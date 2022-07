Mini se pochlubilo elektrickým kabrioletem, prý má naznačovat budoucnost

Značka Mini se dnes během akce „Mini takes the States“ v USA pochlubila unikátním čistě elektrickým vozem Mini Cooper SE Cabrio, který vznikl jako jednokusová ukázka možné další budoucnosti značky. S jeho prodejem se nepočítá, je však plně pojízdný a někteří zámořští kolegové už si ho dokonce mohli vyzkoušet.

Unikátní exemplář vychází z karoserie modelu Cooper S Cabrio, se kterým sdílí identické rozměry. Stejná je dokonce i velikost zavazadlového prostoru o objemu 160 litrů. Technologie pohonu je ale kompletně převzatá z čistě elektrického třídveřového Mini Cooper SE.

Elektromotor nabízí nejvyšší výkon 135 kW (184 k), díky čemuž dokáže vůz akcelerovat z 0 na 100 km/h za 7,7 sekundy. Otevřené elektrické Mini si mělo uchovat své agilní jízdní vlastnosti, často připodobňované řízení motokáry, dojezd 230 km (dle WLTP) by pak měl stačit k pohodlné přepravě po městě i k výletům do přírody.

Video se připravuje ...

Elektricky ovládanou plátěnou střechu je možné otevřít či zavřít během 18 sekund a to při rychlostech do 30 km/h. Podobně jako u klasického otevřeného Mini přitom střecha nabízí tři polohy – kromě úplného otevření a zavření je možné zvolit ještě částečné otevření připomínající střešní okno.

V tiskové zprávě Mini uvádí, že tento jediný exemplář naznačuje: „jak by mohla v budoucnu pokračovat cesta k výhradně elektrické prémiové značce a jak by bylo možné elektrifikovat klasický otevřený vůz poskytující potěšení ze sportovní jízdy s volným nebem nad hlavou.“

Dodejme, že Mini v současnosti pracuje na nové generaci čistě elektrického modelu Cooper, který už by ale neměl mít nic společného s verzí osazenou spalovacím motorem. Nová generace by přitom mohla být kratší, současně by ale měla nabídnout delší rozvor. Výkon by se pak mohl pohybovat údajně až kolem 200 koní.

Objevují se navíc spekulace, podle kterých plánuje Mini rozšířit svou nabídku čistě elektrických modelů ještě o crossover. Ten by údajně mohl oživit jméno Paceman, nyní by však pravděpodobně vsadil na praktičtější pětidveřovou karoserii.