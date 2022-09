TEST Maserati Grecale Trofeo V6 – Oprašte vitríny!

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Vůz dostává vždy italský audiosystém Faber, ten nejvyšší za příplatek 62.500 Kč disponuje jednadvaceti reproduktory a hraje výtečně. To pokud zrovna z nějakého důvodu nechcete poslouchat líbivou akustiku šestiválce. Za zmínku stojí ještě jeden příplatkový balíček – Driving Assitance úrovně 2 Plus (+142.600 Kč), jenž výbavu rozšiřuje o Full-LED přední světlomety, adaptivní tempomat, čtení dopravních značek, asistenta pro změnu jízdního pruhu a tak podobně.

Multimediální systém jede na Androidu a kromě kvalitního obrazu všech displejů potěšil i rychlým chodem a okamžitou reakcí na stisk vybraných položek. Spodní menší obrazovka de facto nahrazuje samostatný panel pro ovládání klimatizace. Je to lepší, než teplotu lovit někde v podmenu, přesto se na malé šipečky netrefuje tak snadno, jako když prostě poslepu intuitivně chytnete otočný ovladač. Digitální budíky mají několik režimů zobrazení, takže si celé pracoviště můžete přizpůsobit dle vlastní libosti. Nechybí samozřejmě podpora Apple CarPlay a Android Auto, stejně jako možnost bezdrátového dobíjení telefonu.

Není velkým překvapením, že nejmodernější produkt Maserati uvnitř přezbrojil na digitalizaci. Řidič tak vlastně pracuje se čtyřmi obrazovkami. Klíčová je ta 12,3“ zastupující multimediální systém. Pod ní je další s úhlopříčkou 8,8 palce. Další displej nahrazuje budíky v kapličce a digitální jsou rovněž hodiny na vrchní části palubní desky. To sice staromilce nepotěší, zase si tu ale kromě hodinových ručiček můžete zobrazit další zajímavé informace. Během svižného svezení třeba „géčka“.

Volant má tak akorát tlustý věnec a „správný tvar“, tedy žádné hranaté či jinak zaoblené kreace. Plošky na něm jsou z lesklého povrchu a tváří se dotykově, ale nebojte. Jde o stará dobrá tlačítka, o která během jízdy omylem nezavadíte. Startuje se tlačítkem ve spodní části volantu, tím druhým vybíráte jízdní režim a tuhost vzduchového odpružení. Nepříliš šťastné mi přijde tlačítkové ovládání samočinné převodovky na piánku mezi obrazovkami uprostřed. Na rozdíl od klasické páky se sem při změně z R na D či zpět musíte pokaždé podívat. Navíc se v nizoučkých rychlostech (ale i po úplném zastavení) stane, že tlačítko na první dotyk nezareaguje a pokyn je třeba opakovat. Specialitkou verze Trofeo je možnost zařadit „erko“ a „déčko“ i obrovskými hliníkovými pádly pod volantem. Tím je manipulace třeba při vyjíždění z parkovacího místa podstatně snazší. Jen si říkám, proč to tak nemají všechna grecale?

Tím se pozvolna dostáváme do kabiny. I ta mění zajeté pořádky italské značky a posouvá její vnímání zase o kus výše. Hned po prvotním usednutí si všímám líbivých materiálů všude kolem. Příjemnou kůži doprovází karbonové doplňky a vše se zdá být dotaženo do posledního detailu. Tím myslím, že všechno hezky lícuje a během jízdy nepovrzává ani nevydává jiné laciné zvuky. Skvělé jsou rovněž sedačky. Mají dostatečné boční vedení a za úplatu 22.600 Kč doplní vyhřívání i ventilace. Rozsah nastavení je věru široký, takže se sem posadí různorodé typy postav.

Byť nejde o žádného drobečka, na svět se dívá o poznání veseleji než větší SUV Levante. Může za to příď inspirovaná sporťákem MC20 s velkými světlomety hned vedle kapoty. Maska je naopak hodně nízko, je však rozšklebená a chybět nesmí ani výrazný trojzubec. Když tak v galerii koukáte na přední partie, také ve vás evokují jednu trochu menší automobilovou šelmu? Za zmínku ještě stojí zapuštěné kliky dveří, které se ani nevyklápějí, otevřete je zmáčknutím čudlíku uvnitř. Ostatně tlačítkem se dveře otevírají i zevnitř. V případě nouze je tu však pořád schována mechanická možnost.

Ač to na oficiálních fotografiích a v kontextu výše popsaných soupeřů nevypadá, Grecale je pořádný kus auta. Proti konkurenci s délkou kolem 4,7 metru je italská novinka (4859 mm) o poznání protaženější. Bohatý prostor pro posádku má zajistit rozvor 2901 mm, rozkročený postoj automobilu zase umocňuje šířka 1979 milimetrů. Pokud byste z fotogalerie přiložené výše tipovali, že je to co do velikosti konkurence spíše pro prémiové městské crossovery, nezoufejte… měl jsem to podobně.

Nové Maserati Grecale přijíždí coby menší sourozenec SUV Levante. Řadí se do kategorie středně velkých prémiových SUV, kde chce soupeřit s vozy jako Porsche Macan, BMW X3 či Jaguar F-Pace. Název je inspirován středomořským větrem začínajícím nad ostrovem Zakynthos a v doslovném překladu znamená „řecký vítr“. Navzdory tomu nemá s tamní kulturou nic společného. Technický základ, pohonná jednotka i technologie na palubě pocházejí z italské domoviny. V prvním testu jsme vyzkoušeli rovnou absolutní vrchol – verzi Trofeo s 530koňovým šestiválcem.

Motor, jízdní vlastnosti

Vybroušený Neptun

Italské SUV je aktuálně dostupné se třemi benzinovými motorizacemi. Až časem se paleta rozroste o další varianty včetně plně elektrické. Dnes mohou zákazníci vybírat ze dvou benzinových dvoulitrů Grecale GT (220 kW) a Grecale Modena (243 kW). Na samotném vrcholu palety je testované Grecale Trofeo. To už má pod kapotou dvakrát přeplňovaný třílitrový šestiválec Nettuno propůjčený ze sportovního modelu MC20. Maserati se chlubí, že je to po 20 letech první agregát vyvinutý a postavený pod vlastními křídly.

Šestiválcový Neptun disponuje maximálním výkonem 390 kW a 620 newtonmetry točivého momentu. Je to sice o něco méně než v dárcovském sportovci (457 kW, 730 Nm), přesto jde nejen na poměry SUV o působivá čísla. Však také auto zrychlí z klidu na stovku za 3,8 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 285 km/h. Standardem je spojení s osmistupňovou samočinnou převodovkou ZF a pohonem všech kol s preferencí zadní nápravy v poměru až 0:100.

Neméně zajímavý je však i technologický popis agregátu s odkazem na Formuli 1. Kromě klasického spalovacího prostoru nad pístem je v Nettunu ještě jeden menší navíc, v samotné hlavě válců, u špičky zapalovací svíčky. Spalovací předkomora v hlavě válce má u vozů F1 kromě zapalovací svíčky také benzinový vstřikovač, který ale Maserati vynechalo. Místo toho vstřikovač ústí do klasického spalovacího prostoru ze strany, navíc jej doplňuje i druhý vstřikovač vložený do sání. Nettuno tedy disponuje kombinací přímého i nepřímého vstřiku. První pracuje s tlakem 350 bar, druhé si vystačí jen se šesti bary. Kromě spalovací svíčky ústící do předkomory je zde navíc ještě jedna z boku konvenčního spalovacího prostoru. Výhodou netradičního a poměrně složitého uspořádání má být nižší hluk, spotřeba i emise. A tím delší životní cyklus V6.

Maserati Grecale Trofeo V6

Inženýři použili elektrický obtokový ventil turbodmychadla, který odklání výfukové plyny od jeho turbíny. Systém je pochopitelně zdvojený, neboť vlastní turbo má každá z řad válců. V neposlední řadě zmíním ještě plynule variabilní olejový systém se suchou skříní, který využívá mělkou vanu a externí zásobník s plně variabilní pumpou ovládanou řídicí jednotkou.

Tolik teorie, ale co praxe? Šestiválec Nettuno je jedním slovem… úžasný. Je hravý, živý v jakémkoliv spektru, milující otáčky a přeřazující klidně v sedmi tisících za doprovodu opojného zabrumlání. Akcelerace je vskutku opojná, v přímce snadno zapomenete, že pohotovostní hmotnost vozu přesahuje dvoutunovou hranici. Dynamika vás přišpendlí do sedačky, osmikvalt hbitě sází jednu rychlost za druhou a než stihnete poprvé mrknout, na digibudících už svítí nesmyslná rychlost. Když se ale tempo ustálí, všechna ta masa auta kolem v kombinaci s povedeným odhlučněným reálnou rychlost dokonale zamaskují. Takže pozor, rychloměr sledujte opravdu pozorně!

Měl jsem obavy, jestli 530koňový šestiválec nebude skvělým parťákem pro svižné svezení, ale špatným sluhou, když grecale budete chtít používat jako všední SUV. Zbytečně. Agregát v komfortním jízdním režimu zkrotne a jízda centrem mezi semafory je příkladně hladká. Centrem tak cestujete jedna radost, a jakmile se na výjezdu potřebujete připojit do rychlého dálničního pruhu, síly pod kapotou máte na rozdávání.

A spotřeba paliva? Přiznám se, že v průběhu testovacího víkendu jsem se nedostal pod desetilitrovou hranci. S alespoň nějakým náznakem snahy o ekonomickou jízdu jsem se pohyboval kolem 10-12 l/100 km. Ono vás to ale s takovou strojovnou nebude bavit dlouho. Obzvlášť, máte-li na společné soužití jen několik desítek hodin. Grecale jsem si užíval plnými doušky a v takovém případě se průměr pohyboval kolem patnácti a více litrů. Při častém předjíždění a svižných vsuvkách se blížíme dvaceti. S takovou už by se hodila větší než standardně dodávaná 64litrová nádrž.

SuperSUV? Spíše skvělé GT

V návaznosti na počet koní vás možná překvapí, že Grecale dostává vzduchové odpružení, které se všeobecně orientuje na komfort a pohodovou jízdu. Není to tedy v případě vrcholové verze krok vedle? Nemyslím si. Ač se tohle auto neškatulkuje úplně snadno, nemyslím, že by chtělo soupeřit s překoňovanými superSUV, ale být pořád především pohodovým „gétéčkém“ na dlouhé cesty. Ale s pořádnou špetkou emocí, které se tvůrci snažili vydolovat z platformy Giorgio, jíž novinka sdílí třeba s Alfou Romeo Stelvio.

A tomu odpovídá i jízda. V běžném režimu je podvozek příkladně komfortní, s noblesou a bez bouchání překonává nástrahy českých okresek. Problémem jsou jen náhlé rázy a příčné nerovnosti, především v nízkých rychlostech, kde už se ozve výraznější bouchnutí. Ani měchy holt nemohou být dokonalé. Jenže na příjemnou notu je podvozek naladěn i v ostrých módech. Ano, ztuhne, ale nestane se z něj prkno použitelné jen na dokonale hlaďoučkém asfaltu. Pořád je komfortní, jen o nerovnostech informuje o něco intenzivněji. Problémem v tomto případě nejsou ani poměrně velká jednadvacetipalcová kola.

Že Grecale Trofeo necílí do té nejbrutálnější kategorie SUV, dokazuje i řízení. Je citlivé, přesné, ale ne zase až tak strmé. Oblouk vykroužíte na jeden pohyb volantem, pohotovou zpětnou vazbu ale nečekejte. Auto se při svižném tempu ovládá moc hezky, vyšší pohotovostní hmotnosti navzdory. Karoserie se nenaklání a vůz je dlouho neutrální. Nebudí zrovna dojem lehkonohé laňky, ale úplný průšvih to také není. Nedotáčivé tendence lze navíc eliminovat plynovým pedálem. Výraznější dovádění jsem si ale vyzkoušel jen na otevřené ploše bez provozu. Nebudu lhát… s 530 koňmi, které znáte sotva dva dny, nestojím o žádný průšvih. Ono se grecale jeví jako rychlé nezáludné SUV, ale když to s plynem přeženete, dokáže vás podvozek preferující zadní kola bryskně klepnout přes prsty.

Maserati Grecale Trofeo V6

Všechna provedení modelu jsou vybavena funkcí Maserati VDCM, která prediktivně kontroluje dynamiku (vertikální, podélnou a laterální) v závislosti na zvoleném jízdním režimu, díky čemuž chce nabídnout unikátní jízdní požitek. Netroufám si odhadovat, jak velký přínos systém do fungování vozu má, ale nutno říct, že jako celek šlape perfektně. A ještě jedna povedená věc – brzdy! Trofeo má šestipístková Bremba vpředu a čtyřpístky vzadu, přičemž soustava si se vší tou hmotností poradí jedna radost. Brzdný účinek lze dávkovat s citem a přesností, navíc se brzdy zdají být k neutahání… minimálně v rámci okresek.