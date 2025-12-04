Toyota Mirai vyráží do modelového roku 2026. Nadále vzdoruje elektromobilům
Zatímco většina automobilek od vodíku ustupuje, Toyota Mirai 2026 dál nabízí alternativu k bateriovým elektromobilům. Luxusní sedan na platformě GA-L s pohonem zadních kol má elektromotor o výkonu 136 kW a dojezd okolo 650 km.
Zatímco automobilky vodíkovému pohonu v sériových vozech příliš neholdují, Toyota Mirai se na trhu stále drží jako zajímavá alternativa pro ty, kteří chtějí ekologický vůz, ale nechtějí trávit dlouhé hodiny nabíjením. Nový modelový ročník se právě představil na americkém trhu.
Luxusní sedan postavený na platformě GA-L s pohonem zadních kol je osazen elektromotorem o výkonu 136 kW. Vodík uložený v tlakových nádobách vystačí na ujetí 402 mil podle metodiky EPA, což odpovídá odhadem 650 km. Podvozek využívá víceprvkové zavěšení pro pohodlný, a přitom pevný pocit z jízdy. K tuhosti karoserie přispívá technologie laserového svařování a lepených spojů, používaná i u dalších modelů Toyota a Lexus. Chování vozu usměrňuje aktivní asistent průjezdu zatáčkami.
Zvenčí Mirai zaujme 19palcovými koly a výběrem ze čtyř laků karoserie. Sofistikovaná elektricky ovládaná zpětná zrcátka jsou vyhřívaná a mají v sobě zabudovanou signalizaci překážky v mrtvém úhlu, blinkry a osvětlení nástupního prostoru. Hlavní přední i zadní světlomety jsou vybaveny LED technikou.
V interiéru navozuje příjemnou atmosféru světlá stropnice v kombinaci s tmavým čalouněním ze syntetické kůže a osvětlením prostoru pro nohy. Sedadlo řidiče je elektricky nastavitelné v osmi směrech, sedadlo spolujezdce ve čtyřech. Teplotu kabiny reguluje dvouzónová automatická klimatizace.
Další komfortní funkce, navigaci a multimediální zábavu ovládá 12,3palcový infotainment s aktualizacemi vzduchem a možností připojení dvou telefonů přes bluetooth. Vůz zprostředkovává 4G připojení pro pět zařízení a k dispozici je i bezdrátová nabíječka a USB-C port. Cestování zpříjemňuje hlasový asistent ovládající klimatizaci, navigaci a hudební rozhraní za doprovodu audiosoustavy JBL. Samozřejmostí je i vzdálený přístup prostřednictvím aplikace a možnost vytvoření digitálního klíčku.
Z jízdních systémů stojí za zmínku protikolizní asistent s detekcí chodců a cyklistů, adaptivní tempomat, sledování jízdy v pruhu a aktivní udržení v něm, rozpoznávání dopravních značek, automatické přepínání dálkových světel a automatická podpora řízení. Ta drobnými zásahy udržuje vůz v ideální stopě a bezpečné vzdálenosti od okolních aut.
Zdroj: Toyota I Video: Toyota