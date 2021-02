Martin Vaculík a elektromobil: Tohle jste chtěli vidět!

A nebyl by to Martin Vaculík, aby Světem motorů dlouhodobě testovaný kousek pořádně neproklepl. Konu tak vzal třeba do specializovaného servisu, aby se jí podívali na stav baterky. Výsledek Martina… no, docela šokoval. Však sami uvidíte.

Elektrický hyundai strávil ve Světě motorů celý rok, poznatků je tedy víc než dost. Na kompletní výstup z tohoto dlouhodobého testu Světa motorů se můžete těšit už zítra, Martinovo video je takový předkrm. Ale vydatný! Martin si jako tradičně všímá detailů, které jiným unikají. Tak hezkou zábavu!