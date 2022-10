Maserati má pro své modely novou speciální edici, vzdává hold první ženě v F1

Edice F Tributo odkazují na závodní minulost italské značky. V minulém roce speciální edice s totožným názvem vzdávala hold jedné z největších legend motorsportu, pětinásobnému mistru světa formule 1, Juanu Manuelu Fangiovi. Letošní edice vzpomíná na historicky první ženu v šampionátu formule 1, Marii Teresu de Filippis.

Maria Teresa de Filippis byla italská závodnice, která díky svým závodním úspěchům s Fiatem 500 zaujala pozornost Maserati. S italskou automobilkou spolupracovala Filippis od roku 1954. Než se dostala do formule 1, účastnila se šampionátu sportovních vozů včetně účasti ve slavném závodě Targa Florio.

Debut v královně motorsportu nastal v roce 1958 při velké ceně Monaka. Do závodu se nekvalifikovala. Jejím týmovým kolegou byl pro zajímavost Bernie Ecclestone, který se stal později na několik desítek let šéfem celého šampionátu. De Filippis se zúčastnila nakonec pěti závodů - do třech z nich se kvalifikovala a pouze jeden dokončila. I přesto je navždy první ženou, která šampionát formule 1 okusila.

Jak pro sedan Ghibli, tak pro SUV Levante jsou k dispozici dvě barevné varianty této speciální edice. Pokud chcete být vidět, je pro vás připravena oranžová barva laku Arancio Devil v kombinaci s jednadvacetipalcovými koly Antea (pro Levante) nebo Ghibli (Titano). Kola jsou v šedé barvě Grigio Opato s modrým lemováním.

Pro méně nápadné povahy je druhá varianta vyvedena v šedé Grigio Lamiera. Kola zůstávají stejná, mění se pouze lemování, které je tentokrát oranžové. Obě barevné varianty lze kombinovat s interiérem v černé nebo oranžové kůži, které jsou doplněny modrým nebo oranžovým prošíváním.