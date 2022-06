Mercedes SL vznikne jako Maybach i dvoumístný Mythos. Bude prvním z řady exkluzivních modelů

Mercedes-Benz se chce stát nejhodnotnější luxusní značkou a investuje především do dražších modelů. Třída SL dostane verzi od Maybachu a ve dvoumístné podobě bude první z exkluzivní řady modelů Mythos.

Německý Mercedes-Benz to se snahou stát se nejhodnotnější luxusní značkou myslí vážně. Jeho plán zahrnuje přesměrování 75 % investic do velkých a drahých modelů, na kterých výrobce také nejvíce vydělává. Zároveň to znamená omezení modelů na spodní straně cenového spektra nabídky Mercedesu. Nedávno jsme například psali o tom, že Ola Källenius, šéf Mercedesu, naznačil konec třídy A.

Dalším dílem skládačky je rozšíření nabídky Maybachu o třídu SL. Mercedes-Maybach SL se nejprve představí jako koncept, ke kterému zástupci značky zveřejnili první upoutávky. Podle nich bude mít koncept velkou chromovanou masku i vkládané ozdoby v nárazníku, červený lak karoserie a černou kapotu vzorovanou logem Maybachu.

Například šéfdesignér Mercedesu, Gorden Wagener, sdílel snímek vozu na svém Instagramu. K příspěvku napsal: „Náznak konceptu Mercedes-Maybach SL – odhaluje více o budoucích možnostech nejexkluzivnější značky naší společnosti. Pro zákazníky, kteří touží po sofistikované luxusní jízdě a designovém zážitku.“

Tím ale Mercedes nekončí. Má sice značku Maybach, kterou chce konkurovat například Rolls-Roycu, ale to zřejmě nestačí. Oznámen byl vznik ještě exkluzivnější řady modelů, která dostala jméno Mythos. V jejím rámci budou vznikat limitované verze aut dostupné pouze oddaným nadšencům a sběratelům značky.

S řadou Mythos se pojí také třída SL, která zřejmě bude jejím prvním zástupcem. I náznak tohoto vozu sdílel Wagener na svém Instagramu. V popisu příspěvku už byl stručnější: „Série MYTHOS: vysoce exkluzivní sběratelská auta od Mercedesu-Benz.“ Vidíme pouze stíny zahalený profil vozu, ale už ten naznačuje, že z 2+2místné třídy SL se stane dvoumístný roadster.

Ani k jedné verzi třídy SL nebyly sděleny bližší informace, natož technická data. Doufejme však, že jestli má být řada Mythos natolik exkluzivní, nabídne něco skutečně unikátního a nepůjde jen o třídu SL bez zadních sedaček a s jinou maskou a nárazníky. Termín příchodu produkční verze obou vozů zatím není znám.