Mercedes-AMG GT mezigeneračně přibral téměř čtyři metráky

Když automobilka Mercedes-Benz před pár dny odhalila novou generaci sporťáku AMG GT, nejeden fanoušek tohoto modelu byl zklamán přítomností dvou nouzových zadních sedaček a pohonu všech kol. Pro řadu zákazníků to může být příjemná změna, ovšem není zadarmo – vůz přibral 355 kilogramů.

Už dosavadní AMG GT nebylo s hmotností 1,6 tuny zrovna lehkým autem, ale ve srovnání s řadou jiných sporťáků to nakonec není zas tak moc – vždyť malé BMW M2 dnes váží 1,8 tuny. Nová generace podle čísla schovaného hluboko v tiskové zprávě na váze v obou verzích, AMG GT 55 i AMG GT 63, ukáže 4343 liber pohotovostní hmotnosti, tedy 1970 kg.

Nárůst hmotnosti by se dal skoro i omluvit, kdyby AMG GT bylo plug-in hybridem, ba dokonce, udržet v takovém případě hmotnost pod dvěma tunami by byl úspěch. Nedávno představený Mercedes-AMG C 63 s plug-in hybridním ústrojím váží lehce přes 2,1 tuny.

AMG GT ale plug-in hybridem není, takže ho musíme srovnávat s konvenčními konkurenty, a tím nejlogičtějším je Porsche 911. To ve verzi Turbo váží 1640 kg. I notoricky těžký Nissan GT-R ukáže na váze necelých 1,8 tuny.

Zvýšení hmotnosti samotné ale ještě neznamená, že zákazníci ztratí o AMG GT zájem. Dokonce to může být právě naopak. Novinka sice přišla o prvky ryzího sporťáku, jako je motor se suchou klikovou skříní nebo převodovka uložená až u zadní nápravy, ovšem podle automobilky zákazníci požadovali větší praktičnost bez poklesu výkonu.

Navíc, masu vozu bude korigovat nový hydraulický systém aktivního potlačování bočních náklonů, takže nejspíš není třeba mít velké obavy ani o jízdní vlastnosti.