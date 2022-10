Letitá Toyota FJ Cruiser končí na posledním trhu, rozloučí se speciální edicí

Stylový a schopný offroad se loučí s výrobou limitovanou edicí Final Edition. A to již podruhé.

Toyota FJ Cruiser, která navazovala na odkaz ikonického modelu FJ40, byla původně vyvíjena pro americký trh, kde se v produkční podobě představila během chicagského autosalonu v roce 2005. Model si okamžitě získal obrovskou popularitu a zájem prakticky z celého světa. Není tedy překvapením, že v roce 2010 byla zahájena výroba i verze s pravostranným řízením.

V roce 2014 však automobilka stáhla model z amerického trhu, v roce 2017 pak následoval konec výroby v Japonsku, což automobilka oslavila představením limitované edice Final Edition. Prodej modelu však pokračoval v oblasti středního východu, přičemž výroba probíhala v Saúdské Arábii. I to však pomalu končí.

Společnost Abdul Latif Jameel Motors, dlouholetý autorizovaný distributor značky Toyota pro Saúdskou Arábii, totiž oznámila, že Toyota chystá speciální limitovanou edici modelu FJ Cruiser, jehož produkce bude ukončena v prosinci tohoto roku.

Speciální edice s oficiálním názvem Toyota FJ Cruiser Final Edition bude vyrobena v počtu 1000 kusů, oficiální snímky však zatím nejsou k dispozici. Podle dostupných informací by však vůz měl nabídnout podobné úpravy, jaké nabízela i původní speciální edice na japonském trhu.

Karoserie by měla být lakována v béžové barvě, podobný odstín by se navíc měl objevit i na čalounění a některých dekorech v kabině. Masku chladiče, nárazníky, kryty zrcátek, kliky dveří či rezervu by naopak měla zdobit černá barva. Navíc se očekávají speciální plaketky a možná i další kusy speciální výbavy.

Pod kapotou zůstane standardní pohonná jednotka, tedy 4,0litrový zážehový vidlicový šestiválec, který nabízí nejvyšší výkon 201 kW a 380 Nm točivého momentu. Vůz bude vybaven pohonem všech kol a standardní výbavou pro jízdu v terénu, včetně elektronické uzávěrky zadního diferenciálu, systému Crawl Control, stabilizace VSC nebo aktivní kontroly trakce A-TRAC.

Ceny Toyoty FJ Cruiser Final Edition bohužel neznáme, vozy by však měly být doručeny ještě během posledního čtvrtletí tohoto roku.