Mazda CX-60 oficiálně: Šestiválcovým dieselem opět proti všem!

Když se už před lety objevila první spekulace o velkém modelu Mazda se šestiválcem a pohonem zadních kol, znělo to až příliš idealisticky. O to více dnes, kdy automobilky avizují definitivní konec spalovacích motorů a urychlený přesun k elektromobilitě. Jenže to by nebyla Mazda, kdyby si věci zase jednou neudělala podle svého.

A tak představuje zcela nové SUV CX-60, na které nás několika upoutávkami lákala v posledních dnech. Samo o sobě je to zajímavé auto, japonská značka dnes na evropském trhu větší SUV nenabízí (CX-60 má na délku 4,7 metru). Novinka s dlouhou kapotou a kabinou posunutou co nejvíce vzad působí majestátně. Neméně atraktivní je na prvních fotkách také interiér – s obrovským digitálním přístrojovým štítem, ale zároveň klasickými tlačítky pro ovládání základních funkcí. Rovněž materiály oku lahodí, více se ale dozvíme až při prvním osobním setkání.

Teď ale pojďme k tomu nejzajímavějšímu, což je bezpochyby technika. Mazda již před časem avizovala plug-in hybrid s výkonem přes 300 koňských sil. Ten spolupracuje s benzinovým 2,5litrovým čtyřválcem, který už známe z modelů 6 a CX-5. Akumulátor plug-in hybridu s kapacitou 17,8 kWh přitom neukrajuje nic ze 477litrového zavazadlového prostoru, vešel se totiž pod sedačky. Vůz láká na systémový výkon 241 kW a 500 newtonmetrů točivého momentu. Čistě na elektřinu zvládne až 63 km.

Tím ale nekončíme, Japonci nabídnou také dva šestiválce! Ten první spaluje benzin a jde o pokračovatele technologie Skyactiv-X, jež má kombinovat to nejlepší ze světa zážehových a vznětových motorů. Tuto techniku však Mazda evropským zákazníkům nenabídne. Příliš mrzet je to ale nemusí, těšit se totiž mohou na řadový šestiválec spalující naftu, jenž má objem 3,3 litru a spolupracuje s osmistupňovým planetovým automatem, u kterého ale hydraulický měnič nahrazuje vícelamelová spojka. A pozor, standardně má tohle auto pohon zadních kol! Čtyřkolku lze objednat na přání, pro plug-in hybrid jde o standard. V prodeji se má novinka objevit v červnu, výrobu obstará domácí závod v Japonsku.

