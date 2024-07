Martin Vaculík vyměnil Škodu Enyaq za Alfu Romeo 164. Jak to vlastně dopadlo?

V minulém díle jste si vychutnali povídání Martina Vaculíka s nadšencem a sběratelem Vojtou Ondráčkem o legendární hranaté Alfě Romeo 164 z let 1987 až 1997.

Byla řeč o historii, motorech, závadách i údržbě slavného vozu. Na konci si Martin s Vojtou vyměnili vozy a o tom už je druhá část videa.

Že jízdní vlastnosti slavné Alfy Romeo v provedení QV s motorem 3.0 V6 12V (147 kW) Martin příliš kritizovat nebude, to asi tušíte. Ale co proboha řekne nadšenec do starých poctivých aut na elektromobil, který váží 2,3 tuny? Jak si poradí s častým nabíjením, ke kterému mu Martin nedal zrovna přesné instrukce? O tom všem je dnešní video.