Maple chce být první moderní automobilkou v Kanadě, zatím ale ukazuje jen autíčko

Kanada je známá mnoha věcmi, automobilový průmysl mezi ně ale nepatří. To by však chtěla změnit společnost AK Motor, která v rámci svého projektu Canadian Automotive New Ultilities představila novou značku elektromobilů Maple Majestic. A ta by se prý měla stát „první moderní kanadskou automobilkou“.

Už to je poměrně sebevědomí cíl, jenže tím to nekončí. Maple Majestic totiž se svými elektromobily míří mezi světovou špičku. Svým ambiciózním cílům navíc automobilka přizpůsobila i svůj název: „Maple“ je odkazem na javorový list ve znaku Kanady, zatímco „Majestic“ připomíná, že je Kanada konstituční monarchií.

Pojďme se ale nyní podívat na první model, kterým se automobilka pochlubila. Tím by měl být čistě elektrický sedan, jehož příď vzdáleně připomíná Teslu Model 3. Při bočním pohledu však naplno vyniká výrazně delší záď s poměrně splývavou zadní linií. K zajímavostem exteriéru pak můžeme přičíst výrazně vystouplé blatníky, zapuštěné kliky nebo zadní kulaté svítilny, které by měly být propojeny svítící lištou.

Zajímavostí vozu by měl být jeho nastavitelný podvozek, který počítá s náročným počasím na většině území Kanady. Ze standardní výšky 140 mm, určené pro sportovní jízdu, by mělo být možné vůz zvednout až na světlou výšku 290 mm, například pro snazší jízdu ve sněhu. Elektrický sedan by tak zastínil i Jeep Wrangler Rubicon nebo Toyotu Land Cruiser. Rozvor s délkou 3.100 pak slibuje dostatečně prostorný interiér pro cestující v obou řadách sedadel i pro jejich zavazadla.

Pohled do interiéru ovšem nečekejte. Fotografie i video totiž automobilka pořídila za využití malého modelu, což je v době sofistikovaných grafik a animací poměrně zvláštní přístup. Automobilka navíc nezmiňuje ani žádné bližší detaily k bateriím a pohonným jednotkám.

Podle dostupných vyjádření se však zdá, že výrobce použije elektromotory i baterie externích dodavatelů, zatímco se bude soustředit na jiné oblasti inovací. Baterie i elektromotory zřejmě budou dostupné v různých kombinacích a vyloučena není ani hybridní verze, která by mohla využívat malý spalovací motor jako záložní zdroj energie. Pro hůře dostupné oblasti Kanady rozhodně rozumné řešení.

Zatím však nepadlo ani slovo o očekávaném zahájení výroby, případně alespoň představení konceptu v životní velikosti, který by kromě jiného odhalil i interiér. Lidé stojící za novou automobilkou se tak nemohou divit, že je její příchod ve světě vnímán poněkud rozpačitě.