Mansory si posvítil na terénní Ineos Grenadier. Výsledek překvapí

Německá tuningová společnost Mansory, kterou založil Íránec Kourosh Mansory, se proslavila svými extravagantními kreace, které jsou často daleko za hranicí vkusu. Občas se ovšem v Mansory udrží na uzdě a představí vůz, za který se nemusí stydět ani konzervativně naladěný zákazník.

Jednu z decentních úprav Mansory ukázalo na příklad Ineosu Grenadier, s více než 2800 kg jednoho z nejtěžších aut na českém trhu. Terénního pokračovatele Land Roveru Defender si vymyslel jeden z nejbohatších Britů a vlastník chemického kolosu Jim Ratcliffe. Drsné vozy do náročných podmínek vsadily na řadové zážehové a vznětové šestiválce o objemu 3,0 litru od BMW, které jsou kombinovány s osmistupňovým automatem.

V Mansory vám benzinovou variantu nově naladí na 350 koní a až 560 newtonmetrů, přidají sportovní výfukovou soustavu z nerezu, podvozek zvýší o dva centimetry a namontují 20palcová kola s pneumatikami 305/50 XL s terénním vzorkem.

Mansory Ineos Grenadier • Mansory

Hranatá karoserie offroadu by se spoustou „cinkrlátek“ ztratila mimo zpevněné povrchy smysl, v Mansory se tudíž omezili pouze na několik ozdob z uhlíkových vláken a světelnou rampu na střeše. O to více se ovšem návrháři rozdivočili v interiéru, který zkrátka jménu Mansory musel dostát.

Čalounění dominuje červená kůže, která svým odstínem ovšem připomíná spíše růžovou. Stropnice je pak vyvedena v bílé usni. Vnitřek byl doplněn o odvětrávání zadních sedadel a integrovanou chladničku. Nechybějí ani loga německého tunera. Zajímavostí je přesunutí tlačítka pro vypínání stop-startu. Nově má podobu kolébkového přepínače a nachází se na panelu u stropu spolu s dalšími ovladači.

Cena úpravy nebyla zveřejněna, vyšplhá se ovšem do desítek tisíc eur. Osobně se mi drtivá většina změn líbí, jen interiér bych rozhodně volil v naprosto jiném odstínu, třeba v barvě koňaku. Spolu s tmavě zeleným exteriérem by to vypadalo úplně ukázkově.