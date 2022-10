Nové Maserati GranCabrio dorazí v příštím roce, nabídne V6 i elektromotor

Nová generace otevřeného Maserati GranCabrio bude kopírovat nabídku modelu GranTurismo, díky čemuž by měla mít na trhu výsadní postavení

Nedávno představené Maserati GranTurismo se v příštím roce dočká sourozence s otevřenou karoserií, který tradičně ponese označení GranCabrio. Po technické stránce by novinka měla kopírovat model GranTurismo, díky čemuž by měla mít na trhu vcelku specifické postavení, jak v rozhovoru pro Autocar zmínit Massimo Capaldi, produktový šéf značky.

Kromě přeplňovaného motoru V6 Nettuno, převzatého z modelu MC20, totiž GranCabrio nabídne také čistě elektrický pohon, převzatý z prvního produkčního elektromobilu značky, Maserati GranTurismo Folgore. Zřejmě tak půjde o první čistě elektrické otevřené GT na trhu.

Po uvedení na trh bude model GranCabrio postaven v nabídce značky nad model GranTurismo, čemuž by měla odpovídat i jeho prémiová cenovka. Podle Capaldiho by nové Maserati mělo být přímým konkurentem například pro Bentley Continental GT Convertible.

Bližší informace o modelu zatím nemáme, lze však předpokládat, že jako správné GT nabídne GranCabrio čtyřmístné uspořádání kabiny. Důraz na nízkou hmotnost i tradici by pak mohl naznačovat, že stahovací střecha bude plátěná.

K pohonným jednotkám můžeme připomenout, že 3,0litrový dvakrát přeplňovaný motor Nettuno V6 bude dostupný ve dvou výkonnostních verzích. Základní verze Modena nabídne 365 kW a 600 Nm točivého momentu, vrcholná verze Trofeo nabídne 410 kW a 650 Nm točivého momentu.

Čistě elektrická verze GranTurismo Folgore je osazena dvojicí elektromotorů s kombinovaným výkonem 560 kW a točivým momentem až 1350 Nm. Sprint na stovku tak zvládne už za 2,7 sekundy. V případě těžšího kabrioletu však očekáváme nepatrně horší časy.

Představení modelu GranCabrio se očekává v druhé polovině příštího roku, kdy by měla značka představit také čistě elektrickou verzi modelu Grecale. Do konce příštího roku už by tak značka měla mít v nabídce rovnou tři elektromobily.