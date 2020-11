Land Rover prý chystá menší Defender, s tříválcem a bez 4x4

Novinka přezdívaná jako „baby“ Defender by mohla být základním SUV v nabídce automobilky. Premiéry bychom se měli dočkat již během dvou let.

Společnost Jaguar Land Rover by měla v současnosti pracovat na několika zcela nových modelech, včetně již několikrát probíraného Jaguaru J-Pace nebo silničně zaměřeného Road Roveru. Nyní se ovšem vyrojily spekulace o zcela novém kompaktním SUV, které by se mělo v nabídce zařadit pod Defender.

Podle informací webu WhatCar, který na tzv. „baby“ Defender upozornil, by novinka mohla být představena pravděpodobně již v roce 2022. V základním provedení by přitom kompaktní SUV mělo být osazeno pouze 1,5 litrovým benzínovým tříválcem, který by poháněl přední kola.

Až postupem času by se měla nabídka pohonných jednotek rozrůstat a chybět by neměl dokonce ani plug-in hybrid. Základní verzi s pohonem předních kol by pak měla doplnit i verze s pohonem všech kol. Nabízí se ovšem otázka, zda bude stejně sofistikovaný, jako v plnotučném Defenderu.

Základem tzv. „baby“ Defenderu by měla být zkrácená a možná i lehce osekaná varianta modulární hliníkové platformy, jejíž cena by tak mohla nepatrně spadnout. Design vozu bude jistě výrazně inspirován klasickým defíkem, kabina však bude menší, hůř vybavená a možná se dočkáme i menšího počtu dveří.

Díky úpravám platformy, zmenšení vozu a osekání výbavy by se však základní cena nového SUV mohla pohybovat od částky začínající na domácím trhu zhruba na úrovni cca 25.000 liber (cca 753.500 Kč), zatímco tradiční Defender startuje ve Velké Británii od částky cca 42.920 liber (cca 1.294.000 Kč).

O názvu se opět vedou pouze spekulace, podle kolegů z WhatCar je ovšem možné, že nový „baby“ Defender dostane zcela originální jméno, které by nakonec mohlo vést k vytvoření nové levnější podznačky Land Roveru.