Lamborghini upřesňuje: První elektromobil bude GT, ne crossover

Hlasité spalovací motory jsou nedílnou součástí sportovních automobilů, přičemž někteří výrobci na ně kladou větší důraz než jiní. Například takové Lamborghini si na vizuální i akustické křiklavosti svých modelů zakládá. Co s jejich přitažlivostí udělá v podstatě nucený přechod na výhradně elektrický pohon, to bychom se měli dozvědět již během několika let. O prvním elektromobilu značky se dosud mluvilo jako o crossoveru, ale její šéf zdůrazňuje, že půjde o grand tourer.

Což o to, crossover by v době, kdy existuje model Urus, nebyl tak kontroverzní, jako před několika lety. Stephan Winkelmann, šéf Lamborghini, každopádně zdůrazňuje, že chystaný model, který jsme dosud považovali za crossover, bude cestovní vůz s uspořádáním sedadel 2 + 2. Má jít o čtvrtou modelovou řadu italské automobilky a zároveň o její první čistě elektrický model. Přestože u cestovních automobilů na zvuku zase tolik nezáleží, na akustický projev auta jsme velmi zvědaví, respektive na to, jakým způsobem ho bude Lamborghini dokreslovat.

Video se připravuje ...

Původně značka o budoucím modelu mluvila jako o voze se zvýšenou světlou výškou pro snadnější každodenní využití. A zde zřejmě došlo k nedorozumění. Většina novinářů, včetně nás, si to v kombinaci s několika dalšími náznaky vysvětlila jako vůz s určitou průchodností terénem. Na jízdu mimo zpevněné silnice ale bude i nadále vhodný spíše model Urus. První elektrický býk má mít zvýšenou světlou výšku pouze ve srovnání se supersporty značky – to aby se snáze dostával přes zpomalovací pruhy nebo na strmější příjezdové cesty.

V podstatě tedy půjde o vozidlo se světlou výškou běžného automobilu. Další detaily k autu značka zatím nezveřejnila, ale její budoucí designové směřování můžeme odhadnout podle čerstvě představeného modelu Revuelto. Na tomto místě připomeňme zhruba devět let starý koncept Asterion. Přestože Lamborghini tvrdilo, že se jeho výroba neplánuje, začíná to vypadat, že by se jím mohl budoucí elektromobil inspirovat. Představte si designové prvky z Revuelta, dvě nouzová zadní sedadla a elektrický pohon místo plug-in hybridního… to by mohlo fungovat.

Abychom byli zcela upřímní, vůbec nejraději bychom viděli produkční podobu konceptu Estoque, ideálně s desetiválcem pod přední kapotou… ale to už se necháváme příliš unést. Ona by ani ta produkční podoba Asterionu nemusela být špatná. Od elektromobilu Lamborghini nás ovšem ještě pár let dělí. Má se představit v průběhu roku 2028 a ještě předtím se do konce příštího roku ze všech modelů automobilky stanou hybridy. Aventador přerozený v Revuelto už má proměnu za sebou a následovat bude Urus, který v roce 2024 projde výraznou modernizací.