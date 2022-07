Toyota, Daihatsu a Suzuki zřejmě chystají malý sporťáček na podvozku GR Yaris

Japonská automobilka Toyota již před nějakou dobou naznačila, že se od ní dočkáme tří sportovních modelů. Jedním z nich je znovuzrozená Supra, druhým GR86, jakožto nástupce první generace kupátka GT86. O třetím voze zatím Toyota zarytě mlčí, ale spekulace se pochopitelně rojí.

Některé zdroje odhadují, že už se žádného dalšího sporťáku, například znovuzrozeného MR2 s motorem uprostřed, nedočkáme, protože jeho místo zaujaly ostré hatchbacky GR Yaris a GR Corolla. Dokonce i vedoucí vývoje modelu Supra v roce 2019 řekl, že pod GR86 už žádné místo není. Tlak na elektrifikaci a potřeba šetřit zdánlivě podporují domněnku, že má Toyota z hlediska představování sportovních novinek hotovo.

Jenže se znovu vynořila spekulace, která kolovala už v loňském roce. Tentokrát však s novými detaily, o kterých informoval magazín Forbes. Podle této spekulace měla Toyota spojit síly s dceřinou automobilkou Daihatsu a partnerem Suzuki – stejně jako se spojila se Subaru na přípravě GR86 a s BMW v případě Supry – aby vyvinula malý sporťáček s motorem uprostřed.

Naději udržuje při životě skutečnost, že společnosti Toyota a Lexus v závěru loňského roku představily celkem patnáct konceptů elektrifikovaných vozů, mezi nimiž bylo i žluté auto, které by mohlo odpovídat spekulovanému sporťáčku. Mezi nové informace zmíněné magazínem Forbes patří platforma, kterou by mohlo auto využít. Prý by se mělo jednat o konstrukci označovanou kódem GA-B, na níž stojí vynikající GR Yaris.

Pohonnou jednotku o objemu 998 cm3 by pak dodalo Suzuki, přičemž by se jednalo o tříválec poskytující zhruba 150 koní. Výkon má putovat skrze šestistupňovou automatickou (ano, automat - jupí) převodovku ke kolům zadní nápravy. Auto by se mohlo představit v roce 2025, a to za cenu okolo 600.000 korun.

Protože jde zatím pouze o spekulace, je potřeba celou věc brát s rezervou. I když přiznáváme, že by se nám podobné auto moc líbilo. Jen ideálně s manuálem, můžeme-li prosit. Ovšem jestli půjde o nějakým způsobem elektrifikovnou pohonnou soustavu, použití manuálu je velmi nereálné. Přesto doufáme, že jsou spekulace pravdivé – automat, neautomat. A to i s vědomím, že se případný malý sporťáček nemusí vůbec dostat do Evropy.