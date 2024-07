Letošní závody WorldSBK v Mostě zaznamenaly nový divácký i traťový rekord

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Mostecký autodrom má za sebou další extrémně úspěšný víkend. Na českém asfaltu se odehrálo šesté kolo MOTUL FIM Superbike World Championship, které přilákalo rekordní počet diváků a bylo dějištěm nových traťových rekordů. Diváci mohli vidět vynikající výkony domácích i zahraničních jezdců a jedním z vrcholů uplynulého závodního víkendu je i nový traťový rekord.

Ten stanovil turecký jezdec Toprak Razgatlioglu, aktuální lídr šampionátu, když v nedělním sprintovém superpole race zajel nový oficiální traťový rekord s časem 1 minuta, 31 sekund a 180 tisícin sekundy. Razgatlioglu během závodu dosáhl také na desáté vítězství v řadě a připsal si své už padesáté vítězství v šampionátu WorldSBK. Na stupních vítězů mu s trofejí v ruce dokonce pogratuloval i český prezident Petr Pavel, který do Mostu dorazil na vlastním motocyklu.

A jak se dařilo českým jezdcům? Ondřej Vostatek v kategorii šestistovek skončil v nedělním závodě na dvanáctém místě a připsal si body do celkového hodnocení. Filip Feigl skončil na dvacátém místě a oproti sobotě si polepšil o jednu příčku. Daniel Tureček na třístovce kvůli technickým problémům nedokončil závod. Nejmladší jezdec šampionátu Filip Novotný pak dojel sedmnáctý a vyrovnal tak svůj dosavadní nejlepší výsledek v první sezoně.

Na hned několik kariérních úspěchů tureckého jezdce během jediného závodního víkendu i dalších závodníků se přišel podívat rekordní počet fanoušků – na tribunách se objevilo celkem 58.474 fanoušků, což je výrazný meziroční nárůst návštěvnosti. Oproti loňským závodům superbiků to je o téměř deset procent!

Organizátoři z mosteckého okruhu jsou s úspěšným závodním víkendem samozřejmě spokojení a aktuálně jednají o prodloužení kontraktu na pořádání dalších ročníků šampionátu WorldSBK. Zájem o to má i oficiální promotér.

„Od návratu WorldSBK do České republiky v roce 2021 vyústila naše spolupráce s Autodromem Most ve velmi populární a úspěšnou akci. O jejím úspěchu svědčí každoročně rostoucí návštěvnost. Most je pro WorldSBK vynikajícím hostitelem, který nabízí napínavé dění na trati a jedinečný zážitek pro fanoušky. Těšíme se, že na úspěch těchto prvních čtyř ročníků budeme moci navázat i v dalších letech,“ dodává Gregorio Lavilla, výkonný ředitel WorldSBK.