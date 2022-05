Mercedes se možná zbaví základního modelu, naznačil šéf značky

Podobně jako ostatní výrobci, také automobilka Mercedes-Benz se v posledních letech kromě elektrifikace soustřeďuje na zjednodušení svého portfolia, ze kterého by podle posledních spekulací časem mohla vypadnout základní třída A.

Zatím se jedná o nepotvrzenou informaci, britští kolegové z Autocar však vychází z vystoupení šéfa automobilky Mercedes-Benz na akci Financial Times Future of the Car. Kromě ohlášení nového konceptu elektrického sportovního vozu AMG zde měl na téma budoucí nabídky značky uvést Ola Källenius následující:

„Více si povíme až příští týden, ale není naším cílem konkurovat velkovýrobcům. To není tím, co značka Mercedes-Benz představuje,“ citovali slova šéfa automobilky britští kolegové. Källenius měl také dodat, že se společnost bude raději dívat nahoru, než dolů. Z toho lze vyvodit, že se zaměří spíše na vyšší segmenty.

Více o produktovém portfoliu značky bychom se měli dozvědět již brzy, ostatně kromě premiéry elektrického konceptu AMG plánuje automobilka v příštím týdnu zveřejňovat i další informace a vize své budoucnosti. Källenius sice nejmenoval modely, které by mohly z nabídky vypadnout, pro třídu A to však dlouhodobě nevypadá nejlépe.

Jde totiž o základní model v nabídce, který byl nedávno stažen z amerického i kanadského trhu – a to navzdory vřelému přijetí malého sedanu ze strany zákazníků. Do budoucna by pak třídu A mělo v zámoří nahradit kompaktní SUV GLA. Zámořské zastoupení automobilky se přitom odvolávalo právě na zjednodušování nabídky.

Video se připravuje ...

Prodeje modelů třídy A přitom v uplynulém období klesaly, na čemž se podepsalo i rozhodnutí automobilky přednostně investovat omezené zásoby čipů do výnosnějších modelů. Ziskovost automobilky v uplynulých obdobích přitom měla vedení společnosti nabídnout nový pohled na to, jak fungovat ziskověji.

„Ještě před problémy se zásobováním čipy jsme jasně dali najevo, že naší strategií není honit se za objemem, ale hledat hodnotu pro naše zákazníky a společnost,“ uvedl Källenius.

Postupné odstavování základních modelů z nabídek prémiových značek přitom není poslední dobou nic neobvyklého. Například značka Audi již před časem informovala, že neplánuje nástupce nejlevnějších modelů A1 a Q2. Před časem se navíc objevily spekulace, podle kterých BMW zvažuje další budoucnost svých malých modelů se spalovacími motory a pohonem předních kol.

Nahrazování menších modelů malými a kompaktními SUV modely a crossovery je navíc běžnou praxí i mimo prémiové značky. Je přitom nepravděpodobné, že by třída A zmizela okamžitě, je však možné, že se například již nedočká nástupce a její místo zaujme buď malé SUV, nebo malý elektromobil. Na více informací si zkrátka ještě budeme muset počkat.