Zemřel Theodor Pištěk. Oscarový umělec, technik i testovací jezdec

Tichá Krajina (1984)
Ecce Homo (1983)
Josef N. (1978)
Adieu, Guy Moll
Jan Faltýsek
Theodor Pištěk patřil mezi nejvýraznější výtvarníky své generace v Československu a později v Česku. Byl malířem, scénografickým výtvarníkem a zároveň mužem s hlubokou vášní pro auta – závodil, studoval techniku automobilů a uměl to promítnout do svého umění.

Pro filmový svět byl oscarovým mistrem přes kostýmy, kulisy a techniku. Pro svět výtvarného umění zase jedním z mála tuzemských autorů, kteří dokázali zasadit hyperrealismus do evropského kontextu.

A pro motoristický svět byl vášnivým znalcem techniky, testovacím jezdcem a člověkem, který dokázal o strojích mluvit i psát stejně přesně, jako je zobrazoval na plátně.

Auto jako součást identity

Ve tvorbě Theodora Pištěka se automobily neobjevují jako dekorace, ale jako hlavní téma. Od 70. let je zachycoval s mimořádným detailem – hladké karoserie, přesně definované odrazy světla, skutečná mechanika.

Pištěkovo technické vidění nebylo epizodní, naopak provázelo jeho tvorbu celý dospělý život. Jeho díla s automobilovými motivy představují jednu z nejpřesvědčivějších kapitol českého realistického malířství druhé poloviny 20. století. A zároveň jsou tematickým mostem mezi jeho výtvarnou a soukromou vášní.

Byl fascinován značkou Porsche. V roce 2023 navštívil Památník Ferdinanda Porscheho ve Vratislavicích, kde byl prezentován jako dlouholetý obdivovatel konstrukční školy Porsche a člověk, který dobře chápe spojení techniky, funkce a estetiky.

Škoda Ferat: Speciál z depozitáře • Zdroj: Auto.cz

Velká plátna i Upír z Feratu

Jeho obrazová tvorba dosáhla rozměrů, jaké se v českém hyperrealismu prakticky nevyskytují. Typickým příkladem je monumentální dílo z roku 1984, velké přes 2,3 metru na výšku, které patří k největším a nejdůležitějším Pištěkovým obrazům vůbec.

Data z aukcí dlouhodobě potvrzují, že Pištěk je jedním z nejdražších českých výtvarníků. Jeho precizní práce s technickými motivy má vysokou sběratelskou hodnotu i v mezinárodním kontextu.

Do automobilové kultury se Pištěk nesmazatelně zapsal také filmem Upír z Feratu (1981), pro který vytvořil právě nezaměnitelný design legendárního vozu Ferat F1. Pištěkův návrh byl technicky promyšlený a dodnes patří k nejznámějším filmovým automobilovým kreacím u nás.

Maloval i testoval

Pištěk měl s technikou také rozsáhlé praktické zkušenosti. Dokládá to jeho účast na testech, které prováděl jako testovací jezdec a odborník pro dobový tisk. Jedním z doložených příkladů je například test motocyk­lu Honda CBX 1000 publikovaný koncem 70. let. Na začátku 80. let byl Theodor Pištěk zase pozván automobilkou Porsche na testování rozličných modelů. Byl zkrátka mezinárodně známou kapacitou.

Z textů recenzí je zřejmé, že Pištěk nepřistupoval ke stroji jen jako nadšenec, ale jako přesný analytik. Pozorně rozebíral charakter motoru, jeho pružnost a chování v různých otáčkách, zkoumal konstrukční řešení a realisticky hodnotil i limity – stabilitu ve vysoké rychlosti, aerodynamiku nebo ergonomii.

Všímal si měřitelných parametrů, ale zároveň dokázal perfektně popsat pocit z jízdy. Jeho testy nebyly jen oslavou a hodnocením stroje. Byl to v podstatě profesionální posudek, který dokládál, že technickým tématům rozuměl do hloubky. Právě proto jeho obrazy působí tak autenticky.

Zdroje: Art NetArtPrice, Škoda, Wikipedia

