Zemřel Theodor Pištěk. Oscarový umělec, technik i testovací jezdec
Theodor Pištěk patřil mezi nejvýraznější výtvarníky své generace v Československu a později v Česku. Byl malířem, scénografickým výtvarníkem a zároveň mužem s hlubokou vášní pro auta – závodil, studoval techniku automobilů a uměl to promítnout do svého umění.
Pro filmový svět byl oscarovým mistrem přes kostýmy, kulisy a techniku. Pro svět výtvarného umění zase jedním z mála tuzemských autorů, kteří dokázali zasadit hyperrealismus do evropského kontextu.
A pro motoristický svět byl vášnivým znalcem techniky, testovacím jezdcem a člověkem, který dokázal o strojích mluvit i psát stejně přesně, jako je zobrazoval na plátně.
Auto jako součást identity
Ve tvorbě Theodora Pištěka se automobily neobjevují jako dekorace, ale jako hlavní téma. Od 70. let je zachycoval s mimořádným detailem – hladké karoserie, přesně definované odrazy světla, skutečná mechanika.
Pištěkovo technické vidění nebylo epizodní, naopak provázelo jeho tvorbu celý dospělý život. Jeho díla s automobilovými motivy představují jednu z nejpřesvědčivějších kapitol českého realistického malířství druhé poloviny 20. století. A zároveň jsou tematickým mostem mezi jeho výtvarnou a soukromou vášní.
Byl fascinován značkou Porsche. V roce 2023 navštívil Památník Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích, kde byl prezentován jako dlouholetý obdivovatel konstrukční školy Porsche a člověk, který dobře chápe spojení techniky, funkce a estetiky.
Velká plátna i Upír z Feratu
Jeho obrazová tvorba dosáhla rozměrů, jaké se v českém hyperrealismu prakticky nevyskytují. Typickým příkladem je monumentální dílo z roku 1984, velké přes 2,3 metru na výšku, které patří k největším a nejdůležitějším Pištěkovým obrazům vůbec.
Data z aukcí dlouhodobě potvrzují, že Pištěk je jedním z nejdražších českých výtvarníků. Jeho precizní práce s technickými motivy má vysokou sběratelskou hodnotu i v mezinárodním kontextu.
Do automobilové kultury se Pištěk nesmazatelně zapsal také filmem Upír z Feratu (1981), pro který vytvořil právě nezaměnitelný design legendárního vozu Ferat F1. Pištěkův návrh byl technicky promyšlený a dodnes patří k nejznámějším filmovým automobilovým kreacím u nás.
Maloval i testoval
Pištěk měl s technikou také rozsáhlé praktické zkušenosti. Dokládá to jeho účast na testech, které prováděl jako testovací jezdec a odborník pro dobový tisk. Jedním z doložených příkladů je například test motocyklu Honda CBX 1000 publikovaný koncem 70. let. Na začátku 80. let byl Theodor Pištěk zase pozván automobilkou Porsche na testování rozličných modelů. Byl zkrátka mezinárodně známou kapacitou.
Z textů recenzí je zřejmé, že Pištěk nepřistupoval ke stroji jen jako nadšenec, ale jako přesný analytik. Pozorně rozebíral charakter motoru, jeho pružnost a chování v různých otáčkách, zkoumal konstrukční řešení a realisticky hodnotil i limity – stabilitu ve vysoké rychlosti, aerodynamiku nebo ergonomii.
Všímal si měřitelných parametrů, ale zároveň dokázal perfektně popsat pocit z jízdy. Jeho testy nebyly jen oslavou a hodnocením stroje. Byl to v podstatě profesionální posudek, který dokládál, že technickým tématům rozuměl do hloubky. Právě proto jeho obrazy působí tak autenticky.