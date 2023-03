Lamborghini Revuelto představeno, nástupce Aventadoru má 1015 hybridních koní

Po několika ukázkách dnes automobilka Lamborghini konečně odhalila nástupce modelu Aventador, kterého jsme dosud znali jen pod označením LB744. Jeho oficiální název však zní Lamborghini Revuelto, přičemž inspirací měl být španělský zápasnický býk, který byl pověstný svým řáděním. Současně se však jedná o španělský výraz pro míchaná vajíčka, což ale u prvního produkčního hybridního modelu značky také dává smysl.

Pod kapotou modelu je opět vidlicový dvanáctiválec, který stále není přeplňován turbodmychadly, díky čemuž má mít přirozený zvuk a odezvu na plyn. 6,5litrový motor V12 s označením L545 je evolucí motoru použitého v Aventadoru, nabízí však nejvyšší výkon 825 koní a 725 Nm točivého momentu, tudíž se jedná o nejvýkonnější motor V12 značky použitý v silničním voze.

Spalovacímu motoru pomáhají celkem tři elektromotory, přičemž dva o výkonu 150 koní pohání přední kola, zatímco třetí elektromotor je uložen u nové osmistupňové dvouspojkové převodovky, které pomáhá roztáčet zadní kola. Přední kola jsou tedy poháněna čistě elektricky, zadní pak primárně motorem V12, kterému vypomáhá jeden elektromotor. Pohonné ústrojí nabízí funkce vektorování točivého momentu nebo čistě bezemisní jízdu pouze za využití Citta. V tomto režimu má však řidič k dispozici pouze 180 čistě elektrických koní.

Kombinovaný výkon benzínového dvanáctiválce a tří elektromotorů dává dohromady působivých 1015 koní, díky čemuž dokáže vůz po aktivaci Launch Control sprintovat z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy, hranici 200 km/h pokoří pod 7 sekund a maximální rychlost dosahuje až 350 km/h. Hybridní systém je přitom napájen baterií o kapacitě 3,8 kWh, která je umístěna ve středovém tunelu. Baterii lze nabít ze zásuvky při výkonu 7 kW (za 30 minut), případně lze jako zdroj energie využít motor V12, který baterii nabije údajně již za 6 minut.

Kombinace vidlicového dvanáctiválce a hybridního pohonu by měla novému modelu Lamborghini zajistit charakteristické chování supersportů značky, a současně nabízí výkony na úrovni moderních supersportů. Vedle moderního pohonného ústrojí však automobilka použila i moderní šasi a vozu dopřála moderní design.

Ten navazuje na model Aventador a zachovává i klasické otvírání dveří. Revuelto ale oproti svému předchůdci působí ještě sportovněji, čemuž zřejmě napomáhá i použití výrazných světel ve tvaru písmene Y, která jsme mohli vidět již na modelu Sián. Tato světla tvoří podpis denního svícení a dominují i zádi vozu. Její střed je pak vyhrazen dvojici masivních koncovek výfuku. Mimochodem zadní 21“ kola obouvají pneumatiky o rozměru 245/30 ZR21.

Aerodynamiku vozu vylepšuje aktivní zadní křídlo, jehož pozice může být nastavena ručně, nebo automaticky. Řidič si tak může vybrat mezi maximálním přítlakem či nižším aerodynamickým odporem. S přítlakem pomáhá také speciálně tvarovaná podlaha nebo agresivní zadní difuzor, který vytváří údajně až 33 procent přítlaku vozu. Šasi vozu pracuje ve velkém s karbonem, ze kterého je vyroben i přední pomocný rám či rám kabiny. Samotné šasi by tak mělo být o 10 procent lehčích a 25 procent tužší. Navzdory snahám automobilky vůz odlehčit se ale suchá hmotnost pohybuje kolem 1.772 kilogramů, zatímco Aventador Ultimae vážil kolem 1550 kilogramů.

Kabina zaujme 12,3palcovou obrazovkou digitálního přístrojového štítu, který doplňuje vertikálně umístěná 8,4“ obrazovka infotainmentu. Před spolujezdcem je pak ještě úzký displej o úhlopříčce 9,1 palce, který ho informuje například o rychlosti vozu a dalších zajímavostech. Všechny obrazovky by přitom měly být ovládány jednou řídící jednotkou, díky čemuž by se měly chovat podobně. Některé informace ze středového displeje by navíc mělo být možné zobrazit i na bočních displejích – a to po jednoduchém „přetažení“.

Volič převodovky i startovací tlačítko připomínají starší Aventador, novinkou je ale přepracovaný volant, údajně inspirovaný závodními vozy z produkce divize Squadra Corse, nebo dvojice voličů jízdních režimů s možností volby z 13 nastavení. Režimy upravují jak nastavení podvozku, tak i dostupný výkon. V režimu Città vůz preferuje čistě elektrický pohon, v režimu Corsa pak nabízí plných 1015 koní. Ve výbavě vozu pak nebudou chybět ani drobnosti jako hlasový asistent Amazon Alexa, OTA aktualizace, LED matrix světlomety nebo bohatý balíček bezpečnostních asistentů.

Novinka s rozzuřeným býkem ve znaku tak opět vypadá velmi působivě a její parametry jsou příslibem velice zajímavých jízdních zážitků. Zachování atmosférického dvanáctiválce, boj s hmotností a elektrifikace ovšem nejsou levá sranda. Automobilka sice ceny zatím neoznámila, podle zahraničních spekulací by však cena novinky mohla startovat kolem 600.000 dolarů, tedy cca 13 milionů korun.