Jak se vyvíjel trh ojetin v listopadu? Nabídka je bohatší, ceny rostou pomalu
V listopadu letošního roku padaly v Česku nejen teplotní rekordy. Velmi dobře se dařilo i trhu s ojetými auty. Podle inzertních nabídek byl listopad roku 2025 nejbohatším jedenáctým měsícem za posledních pět let.
Ojetiny stále lákají zájemce o auta. Podle inzertních nabídek byl listopad roku 2025 nejbohatším jedenáctým měsícem za posledních pět let, když se na něm objevilo 151.427 vozů. Což bylo sice jen o 76 kusů víc než loni, ale rekord to je; například před čtyřmi lety, v listopadu 2021, sekundární trh nabízel ani ne 110 tisíc aut. Vyplývá to z jeho monitoringu, kontinuálně prováděném experty Aures Holdings, provozovatele největších tuzemských prodejních sítí ojetých vozů AAA Auto a Mototechna.
Co se týče počtu prodaných vozů, zde statistiky zaznamenaly mírný pokles, v meziročním srovnání o 2,1 % na 71.851 kusů. Meziměsíčně to pak bylo o plných osm procent méně oproti letos rekordnímu říjnu. Ten bývá tradičně nejsilnějším měsícem v roce, listopad však přesně odpovídá letošnímu měsíčnímu prodejnímu průměru.
„Říjen byl na celém sekundárním trhu prodejně nestandardně silný, proto nelze brát listopadový meziměsíční pokles doslovně. Listopadové prodeje naopak odpovídají stále se lehce zvyšujícímu trendu. Rostoucí tendence je patrná i u cen – oproti loňsku vzrostla průměrná cena ojetého vozu o 2,7 procenta na listopadových 301.684 korun. Důvodů je více, hlavně vysoká poptávka po ojetých autech, živená také výrazným poklesem cen pohonných hmot. Mezi listopadem 2024 a 2025 benzin zlevnil přibližně o dvě až tři koruny za litr, u nafty je to obdobné, tedy o znatelných šest až osm procent oproti loňsku,“ vysvětluje Petr Vaněček, generální ředitel Aures Holdings, provozovatele největší tuzemské sítě autocenter AAA Auto a Mototechna.
Další parametry ojetých vozů se výrazně nemění. Průměrný počet ujetých kilometrů zůstává letos už několik měsíců na hodnotě zhruba 160 tisíc kilometrů, nabízená auta jsou většinou 12 let stará, tedy roku výroby 2013. Stejné zůstávají i počty dnů, po něž ojetý automobil figuruje v inzertní nabídce – letos v listopadu to bylo 55 dní, o den déle než loni. „V naší síti autocenter AAA Auto prodáváme auta rychleji, průměrně je máme v nabídce 47 dní,“ přibližuje zákulisní údaj Petr Vaněček.
Co se týče složení nabídky na sekundárním trhu, stále mu vládnou auta s naftovými motory s podílem 51,1 procenta, benzinové motorizace zaujímají 45,2 procenta. „Nůžky se postupně svírají ve prospěch benzinových vozů, ostatně na primárním trhu nových aut už benziny výrazně vedou s téměř 70 procenty. Pokud bychom k benzinům připočítali i hybridní vozy, jež kombinují elektrickou trakci téměř výhradně s benzinovým spalovacím motorem, dostali bychom se na hodnotu 47,1 procenta, což už se podílu vznětových motorizací hodně přibližuje,“ počítá šéf AAA Auto. Oproti situaci v loňském listopadu přidaly benziny tři procenta, dieselů recipročně ubylo.
Neustále přibývá také prodaných bateriových elektromobilů s podílem na trhu 0,7 procenta, což znamená nárůst z 1,1 na 1,8 % celého sekundárního trhu. V absolutních číslech to bylo 1250 kusů, loni 808. S jejich cenami je to přesně naopak. Zatímco v jedenáctém měsíci loňského roku stál průměrný bateriový elektromobil 734.446 korun (a v nabídce vydržel 71 dnů), letos to bylo 683.574 Kč, tedy o sedm procent méně. A prodeje zrychlily průměrně na 64 dní.
„Elektromobily lákají ke koupi i tím, že jsou s průměrně čtyřletým stářím opravdu mladé a mívají najeto necelých 60 tisíc kilometrů. Navíc se ukazuje, že degradace baterií je pomalejší, než predikovali i ti nejoptimističtější zastánci elektromobility. Spolu s klesajícími cenami jsou tak zajímavou alternativou k tradičním spalovacím vozům. Nabídka na trhu je již zajímavá, jen u nás v AAA Auto aktuálně nabízíme téměř 300 detailně prověřených elektromobilů, nejvíce od značky Škoda (93 ks) a Tesla (77 ks). Nejprodávanější Tesly Model 3 už přitom s cenou spadly pod půlmilionovou hranici,“ dodává Petr Vaněček.
Co se týče převodovek, na rozdíl od Slovenska, kde ty automatické už v prodejích předehnaly manuály, v Česku k tomu ještě kus chybí. „Meziročně se podíl automatů zvýšil o procento na úkor manuálů, a to navzdory tomu, že v zánovních vozech už se blíží paritě. Je to způsobeno relativním stářím tuzemského vozového parku, jehož průměrné stáří překračuje 15 let, a průměrné prodávané auto na sekundárním trhu je už delší dobu dvanáctileté,“ přibližuje Vaněček. Konkrétně v číslech – letos v listopadu mělo manuální řazení 56,6 % prodaných vozů, loni 57,7 %; a automatů je letošní údaj 43,4 a loňský 42,3 procenta.
Zdroj: tisková zpráva Aures Holdings
Foto Aures Holdings a archiv Světa motorů