco Bagnaia Pramac Racing 1:23,652 min 6. Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU 1:23,669 min 7. Alex Rins Team Suzuki Ecstar 1:23,681 min 8. Jack Miller Pramac Racing 1:23,688 mn 9. Cal Crutchlow LCR Honda Castrol 1:23,754 min 10. Valentino Rossi Monster Energy Yamaha MotoGP 1:23,817 min 17. Karel Abraham Reale Avintia Racing 1:24,423 min

Foto: Václav Duška jr.