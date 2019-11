Maserati vypustilo do ulic maskovanou novinku, pod kapotou má zcela nový motor

Fotografie maskovaných prototypů nových aut jsou obvykle dílem špionážních fotografů a různých motoristických nadšenců, kteří byli ve správný čas na správném místě a ulovili pár pěkných momentek. Značka Maserati však vydala tiskovou zprávu, kde na nový testovací prototyp doslova upozorňuje.

„První testovací ‚mula‘ pro vývoj nových pohonných jednotek Maserati dnes v Modeně opustila brány (závodu) Viale Ciro Menotti,“ říká hned v úvodu tisková zpráva. Automobilka navíc dodává, že speciální „mulu,“jak se běžně označují podobné prototypy, zdobí folie odkazující na slavnostní událost v květnu 2020.

Pod kapotou experimentálního modelu by měla být zcela nová pohonná jednotka, která byla vyvinuta i postavena v Maserati a do budoucna by se měla stát základem nové rodiny motorů určených exkluzivně pro připravované modely značky. O jaké modely má jít sice tisková zpráva neuvádí, my už ale naštěstí máme pár tipů.

Testovací mula by totiž mohla být základem produkčního modelu Alfieri, který byl světu poprvé představen v březnu 2014 a jeho oficiální premiéra se očekává právě v květnu 2020. Kromě toho však Maserati plánuje do budoucna představit i nové SUV, stojící v nabídce pod SUV Levante, a nástupce modelů GranTurismo a GranCabrio. Modely jako Ghibli, Quattroporte a Levante pak čeká postupná modernizace a následně i generační obměna.

Tím už ale zabíháme moc daleko do budoucnosti. V současnosti nám musí stačit informace, podle kterých plánuje Maserati využít data z kilometrů najetých prototypem pro svůj řidičský simulátor v Maserati Innovation Lab, který by měl být jedním z nejsofistikovanějších na světě. Tato pracovní metodologie pak bude využita k ladění a vývoji prototypů s finální karoserií a mechanikou.