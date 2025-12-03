Vzpomínáte na českého tunera škodovek Milotec? Tuní dál! Dokonce i elektromobily
Milotec je český výrobce autodoplňků, který se specializuje především na vozy Škoda. Dnes ukazuje, že umí reagovat i na nástup elektromobility: do nabídky totiž přidává také nové doplňky pro modely Škoda Elroq a Škoda Enyaq.
Tuning byl v českém podání vždy propojený s vozy škoda. Mezi stálice patří společnost Milotec, která od počátku devadesátých let vyvíjí a vyrábí designové či ochranné doplňky.
Z malé dílny na Rakovnicku postupně vyrostl podnik s vlastní výrobou, vývojem a širokou dealerskou sítí. Dnešní sortiment zahrnuje stovky položek. Většina je vyrobena z kvalitního ABS plastu či nerezu. Každý díl je navržen tak, aby přesně seděl na konkrétní model a splňoval evropské normy.
A přestože se svět automobilů mění rychleji než kdy dřív, Milotec se snaží přizpůsobit. Nedávno rozšířil nabídku o autodoplňky pro nejmodernější elektrické modely Škoda, tedy elroq a enyaq.
Dvě desítky položek pro Škodu Enyaq
Milotec pro největší škodovácký elektromobil enyaq nabízí už dvacet položek. Stejně jako u elroqu jde o kombinaci sportovně střižených doplňků, ochranných krytů a praktických vychytávek.
Pro Enyaq Coupé je v nabídce spoiler předního nárazníku (tzv. lízátko) a decentní křidélko na páté dveře. Pro všechny současné škodovky je v nabídce také ochranný práh nakládací hrany kufru, a to hned v několika provedeních: od kartáčovaného hliníku přes lesklé varianty až po stříbrný mat.
Dalším doplňkem pro celou modelovou řadu škodovky jsou ofuky oken. Ty umožňují pootevření okna i za hustého deště. Nejde o nepřesné univerzální díly, ale o přesné výrobky, tedy pro každý model zvlášť. Dalšími praktickými prvky jsou sluneční clony či plynové vzpěry kapoty.
Do sortimentu značky přibyly také doplňky pro nejčerstvější elektrickou novinku z Boleslavi. Elroq můžete doplnit například o matné i lesklé kryty pod kliky, které chrání lak před poškrábáním. Pro elroq je v nabídce i ochranný kryt hrany pátých dveří, opět matný i lesklý. Sortiment doplňují také univerzální barvy na brzdové třmeny. Kompletní nabídku najdete na milotec.net.
Trocha historie
Kořeny Milotecu sahají do roku 1990, kdy se začaly objevovat první návrhy a prototypy autopříslušenství pro tehdejší modely škodovek. V roce 1992 pak byla oficiálně založena společnost Plastservis Mobilla, která značku dodnes provozuje.
Firma postupně rozšiřovala sortiment prakticky na všechny novější modely koncernové značky – od favoritu a felicie až po dnešní generaci octavie. Mezi typické a poměrně kontroverzní díly, které se pro nové modely už nenabízí, patřily zejména mračítka a masky bez loga automobilky.
Zdroj: Autorský článek, Milotec