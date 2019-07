Mazda promluvila o sportovní trojce: Můžeme, ale nechceme

Mazda si v nedávné době vysloužila pochvalu nejen za zcela nový designový jazyk, ale i modernější interiéry či revoluční technologie pohonu. Motor Sky-X, tedy jakýsi „diesel na benzin“, je ve světě skutečně unikátem. Shodou okolností se novou Mazdou 3 s touto pohonnou jednotkou svezeme už tento týden v rámci mezinárodních jízd. A chybět nebude ani nová CX-30.

Na jaře letošního roku se však spekulovalo ještě o tom, že by nová trojka mohla dorazit coby hot hatch, který by konkuroval VW Golf GTI či Hyundai i30 N. Vybrání zástupci Mazdy by si to dokonce přáli, vedení automobilky ale jasně naznačilo, že si nemáme dělat velké naděje.

Vedoucí globálního vývoje a plánování produktů Hiroyuki Matsumoto řekl, že japonská značka by sice mohla postavit výkonný motor, který by vyzval výše zmíněnou konkurenci, ale něco takového teď nemá v plánu. Přitom vedení britského či australského zastoupení by takový vůz rádo vidělo v nabídce a věří, že by se prodával skvěle.

Jenže Mazda je malá společnost a každá nová investice musí mít své opodstatnění. A vyvíjet další motor v době, kdy automobilka investuje do technologie Sky-X, ale i hybridů a elektromobilů, by nejspíš bylo finančně příliš náročné. A spolupráce na takovém projektu s jinou automobilkou rovněž není na pořadu dne.

Nejvýkonnější Mazdou 3 je tedy aktuálně ta s motorem Sky-X, tedy dvoulitrem o výkonu 132 kW (180 k) a točivém momentu 224 newtonmetrů. V kombinaci se šestistupňovou manuální převodovkou a pohonem předních kol je tahle trojka na stovce za 8,2 sekundy a pokračovat může na maximální rychlost 216 km/h.