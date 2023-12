TEST INEOS Grenadier – Pravý nástupce drsného Defenderu. Zkoušíme oba motory

Ineos Grenadier je ve světě automobilismu naprostým unikátem. Příběhem, technikou i schopnostmi. Přitom stále připomíná starý Land Rover Defender. Vyzkoušeli jsme jeho dieselovou i benzinovou verzi v těžkém terénu i na silnici.

Připomíná starý land rover, ale vznikl zcela od píky. O techniku se postaralo více věhlasných značek, než najdete v Pařížské ulici: šestiválcové motory jsou od BMW, převodovka od ZF, nápravy Carraro, sedačky Recaro a celé to brzdí Brembo. A to není zdaleka celý příběh.

Design, interiér Grenadier čerpá inspiraci z Land Roveru Defender, zejména v jeho verzi s dlouhým rozvorem. Celkový tvar a detaily jsou však díky práci designéra Tobyho Ecuyera jedinečné a specifické, dle jeho slov odznova promysleli každý čtvereční milimetr. Všechny grenadiery mají pevnostní nárazníky, vzadu žebřík a rezervní kolo. Tohle auto jen tak nepoškrábete. Přední nárazník je navíc složen z pěti dílů, takže v případě poškození není nutná výměna celku, ale pouze příslušné poškozené části. Evropské verze mají plastový nárazník, na jiných trzích je kovový. Praktickým prvkem jsou i exteriérové držáky pro doplňková světla a univerzální systém upevnění na dveřích. Můžete tak připojit třeba přístřešek. Ineos umožňuje další širokou personalizaci vozidla a nabízí bohatý seznam příplatků, včetně navijáku od NATO jako dodavatele. Zábavným prvkem jsou také safari okénka, jsou výklopná i vyndavací a dostanete na ně pěkný kufřík. Ineos je dostupný i v Česku. Teď chystá nový plně elektrický offroad, dorazit má v roce 2026 Interiér grenadieru je navržen tak, aby poskytoval prostor, praktičnost a univerzálnost, které jsou u pracovního vozu nezbytné. Spodní část interiéru je z tvrdšího plastu a v podlaze jsou odtoky, takže se nemusíte bát zatopení. Jinak je interiér překvapivě moderní a honosný. Všude v horní části interiéru jsou plasty měkčené, včetně dveří, takže loket vás bolet nebude. Se starými offroady ho spojuje už jen klasická páka ovládání redukční převodovky a uzávěrky středového diferenciálu. Se svými 190 cm jsem se do grenadieru usadil skvěle díky lepší ergonomii, než je u klasických offroadů zvykem. Posunout se můžu úplně dozadu a za mnou je stále dost místa na nohy. Sedačka jde mechanicky nastavit i výškově. I v nejnižší pozici sedíte offroadově vysoko, ale nad hlavou mám velkou rezervu a nohy nemusím mít příliš pokrčené, jako to nesnáším v dodávce nebo starších offroadech. Není to úplně jako v BMW X5, ale v pořádku určitě ano. Video se připravuje ... Interiér vozidla je inspirován kabinami traktorů a vrtulníků, ukazuje utilitární přístup s jasně označenými tlačítky. Nechybí integrovaný kompas s výškoměrem. Každého chlapa musí potěšit obrovská sbírka tlačítek na dvou panelech, jeden na stropě a druhý na středové konzoli. Nebojte, topení nebo vyhřívání nikde v displeji lovit nemusíte. Jsou tu i volné spínače například na externí osvětlení. Tolik mechanických spínačů nenajdete asi v žádném autě a jsou robustní, avšak co se týče těch otočných, už jsem viděl i pořádnější. Společnost Ineos navrhla také vlastní infotainment Pathfinder, zobrazený na displeji s úhlopříčkou 12,3 palce. Je podobný těm ve vozech BMW. Nahrazuje i klasický otáčkoměr a rychloměr, což je trochu škoda, ale zvykl jsem si rychle. Ovládání je možné dotykově i ovladači. Grafika celého rozhraní i displej samotný jsou kvalitní a ovládání jednoduché, ony Land Cruisery mohou tohle jen závidět. V menu navíc najdete opravdu mnoho zajímavých údajů, například tlak i teplotu pneu, úhel natočení volantu a náklony karoserie, teplotu oleje převodovky i jejího obalu a další. K dispozici je multimediální konektivita Android Auto a bezdrátový Apple CarPlay, přes ně je realizována i navigace. Pathfinder je nejen název intertainmentu, ale také funkce, která zaznamenává trasu v terénu a umožňuje ji sdílet. Dostupná je přídavná baterie s kapacitou 105 Ah zahrnující další 12V zásuvku. Standardem jsou zásuvky dvě, a také USB-A a USB-C na zadní straně středové konzole. Přídavný akumulátor je umístěn pod pravým sedadlem ve druhé řadě. Pokud chcete vozit europaletu, budete potřebovat užitkovou verzi grenadieru bez zadních sedaček. A na nocování v ineosu to chce střešní stan. Ineos Grenadier už se vyrábí, duchovní nástupce klasického Defenderu dorazí ještě letos Volant je dalším unikátním prvkem. Má jen dvě ramena a dva klaksony, jako je to pro lepší britská auta typické. Ten silný je klasicky ve středu volantu, pro méně hlasitý signál je tu malé červené tlačítko, na kterém je nápis “BEEP” i obrázek cyklisty. Ovládáte tu také tempomat, který není adaptivní, ale to mi vůbec nevadí, právě naopak. Co však dokáže vytočit, doslova i obrazně, jsou tlačítka hlasového ovládání a telefonu úplně vlevo, jen kousíček od ruky na věnci. Při řádění v terénu o půlnoci se mi tak podařilo volat náhodným lidem z mého telefonu, pak jsem rychle skákal po mobilu abych zapnul letový režim, po jeho vypnutí však vytáčení pokračovalo.

Motor, jízdní vlastnosti Ineos dává nyní na výběr dva řadové šestiválce BMW splňující normu Euro 6 – vznětový s výkonem 183 kW (246 koní) a zážehový s 210 kW (282 koní). Vyzkoušeli jsme oba. Elektrický model se má začít vyrábět v roce 2026 v továrně Magna v rakouském Grazu. Ineos také uvažuje o vodíkové verzi grenadieru, ale vývoj by podle odhadů vyžadoval další 2 miliardy eur. Oba motory jsou kombinovány se osmistupňovou automatickou převodovkou ZF, konkrétně s verzí 8HP51 pro zážehový a 8HP76 pro vznětový motor. K tomu je připojen nový odolný měnič momentu. Snadno ji přepnete do manuálního režimu a rychlostní stupeň podrží. Chybí jen funkce auto hold. Všechny modely Grenadier mají standardně čtyřkolku (4WD), která funguje prostřednictvím dvoustupňového převodového ústrojí Tremec s poměrem 2.5:1. Grenadier, postaven na rámové konstrukci s tuhými nápravami Carraro vpředu i vzadu, je údajně dimenzovaný až dvakrát odolněji než starší defender. Používá pětibodový systémem zavěšení odpružení, s vinutými pružinami od společnosti Eibach a tlumiči Bilstein s progresivní charakteristikou a stabilizátory pro lepší chování na silnici. Pohyblivost náprav je špičková (devět stupňů vpředu a dvanáct vzadu). Při pohledu zespoda se Grenadier jeví ještě bytelnější než Land Cruisery, ale to potvrdí až desetiletí v terénu. Výbavy a cena: Nyní existují tři varianty a pickup K dispozici je základní výbava Utility. A dvě speciální edice, Trialmaster a Fieldmaster. Nově je v nabídce také pickup Quartermaster. Nejlevnější provedení má plechová zadní okna, ale jinak jde o plně vybavený vůz. Opravdu bohatá je tak už základní výbava. Nejlevnější nový skladový vůz stojí aktuálně 1.560.017 Kč bez DPH. Standardně stojí na 17” ocelových kolech, na přání jsou k dispozici 18” ocelová kola a 17” a 18” litá kola, přičemž všechna mají šestipaprskový design. Trialmaster je extrémní terénní edice vybavená prvky, jako jsou uzamykatelné diferenciály vpředu a vzadu, pneumatiky BF Goodrich All-Terrain TA K02 a “šnorchl” na brodění vodou. Fieldmaster je spíše luxusnější výbava s vyhřívanými sedadly, uzávěrky diferenciálů jsou za příplatek. Pneumatiky jsou méně terénní, nicméně stále velmi schopné. Trialmaster a Fieldmaster jsou také názvy bund značky Belstaff. To není náhoda, Jim Ratcliffe, majitel Ineosu, vlastní také módní značku Belstaff. Příslušná bunda je v ceně dané výbavy. Ineos vyvíjí drsný offroad Grenadier 4x4 s vodíkovým pohonem od Hyundai Jízdní dojmy – s dieselem v terénu Jako první zkoušíme dieselového Grenadiera terénější verze Trialmaster. Diesel B57 je velmi kultivovaný už při studeném startu, při jízdě o něm skoro nevíte. Zkrátka velmi podobný tomu, co známe z běžných modelů BMW. To samé lze říct i o fantastické převodovce ZF. Instruktor z Dajbychu 4x4 nás vzal na jejich vlastní offroadový polygon. Je začátek prosince, všude je směs sněhu a bahna. To, kam se Grenadier bez problémů vyšplhá a jaké jámy zdolává, je pro mě nepochopitelné. Účelné tvary, neskutečně bytelná stavba a ochranné prvky pohyb v terénu usnadňují a dodávají na sebevědomí. Režim Off-Road deaktivuje zvuky upomínek na zapnutí bezpečnostního pásu, parkovací senzory a stop/start (lze i zvlášť jedním spínačem). Režim Off-Road, režim brodění, dostupné uzávěrky předních a zadních diferenciálů a další funkce pro jízdu mimo silnici lze aktivovat pouze pomocí specifické dvoukrokové posloupnosti. Tím se zajistí, že jejich používání je záměrné. Jakmile se to naučíte, vše trvá pár vteřin. Systém pro řízení sestupu z kopce je snadno ovladatelný a mimořádně vyvážený, pečlivě ovládá plyn i brždění. Lze zrychlit i zpomalit na rychlost chůze pomocí tlačítek pro ovládání tempomatu. Asistent pro jízdu do kopce pomáhá necouvnout během ostrého šplhání. Hodí se také ukazatel polohy natočení kol, protože od dorazu k dorazu je 3,85 otáčky volantu a řízení se samo téměř necentruje. Pro dámy je tak jízda s ineosem docela dřina. Grenadier používá staré dobré šnekové řízení, které je těžkopádnější než hřebenové, ale také mnohem robustnější a odolnější vůči nárazům v terénu. Papírově je poloměr otáčení opravdu velký, činí 13,5 metru. Na bahně se však Grenadier vytočil i z velmi obtížných situací, ochotně jde za plynem. Subjektivně bych tak po jízdě v lese označil rejd za zcela v pořádku. Jediné, na co je potřeba v terénu více pamatovat, je množství hmoty, kterou ovládáte. Pohotovostní hmotnost dieselového “granáta” je 2.740 kg (benzinový je o 75 kilo lehčí). Chce to prostě zkušenějšího řidiče, který ví, do čeho se pustit, protože jak se říká: "čím lepší offroad, tím dál pro traktor". Navíc grenadier utáhne až 3,5 tuny, což ho řadí ke špičce v této disciplíně. Jízdní dojmy – s benzinem na silnici Vracíme se z offroadového polygonu a já přebírám světle modrého, benzinového grenadiera Fieldmaster na prodloužený víkend. Předpokládám, že s touto méně terénní verzí by se ani instruktor do onoho rozbahněného terénu s brodem nepouštěl, opak je však pravdou, ani Fieldmaster by prý neměl problém. Po nastartování a prvních kilometrech s benzinovým grenadierem jsou mé dojmy zcela opačné, než u dieselové verze. Zatímco nafťák B57 byl projevem v podstatě identický s jeho aplikacemi v BMW, benzinový B58 se chová odlišně. Konkrétně jde o variantu B58B30C, kterou najdeme také v Toyotě Supra. V grenadieru má ale mnohem níže položený točivý moment i výkon a nenechá se točit nad 5100 otáček za minutu. Projev není vyloženě hlučný, ale hrubší určitě ano. Rozdíl mezi dieselovým a benzinovým motorem je tak v případě ineosu nejmenší, jaký jsem zažil. Překvapením pro mě i prodejce samotného je fakt, že v Česku více lidí objednává grenadiera s benzinovým motorem, i přes jeho vyšší spotřebu a o něco nižší potenciál při práci v terénu a tahání těžkých břemen. K pochopení poptávky ale stačil jeden sprint ze semaforů. S plynem na podlaze začne být zvuk více “benzinový”, turbo zběsile odfukuje a na stovce jste o 1,3 vteřiny rychleji než s dieselem. Ve spojení s perfektně řadícím osmikvaltem ZF zapomenete, že sedíte v téměř třítunové krabici. A to mě dokázalo rozesmát znovu a znovu. Spotřeba? Dá se jet za 13 litrů, diesel zvládne ještě o 4 litry méně. Při dálniční rychlosti se oba motory jen převalují okolo 2 tisíc otáček, od vyšší rychlosti odrazuje aerodynamický hluk od kolmého čelního skla, který narušuje jinak velmi slušné odhlučnění. Že bude grenadier k nezastavení v terénu se dalo čekat, chování na silnici však mezi těmi nejdrsnějšími offroady nemá obdoby. Za komfortní jsem se ho nebál označit já ani dalších sedm lidí, které jsem postupně vezl. Obě nápravy jsou sice tuhé, ale systém zavěšení a progresivní charakteristika tlumičů s pružinami dělají svou práci, takže ani příčné nerovnosti nejsou tragédií. Podvozek také velmi ochotně vyvěšuje kola, takže zaberou i v hluboké jámě a od země se jen tak neodlepí. Šéfka Ineosu veřejně promluvila o elektromobilech. A má pravdu! Zatáčí i driftuje, ale nejede rovně Primitivní ale pro mnohé zásadní otázka zní: Driftuje to? Grenadier na mě vyšel v době největší sněhové nadílky, takže zodpovědět tuto otázku bylo jednoduché. Základem je vypnutí stabilizace – tu lze vypnout jedním tlačítkem na stropě, ale zhruba při tachometrových 80 km/h se opět zapne. Být auto moje, vyhodím příslušnou pojistku – ty jsou hezky po ruce přímo v kabině. V základním režimu pohonu se ineosu do smyku nechce ani na sněhu, potřeboval by hodně rozkývat. Velmi neutrálně hledá trakci a pod plynem se ochotně drásá za volantem. Na sněhu však stačí zařadit uzávěrku středového diferenciálu a promění se v jiné auto – k dlouhým driftům teď stačí trocha plynu. Zamykat zadní diferenciál není třeba, jen tu prostě není zadní samosvor, který může mít třeba Land Cruiser a nemusí se vypínat mimo kluzký terén. I v zatáčkách je grenadier překvapivě stabilní, vyvážený a předvídatelný, nic ho jen tak nerozhodí. V noční Praze mě svezl skvěle. Jen se musí nejdřív trochu opřít, stopu je třeba vést jako sérii zatáček, jinak jsou nájezdy vlažné. Mrtvá zóna okolo středové polohy volantu je totiž široká, auto nejede rovně, pořád utíká doleva nebo doprava. Na dálnici i rovné okresce tak máte plné ruce práce, hlavně když jsou vyjeté koleje z břečky. Tlak pneu činil 2,2 baru, čili v tom příčina netkvěla.

Příběh a technika Ineos Group Ltd je nadnárodní chemická společnost, založená v roce 1998 v Londýně. Ano, výrobce tohoto auta je původem chemička. Založil ji Sir Jim Ratcliff, velký milovník a majitel Land Roverů Defender všech starších generací, respektive těch zcela hranatých, postavených podle klasického receptu. Sir Jim Ratcliff se nehodlal smířit se všemi změnami, které měla přinést nová generace Defenderu L663, vyráběná od roku 2019. Již v roce 2017 proto založil Ineos Automotive Ltd a rozhodl se, že postaví duchovního nástupce defenderu. Toho, od kterého po 70 letech výroby upustil i samotný Land Rover. Rozhodl se tak v jeho oblíbené hospodě Grenadier, definitivně pak o názvu rozhodla offroad komunita. Jim měl nejdříve zájem koupit licenci a výrobní linku na starý defender a inovovat ho, s tím však Jaguar Land Rover nesouhlasili. Dokonce to vyústilo až v soudní spor, kdy JLR nárokovali práva na ochrannou známku tvaru ikonického defenderu, avšak soud prohráli, což umožnilo ve vývoji grenadieru pokračovat. TEST VW Touareg R eHybrid po modernizaci – Jednu chybu odstranil, jinou přidal Vývoj zcela nového vozu je samozřejmě extrémně nákladný, zejména v dnešní době plné regulí a nároků. Stavba prvního testovacího grenadieru stála do roku 2021 ztráty ve výši 506 milionů eur. A to šlo o otevřený projekt, k dodání jednotlivých částí se mohl přihlásit kdokoli. Požadavky byly jednoduché – stačí to nejlepší. Náročný testovací a vývojový program v 15 zemích, přes 1,1 milionu mil různých terénů a klimatických podmínek. Tento program zahrnoval 130 vozidel a měl za cíl posunout grenadier nad standardy všech dosavadních pravých offroadů. O celém procesu výroby a testování vznikla dvanáctidílná video série Building the Grenadier. Se spuštěním prodeje loni v létě Ineos evidoval již 15.000 objednávek a měl přes 200 distribučních míst po celém světě. V Česku grenadier koupíte u plzeňské firmy Dajbych 4x4. Dováží mj. také Land Cruisery 70 z arabských zemí, takže se nám naskytla vzácná příležitost přímého srovnání – „retro” Land Cruiser má stále listová péra vzadu a nenabízí téměř žádné komfortní prvky ani moderní výbavu, Grenadier je proto mnohem pohodlnější.

Závěr Terénní schopnosti současného Land Roveru Defender jsou stále špičkové, ale celé auto je mnohem složitější než předchůdce. Dobře to ilustruje počet řídících jednotek – nový defender jich má 85, zatímco grenadier jen 18. Podobný příběh potkal nový Mercedes-Benz třídy G, který je ve své nové generaci (od 2018) nabitý elektronikou, přišel o pevnou přední nápravu a do terénu je zbytečně velký a drahý. Zkrátka, jsou to spíše stylovky do města než pracanti. Pokud chcete jeden příklad za všechny, podívejte se na zrcátka grenadieru – jsou obyčejná plastová, jako v traktoru. V terénu se o ně proto nemusíte bát. Roli pracanta a offroadu zvládne i starý ojetý pickup, navíc neváží skoro 3 tuny. Grenadier je ale o něčem jiném. Kromě toho, že zvládne jakoukoli práci, je také pohodlný a představuje dosud nevídanou robustnost, moderní a funkční výbavu a široké možnosti příslušenství. Přidává silné moderní motory a perfektní převodovku. Navíc, jeho příběh je příběhem nadšence, který si řekl, že zachrání klasický Land Rover, místo aby se vydával 20.000 mil pod moře nebo nad moře. Jeho největší negativum vidím v tom, že prostě nejede rovně. TEST Renault Austral 1.2 TCe E-Tech Hybrid – Silný soupeř z vlastní stáje Plusy Robustnost a ochranné prvky

Poměrně honosný interiér Výkon i spotřeba obou motorů

Převodovka řadí rychle a hladce

Moderní výbava a možnosti příslušenství

Na tuhé nápravy nevídané pohodlí

Jistota v zatáčkách a brzdy

Absence zbytečností Minusy Vysoká hmotnost

Nejede rovně, řízení je ve středu mrtvé Nejlevnější verze modelu 1.738.718 Kč (Utility) Testovaný vůz bez příplatků 1.788.900 Kč (Fieldmaster) Testovaný vůz bez příplatků 1.788.900 Kč (Fieldmaster)











