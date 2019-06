Mazda zahájila prodej revolučního motoru Skyactiv-X. Známe i parametry!

Nový motor Skyactiv-X nabízí jako první na světě funkci Spark Plug Controlled Compression Ignition (SPCCI), která umožňuje kombinovat princip zapálení směsi svíčkou, jako u klasických zážehových motorů, nebo pomocí kompresního tepla ve válci, jak tomu bývá u vznětových motorů.

Ve výsledku by se měl řidič dočkat výkonného motoru s chutí jít do vysokých otáček, ale s nízkou spotřebou i emisemi. Například nová Mazda 3 sedan Skyactiv-X o výkonu 180 koní s točivým momentem 224 Nm by tak měla podle měření dle standardů NEDC nabídnout průměrnou spotřebu 4.3 l/100 km a emise 96 g CO2 na 100 km. Současně však výrobce dodává, že podle nového systému měření WLTP se spotřeba stejného modelu vyhoupla na 5.4 l/100 km.

Nová Mazda 3 Skyactiv-X by měla nabídnout také hybridní technologii Mazda M Hybrid a to již ve standardu. Inteligentní 24V mild-hybridní systém recykluje energii generovanou při brzdění a posílá ji do elektromotoru, který asistuje spalovacímu motoru. Výsledkem by měla být nižší spotřeba, lepší ekonomika provozu a samozřejmě nižší emise.

Nový motor Skyactiv-X bude pod kapotou Mazdy 3 hatchback i sedan dostupný jak s tradiční šestistupňovou převodovkou Skyactiv-MT, tak s šestistupňovým automatem Skyactiv-Drive. Zájemci o karosářské provedení hatchback si navíc budou moci připlatit i za pohon všech kol Mazda i-Activ.

Mazda 3 hatchback – české ceny nové generace Motor Skyactiv-G 122 Skyactiv-G 122 AT Skyactiv-X181 Skyactiv-X181 AT Skyactiv-X181 AWD Skyactiv-X181 AT AWD Skyactiv-D116 Skyactiv-D116 AT Výkon [kW/k] 90/122 90/122 132/180 132/180 132/180 132/180 85/116 85/116 Točivý moment [N.m] 213 213 224 224 224 224 270 270 Převodovka 6M 6A 6M 6A 6M 6A 6M 6A Cena Sky [Kč] 520.900 585.900 - - - - 574.900 - Cena Plus [Kč] 554.400 619.400 - - - - 608.400 673.400 Cena GT [Kč] - - 603.400 668.400 668.900 - - - Cena GT Plus [Kč] - - 634.400 699.400 699.400 764.400 - -

Mazda 3 sedan – české ceny nové generace Motor Skyactiv-G 122 Skyactiv-G 122 AT Skyactiv-X181 Skyactiv-X181 AT Skyactiv-D116 Skyactiv-D116 AT Výkon [kW/k] 90/122 90/122 132/180 132/180 85/116 85/116 Točivý moment [N.m] 213 213 224 224 270 270 Převodovka 6M 6A 6M 6A 6M 6A Cena Sky [Kč] 520.900 585.900 - - 574.900 - Cena Plus [Kč] 554.400 619.400 - - 608.400 673.400 Cena GT [Kč] - - 603.400 668.900 - - Cena GT Plus [Kč]

První vozy Mazda 3 s novým motorem Skyactiv-X budou evropským zákazníkům doručeny v průběhu podzimu. Ceny motorů, včetně srovnání s klasickou nabídkou, si můžete prohlédnout v tabulce výše.