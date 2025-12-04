Chystá Kia návrat stingeru? Poodhalila koncept čtyřdvířka
Záhadné čtyřdveřové a pravděpodobně elektrické auto poodhalila automobilka Kia. Může jít o sourozence Hyundai Ioniq 6 a přinejmenším duchovního nástupce oblíbeného stingeru.
Kia Stinger byla velmi povedeným šestiválcovým sedanem, z jehož konce nadšení řidiči neměli radost. Sem tam se spekulovalo o nástupci, dosud ale nebylo na světě nic moc konkrétního. Až do nynějška, kdy Kia zveřejnila video a pár obrázků něčeho, co by se mohlo stát novým stingerem.
Zatím pořádně neodhalený koncept nemá ani jméno a samozřejmě neexistují zmínky o tom, zda se jedná o chystaného nástupce stingeru, nebo nějaký jiný model. Jistotou je přísná aerodynamická optimalizace – příď připomíná supersport, záď je useknutá podobně jako u fastbacku EV4 a až ke konci videa je vidět, že jde o čtyřdveřový vůz.
Kia zatím v nabídce nemá sourozence Hyundai Ioniq 6 a právě ten má siluetu docela podobnou, byť kulatější. Je tak možné, že nás od Kie čeká něco jako EV8; že by se vůz jmenoval Stinger, je v současné nomenklatuře značky bohužel nepravděpodobné. Naopak půjde-li o sourozence ioniqu 6, můžeme očekávat i verzi GT s vysokým výkonem.
Také ale sériový vůz – pokud na něj dojde – může nést chystaná platforma eM. Ta má oproti současné E-GMP, která už pracuje s 800V architekturou, přinést 50% prodloužení dojezdu. Otázek je zatím stále víc než odpovědí, tušíme ale, že Kia bude mít poměrně silné zastoupení na bruselském autosalonu, který proběhne zhruba za měsíc. Nejpozději tam se snad dozvíme víc.
zdroje: Kia, Motor1 | foto, video: Kia