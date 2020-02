Maserati prozrazuje plány. Letos dorazí elektrifikované Alfieri, příští rok nové SUV

Maserati se pochlubilo plány na příští roky, které by se měly nést ve znamení elektrifikace. Kromě toho však padla zmínka i o zcela novém SUV.

Známý italský výrobce sportovních vozů se v dnešní tiskové zprávě pochlubil plány na kompletní elektrifikaci svých automobilů, v rámci které by mělo 100 % nových modelů dostat hybridní nebo bateriový elektrický pohonný systém. Kromě toho se však objevily informace i o novém SUV.

O tom se mluví již delší dobu, přesto zatím máme jen naprosté minimum informací o jeho technice i plánovaném příchodu na trh. Původní odhady mluvily o roce 2022, dnešní produktová mapa však hovoří jasně. Nové SUV Maserati dorazí ještě o rok dřív.

Podle informací z automobilky by přitom první předprodukční kusy mohly začít sjíždět z výrobní linky již v tomto roce. Výroby by měla probíhat v italském závodu Cassino, společně s modely Alfa Romeo Stelvio a Giulia, do jehož modernizace bude investováno 800 milionů euro.

Jak bude nové SUV vypadat dosud není zřejmé, pravděpodobně však půjde o kompaktní SUV (D segment), které bude postaveno pod modelem Levante. Mezi jeho budoucí konkurenty tak můžeme zařadit například BMW X3, Audi Q5 nebo Mercedes GLC.

Poprvé by se pak vůz, nebo alespoň koncept, mohl ukázat již v květnu tohoto roku, na kdy Maserati slibuje významné překvapení. Stejně tak by se ale mohlo jednat i o premiéru dlouho očekávaného sportovního modelu, který zatím známe v podobě konceptu Alfieri.

Premiéra produkčního vozu Alfieri je však o něco pravděpodobnější, neboť i produktová mapa hovoří o novém sportovním voze již pro tento rok. Produkční Alfieri, jehož výroba by měla probíhat v Modeně, by přitom mělo dostat i elektrifikovaný pohon. Fráze o „zahájení odpočtu do nové éry“ u videa lákajícího na květnovou premiéru by tak hned dávala smysl.

Prvním hybridním modelem značky by se mělo stát nové Ghibli, které bude představeno v tomto roce. Ani v tomto případě však neznáme žádné bližší informace. Podle spekulací kolegů z Carscoops by se ovšem mohlo jednat o plug-in hybrid, který bude cílit nejprve na čínský trh, než se rozšíří do zbytku světa.

Prvními čistě elektrickými modely značky by se pak měly stát vozy GranTurismo a GranCabrio, které dostanou elektrický pohonný systém napájený z baterií. Výroba dvojice nových sportovních vozů by měla být zahájena v roce 2021 v závodě Mirafiori, do jehož modernizace bude opět investováno 800 milionů euro.