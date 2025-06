Martin Brix ze společnosti Drivalia: Inflaci ve flotilách umíme přibrzdit

Podražila nejen nová vozidla, ale také související služby včetně servisu, pojištění i pneumatik. Naším cílem je tyto inflační dopady eliminovat. Důraz klademe na hospodárné řízení nákladů a na prevenci nečekaných výdajů,“ říká Martin Brix, generální ředitel Drivalia Lease Czech Republic.

Jakými konkrétními nástroji dokážete inflaci ve flotilách mírnit?

Velmi účinná je telematika. Většina našich vozidel je vybavena jednotkou, díky které dokážeme odečítat chybová hlášení. V podstatě máme přehled o tom, jaké kontrolky se v autě rozsvítí. Díky tomu můžeme informovat řidiče, že je čas navštívit servis. Právě oddalování servisu totiž vede ke zbytečným a často i nemalým vícenákladům. Telematika navíc umí identifikovat vozidlo s problematickým stylem jízdy. Porušování rychlostních limitů anebo způsob jízdy brzda-plyn jsou faktory, které mají neblahý vliv na opotřebení dílů, na spotřebu vozu i na počet pojistných událostí. Když takový automobil odhalíme, můžeme upozornit příslušného fleet manažera.

Jste v kontaktu i s jednotlivými řidiči?

Samozřejmě, naší snahou je aktivně s nimi komunikovat, vyvinuli jsme moderní nástroje, které nám to umožňují, například DriverPass. Jde o digitální kartu, kterou si každý řidič našeho automobilu může nahrát do mobilního telefonu podobně jako platební karty, vstupenky, letenky a podobně. My pak řidičům na DriverPass posíláme důležitá hlášení včetně upozornění na nutnost navštívit servis. Pomocí notifikací je ale dokážeme varovat i před aktuálním nebezpečím, třeba když hrozí krupobití.

Úspory asi řeší i uživatelé elektromobilů, hlavně v oblasti nabíjení…

Je pravda, že ceny nabíjení velmi kolísají. Když se neorientujete v různorodých systémech jednotlivých provozovatelů veřejných nabíjecích stanic, můžete hodně prodělat, ceny se liší i o více než dvojnásobek. Naše digitální nástroje umožňují řidičům naplánovat logistiku nabíjení tak, aby se stanicím s nepřiměřeně vysokými cenami vyhnuli.

Cena elektřiny má velký vliv na celkové náklady na provoz elektroaut. V květnu jste zveřejnili analýzu, která porovnává TCO elektromobilů a adekvátních konvenčních modelů. Co z ní vyplývá?

Že celkové náklady na vlastnictví a provoz elektromobilů, které jezdí v režimu operativního leasingu, už jsou ve většině automobilových segmentů nižší než u srovnatelných vozů se spalovacím motorem. Podle naší studie Drivalia TCO Index 2025 je elektromobil nejekonomičtější volbou v devíti z dvanácti tříd, které sledujeme. V roce 2024 to přitom platilo pro pět segmentů a v roce 2022 pouze pro jeden. Ve všech dvanácti kategoriích zaznamenal průzkum meziroční snížení TCO elektrických aut ve vztahu k TCO konvenčních vozidel.

Co dalšího studie ukázala?

Výhodnost elektromobilu roste s počtem najetých kilometrů. V porovnání s adekvátními konvenčními vozy vycházejí elektrické modely nejvýhodněji v luxusních kategoriích. Stále platí, že elektromobily mají vyšší pořizovací cenu, ale nižší provozní náklady. Zároveň dochází k postupnému přibližování cen elektrických a konvenčních nových osobních automobilů. Podle nás bude tato tendence pokračovat, proto bude elektrických aut na silnicích přibývat.

Usnadňujete klientům přechod na elektromobilitu nějakými speciálními službami?

Součástí našich služeb je komplexní poradenství, pomoc s výběrem vozidel i při výstavbě wallboxů, a to nejen v sídle klienta, ale také v domovech jednotlivých řidičů, pokud je to možné. Zákazníkům dodáváme chytré nabíjecí kabely nebo telematické jednotky, které dokážou vést reporting dobíjení na domácí stanici. V rámci expertních služeb se zaměřujeme na zmiňované analýzy TCO, které klientům připravujeme na míru. Nabízíme jim i nabíjecí karty, které mohou využít na více než 27 tisících stanic ve 25 zemích. Připravili jsme mapu nabíjecích stanic, kterou často využívají, neexistuje totiž žádná jednotná databáze nabíjecích míst. Snažíme se o to, aby uživatelé elektromobilů u nás měli stejný komfort jako řidiči konvenčních vozidel.