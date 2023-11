Martin Vaculík a ojetý Ford Tourneo Connect: Proč je jich tak málo?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

První kompaktní dodávku a zbraň proti veleúspěšným Peugeotům Partner, Citroënům Berlingo a Renaultům Kangoo představil Ford v roce 2002. Užitkové modely Transit Connect či osobní Tourneo Connect se nakonec vyráběly dlouhých jedenáct let, dnes však v bazarech postávají v koutech nejlevnějších ojetin. Autu nechyběl nápad, nemělo však jakoukoliv přitažlivost ani schopnost důstojně stárnout. Vzadu tuhá náprava na listových perech, uvnitř poškrábané šedé plasty a do toho omačkané klíčky starého „tyčkového“ typu, které se bezmocně protáčejí v zámcích.

Většina kusů je navíc zrezlá a nároky na komfortní rodinné cestování neplní ani starý celolitinový diesel Kent 1.8 TDCi, který se jen zde dožil až roku 2013 (v osobních fordech skončil v roce 2010). Rámusil už sám od sebe, natož spojen s krátkými převody. A když se připočtou servisní chytáky (spodní rozvodový řemen máčený v oleji, jehož výměna chyběla v plánu údržby), není dnes ani spolehlivý. O benzinových verzích nemělo cenu ani uvažovat, neboť spotřeba starého dvoulitru Zetec v krabicovité karoserii neuhlídali pod deseti litry ani ekojezdci.

Zcela jiný vůz

V roce 2014 přišla druhá generace, a to ze zcela jiného těsta. Vznětové motory jsou lehké a tiše svištící hliníkové šestnáctistovky (později patnáctistovky) původem od francouzského PSA. Motor 1.6 HDI má sice mezi českými automechaniky vesměs špatnou pověst, ale mohou za to jeho verze Euro 3 a Euro 4 do roku 2010 s 16V hlavou.