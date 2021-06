Masarykův okruh má nový rekord, vytvořil ho nevidomý nadšenec. Slepý bandita jel až 186,7 km/h

Haluška tohoto času dosáhl ve středu 23. června za volantem KTM X-Bow RR a s navigátorem Robertem Kotlabou. A vytvořil také rekord, který bude ve své speciální kategorii zapsán mezi oficiálně nejrychlejší časy Automotodromu Brno.

"I když je to široký okruh, nemohli jsme si dovolit chybu. Důležitá je precizní komunikace s navigátorem, protože pokud jedu 170 kilometrů za hodinu a něco přeslechnu, nemusí to dopadnout dobře. Hodně jsem trénoval na simulátoru, mám i 3D výtisk mapy okruhu, abych si trať načetl a naučil se vnímat prostor. Ale je důležité si uvědomit, že to auto je potom skutečné a když něco pokazím, bude to mít reálné následky," popisoval Haluška po akci.

"Při dopoledním tréninku jsme například dostali hodiny, auto šlo do smyku, ale i na to jsem připravený, vím, jakým způsobem z takové situace ven," dodal. Mimochodem, společně s navigátorem Kotlabou se po závodní dráze v rekordním kole pohybovali průměrnou rychlostí 88,4 km/h. A také dosáhli maximální rychlosti 186,7 km/h.

Nový traťový rekord zajel Slepý bandita v otevřeném speciálu KTM X-Bow RR, který mu poskytla brněnská závodní stáj RTR Projects. "Jak Petr vkročil poprvé do boxu, hned nám vyjmenoval všechny technické specifikace vozu a pečlivě si vyzkoušel jeho ovládání ještě před výjezdem na trať. Prakticky nepotřeboval naši nápovědu, s autem si porozuměl okamžitě. Což bylo ostatně vidět přímo na dráze, zlepšoval se kolo od kola a skvělý výsledek je toho důkazem,“ popsal poctivou přípravu nevidomého pilota šéf týmu RTR Projects Tomáš Miniberger.