Malý sporťák z dílny Toyoty a Suzuki prý nabídne litrový motor a hmotnost kolem tuny

Koncem roku 2021 se na veřejnost dostaly zvěsti, podle kterých automobilky Toyota a Suzuki posunuly svou spolupráci na další úroveň. Po používání přeznačkovaných modelů svého partnera na vybraných trzích by totiž měly společně s Daihatsu, dceřinou společností Toyoty, vyvíjet nový kompaktní sporťák s motorem uprostřed.

Spekulace sice na chvíli utichly, v minulém roce se však znovu objevily. A dokonce i s prvními odhady použité techniky. Novinka by měla údajně stát na platformě GA-B, kterou využívá i opěvovaný hot-hatch GR-Yaris, a pod kapotou měl být údajně litrový tříválec o výkonu cca 150 koní. Mezitím však v Toyotě proběhly další změny, které naše naděje na nový sporťák trochu utlumily.

Podle informací kolegů z magazínu Best Car by však vývoj malého sporťáku vyvíjeného ve spolupráci Toyoty, Daihatsu a Suzuki měl stále pokračovat. Pohonnou jednotkou by pak i podle posledních informací měl být litrový tříválec, ovšem zřejmě doplněný o mild-hybridní ústrojí, které pomůže s výkonem v nižších otáčkách a vylepší spotřebu i emise.

Výkon motoru uloženého uprostřed by se měl pohybovat zhruba okolo 120 koní a 200 Nm točivého momentu, což nejsou zrovna oslnivá čísla. Podle posledních zpráv by se však hmotnost vozu mohla pohybovat jen okolo jedné tuny, díky čemuž by výkon mohl být nakonec dostačující. Otázkou ale zůstává, zda se potvrdí i spekulace o automatické převodovce, která by měla posílat výkon na zadní kola.

Důrazem na nízkou hmotnost a decentním výkonem, který na první pohled není zrovna oslnivý, přitom projekt nového sporťáku připomíná koncepci Mazdy MX-5, která je proslavena svým zábavným jízdním charakterem. MX-5 by však nový sporťák mohl konkurovat i svými rozměry, které by měly být jen nepatrně větší.

Vývojem motoru by měla být pověřena automobilka Suzuki, zatímco Toyota se zřejmě postará o naladění podvozku, který by měl vycházet z Yarisu. Daihatsu by pak teoreticky mohlo nabídnout své zkušenosti s designem malých sportovních vozů, ostatně model Daihatsu Copen je legendou v japonské třídě Kei Car.

V nabídce Toyoty by mohl malý sporťák navázat na model MR-2 , u Daihatsu by se mohlo jednat o nástupce současné generace modelu Copen a značka Suzuki by s novým sporťákem moha oživit model Cappucino . Je přitom otázkou, zda se dočkáme i otevřené karoserie – alespoň ve verzi targa. Jediným odrazovým můstkem pro vizualizaci nového sporťáku zatím zůstává koncept Sport EV, který Toyota představila v roce 2021 jako součást prezentace svých budoucích plánů.