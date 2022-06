Ojetý Mini Countryman I (2010-2017): Nevšední volba, nevšední starosti!

Countryman je vlastně zvětšený derivát New Mini II (2006-2015, R56 až R59), jemuž jsme se věnovali v čísle 36/2020 Světa motorů. Kromě větší a vyšší pětidveřové karoserie se odlišuje i místem vzniku - evropská verze Countrymanu R60 se spolu se sesterským třídveřovým modelem Paceman vyráběla v rakouském Štýrském Hradci v závodě Magna Steyr. Countryman byl prvním mini s možností pohonu všech kol. Nese obchodní označení All4. Nebojte, nejde o přeznačený přecitlivělý systém xDrive od mateřského koncernu BMW, ale jednodušší řešení s elektromagneticky spínanou spojkou, jakou používají třeba nejběžnější korejská SUV.

Na rozdíl od bavorského xDrive vás nebude trestat vzpíráním ani cukáním při každém milimetrovém rozdílu v obvodu pneumatik a díky speciálně vylepšenému odtlumení nepřináší ani vyšší hlučnost. Výjimkou jsou pouze benzinové verze s manuálem, které v kombinaci s All4 dostávaly kratší převody – ty jsou zákonitě díky vyšší úrovni otáček malinko hlučnější.

Za pozornost stojí rozsáhlá křižitelnost motorů, převodovek a pohonu All4. Konkrétně motorizace s výkony 82 kW (Cooper D), 90 kW (Cooper), 105 kW (Cooper SD) a 135 či 140 kW (Cooper S) uměly kompletní čtyřkombinaci, tedy šly objednat jak coby předokolky s manuálem či automatem, tak čtyřkolky s manuálem i automatem. Opravdu pádný argument pro koupi ale vidíme spíš v tom, že tohle auto téměř nikdy nebývalo služební a v naprosté většině případů se o ně staral značkový servis – u prvních vlastníků stoprocentně. Šlo o typický druhý či třetí vůz v dobře situovaných rodinách, bohužel převážně pro městské či příměstské použití, což řadě motorů fatálně zkrátilo život (za chvíli vysvětlíme).

Nejlíp je mu před kavárnou

Se zdejší nízkou světlou výškou podvozku (13 až 15 cm podle verze) na offroadové dobrodružství zapomeňte, zákazníci ho ostatně ani nevyžadovali. Stejně tak neřešili, že auto průměrně odveze jen 400 kg nákladu nebo že některé verze by ani nešlo osadit tažným zařízením (Countryman One D, Countryman JCW). A když už tu zázrakem je, pak jen na symbolické použití – ani nejzdatnější tahoun s dvoulitrovým dieselem, čtyřkolkou a automatem za sebe nesmí pověsit víc než 1200 kg, s manuálem dokonce jen 800 kg (tolik umí i tříválcová Fabia 1.2 HTP). Otroka na práci hledejte jinde, ve světě Mini to funguje trochu jinak. To není jen auto, spíš životní styl. Tady se nad sklenkou ginu Beefeater řeší polepy karoserie, originální držáčky do interiéru, všemožné nepotřebné blbinky s logem. Zkrátka fetiše životem znuděných lidí s přebytkem peněz. Sami uznáte, že chudák s otlučenou ojetinou, co se ptá na olej do diferenciálu, do tohoto světa nikdy úplně nezapadne.