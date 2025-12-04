Předplatné
Stejné ceny, jiný diesel. Toyota Proace dělá na první pohled neznatelný, ale zásadní krok

Mario Rychtera
Přechod na 2.2 D-4D mění techniku víc, než napovídají tabulkové hodnoty. Ten pravý benefit zákazník pozná v reálném provozu s nákladem.

S modelovým rokem 2026 přechází modelová řada Proace na nové vznětové motory. V případě užitkové dodávky zůstává základem vznětová patnáctistovka o výkonu 120 koní, která ale svou dynamikou není vhodná, pokud chcete využívat plnou užitnou hmtonost. Toyota však vyřadila silnější dvoulitr naladěný na 140 a 180 koní, s manuální a ve druhém případě automatickou převodovkou.

Nahrazuje ho větší diesel 2.2 D-4D s výkony 150 a 180 koní. Příjemné je, že navzdory novější technice zůstávají ceny nezměněné, tedy kromě VIP verze u osobní Proace Verso. Při pohledu na technické parametry zjistíme, že verze mají stejný točivý moment, užitečné zatížení, a dokonce utáhnou stejně těžké přívěsy.

Podle serveru Die Welt bylo hlavní motivací splnění emisní normy Euro 6e-bis, která se vyznačuje testovacími cykly více podobnými reálným podmínkám. Tato metodika se v rámci fáze Euro 6e-bis stane pro všechny nově registrované osobní a lehké užitkové vozy povinnou od 1. ledna 2026.

Toyota Proace Verso 2026: České ceny v Kč
Provedení Kombi (9 míst)Business (8 míst)Family (8 míst)VIP (6 míst)
L12.2 D‑4D 150 6st. man.804 000 890 000 1 017 000  
2.2 D‑4D 180 8st. aut. 960 000 1 087 000 1 251 000 
L22.2 D‑4D 150 6st. man.833 000 917 000 1 047 000  
2.2 D‑4D 180 8st. aut. 987 000 1 117 000 1 274 000 

Původní motor by v nových měřeních neobstál bez radikálních změn, což pro Toyotu není ekonomické. Zároveň zpřísněné podmínky a aktualizovaná metodika WLTP/RDE v rámci 6e-bis vysvětlují, proč tabulkově působí odcházející dvoulitr úsporněji a s nižší produkcí emisí, přestože jde zčásti o rozdíl v metodice měření.

Podle informací Toyoty a koncernu Stellantis je hlavní přidanou hodnotou lepší průběh točivého momentu v nízkých otáčkách, schopnost lépe se vypořádat s těžšími náklady a zvládání vyšších nájezdů, protože větší objem podléhá nižšímu měrnému zatížení. Tento motor je navíc vyvinut na základě agregátu 2.2 BlueHDi, který Stellantis oficiálně prezentuje jako jednotku splňující Euro 6e-bis a připravenou na normu Euro 7 s minimálními úpravami.

Toyota Proace Van 2026: České ceny v Kč
Provedení Užitečné zatíženíActiveComfortCrewCab
L11.5 D-4D 120 6st. manStandard795 000   
2.2 D-4D 150 6st.Extra830 000 1 006 000 855 000 
2.2 D-4D 180 8st. aut.Extra895 000 1 071 000 920 000 
L22.2 D-4D 150 6st.Extra855 000 1 031 000 880 000 
2.2 D-4D 180 8st. aut.Extra920 000 1 096 000 945 000 

Zároveň jde o logickou posloupnost. Dvoulitr pocházel od PSA, zatímco Stellantis (nástupce PSA) přešel právě na tuto 2.2, takže logicky Toyota drží krok. Tím se jí snižují náklady a zjednodušují dodávky náhradních dílů.

Videotest Toyota Proace Max L3H2 2.2 D-4D • Zdroj: auto.cz

Die Welt, PSA, Stellantis, ICCT (International Council on Clean Transportation), Toyota I Video: Toyota

