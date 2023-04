Minulá Škoda Octavia Combi byla důležitým bodem zlomu. Nástupce zamotal konzervativním českým řidičům hlavy

Škoda Octavia Combi (2014): A nadešel bod zlomu

Je tomu deset let, kdy se odhalila třetí generace Škody Octavia Combi. Představila se v únoru 2013, aby po třech měsících doplnila liftback. Nenásilně konzervativní design se vrátil o dvě generace zpět, což platilo i pro podvozek. Motory však zažily obří pokrok.

Jestli se před deseti lety končící octavia s roztodivnými tvary přídě k původní filozofii modelu navenek nikterak okatě nehlásila, počátkem roku 2013 se Octavia Combi vrátila k vizáži, kterou jsme na ní patnáct let předtím bezmezně obdivovali. Reprezentativní a lehce čitelné detaily bez módních výstřelků, zcela jasná silueta bez zbytečných oblin a světlomety obdélníkovitého tvaru jí mezi zákazníky vrátily na důstojnosti. Jenže v souvislosti s tím se do dějin vypařilo také například dosud standardně dodávané víceprvkové zavěšení zadní nápravy, nyní už určené pouze pro čtyřkolky, stlačeným zemním plynem poháněnou verzi 1.4 G-TEC a motory 1.8 TSI, 2.0 TSI a silnější diesel 2.0 TDI o výkonu 135 kW. Technickým základem vozu se však stala zbrusu nová podvozková skupina MQB koncernu Volkswagen, kterou právě octavia využila jako vůbec první škodovka v historii.

V nové generaci modelu navíc nově přibyla spousta příplatkových asistenčních prvků: samočinné nouzové brzdění, adaptivní tempomat, parkovací asistent, ochrana před nárazem, multikolizní brzda či čtení dopravních značek. Řidič už mohl mít k dispozici dokonce i volbu jízdních režimů, komfortní bezklíčový přístup Kessy, v případě modelu Combi rovněž elektrické ovládání dveří zavazadelníku, ale také zpětnou kameru nebo panoramatickou střechu. Kompaktní model se tak možnostmi výbavy ještě více přiblížil ke střední třídě. A nadto octavia jako první kompaktní škodovka po malém MPV Roomster sebevědomě vybojovala nejvyšší, pětihvězdičkové vysvědčení v nárazových testech organizace Euro NCAP.

Čtyřkolka s mezinápravovou spojkou se nyní začala dodávat dokonce i pro modely RS. V této řadě se mimochodem časem začala nabízet speciální verze RS 245, jejíž označení vyjadřovalo výkon v koních – tedy v přepočtu 180 kilowattů. Ve výbavě této vzácné specifikace se objevil třeba elektronicky řízený diferenciál VAQ a mohla obouvat až 19palcová kola. Už standardní verze RS s dvoulitrovým motorem TSI se přitom chlubila výkonem 162, později 169 kW. Proti původnímu RS s jednotkou 1.8 20V Turbo z roku 2001 tak novinka získala k dobru minimálně třicet kilowattů.

Největší revoluce v kariéře třetí novodobé Octavie Combi nastala s modelovým ročníkem 2017. Během předchozího listopadu se totiž podrobila faceliftu, který podle mnohých příznivců zcela překopal její dosavadní důstojnost. Svérázná tvář s vysokými světlomety opticky rozdvojenými vertikální příčkou rozdělila českou veřejnost asi tak mocně jako prezidentské nebo parlamentní volby. Tehdy odcházejícímu šéfdesignérovi Škody Jozefu Kabaňovi byl tento krok kritiky dlouho vyčítán, přitom z dnešního pohledu už o žádné kontroverzní dílo nejde. Naopak má podle nás čtyřoká octavia větší šmrnc a nápad než původní, až příliš strohá verze přídě. V upravené podobě vydržela Octavia Combi III ve výrobě po boku nástupkyně až do července 2020.

Na zkoušku nyní máme k dispozici jeden z klenotů produkce, a to rané provedení Octavia Combi Scout, charakteristické nejen pohonem všech kol, ale rovněž plastovými nástavci blatníků i nárazníků a zvýšeným podvozkem. Takto atraktivní specifikace už navenek působí jako něco mezi offroadem a SUV, z celku vyzařují terénní ambice. A jestliže jsme původně měli čtyřkolky z rodiny Octavia spojené především s karoserií Combi a výhradně vznětovými motory, zde už pod kapotou tepe přeplňovaná zážehová jednotka 1.8 TSI.

Při kroužení na polygonu cítíme, že to byla šťastná volba. Benzinová osmnáctistovka je tichá, kultivovaná a velmi živá. S předlouhou octavií, která během tří novodobých generací postupně dorostla až na délku 4667 mm, cvičí jako zkušený atletický trenér. Řízení je lehké, za volantem si délku vozu vůbec neuvědomujeme. Prostoru uvnitř je na všech sedadlech nadbytek, což už vnější rozměry směle naznačují. Vždyť jen obejít desetileté kombi kolem dokola představuje vydatnou procházku. Jenže i pro tohle auto jsou největším trumfem dlouhé jízdní túry.

Jednou z nejatraktivnějších verzí se stal scout, osazený pohonem 4x4, terénními doplňky a vyšším podvozkem

Škoda Octavia Combi (2019): Vítejte v moderní džungli

Zatím poslední tvář Škody Octavia Combi se světu odhalila v pondělí 11. listopadu 2019. Silueta vozu se změnila jen lehce, totéž platí i pro podvozek. Všechny ostatní oblasti, včetně uspořádání interiéru, ovládání i pohonné techniky, však prošly zemětřesením.

Mild-hybrid, plug-in hybrid, technologie odpojování válců pří nízké zátěži, virtuální asistentka Laura, částečné ovládání palubních funkcí gesty, vzdálený přístup k vozu, průhledový displej na čelním skle, inteligentní přední světlomety složené na každé straně z 22 samostatných diod… Výčet novinkových prvků pro nejmodernější vydání Octavie Combi připomíná spíše vybavení osobního počítače blízké budoucnosti.

Základní vnější tvar siluety se však mezigeneračně naštěstí téměř nezměnil, obrovskou změnu designu přesto přinášejí třeba premiérové dvoudílné zadní svítilny s horizontálním uspořádáním a přesahem do boků karoserie. Podobné řešení navazuje na aktuální Superb Combi a zároveň nostalgicky připomíná dnes už třicetileté kombi Škoda Forman. Octavia má nyní nejdivočejší příď ve své historii, tuhle směsici ostrých přechodů v kombinaci se zaobleným spodním rámem masky zpaměti prostě nenakreslíte. Přesto je už při letmém pohledu z očí do očí každému jasné, s kterým modelem má tu čest. Také mohutná kapota výrazně zasahuje do boků vozu, délka kombi postupně narostla na 4689 mm. Při porovnání s pětadvacetiletou předchůdkyní se tak dodnes protáhla o citelných 178 mm. Na vysvětlenou ale dodejme, že vůbec poprvé se tentokrát u octavie mezigeneračně nezměnil rozvor náprav, dosahující už deset let rovných 2686 mm. Délka kombi se natáhla o nicotných 22 mm a šířka si polepšila o pouhých 15 milimetrů. Jenže už předtím to byl pořádný kus auta.

Největší šok mohou v konzervativním fandovi octavie u některých verzí vyvolat dvířka v levém předním blatníku verzí s dovětkem iV. Dobíjecí plug-in hybrid už totiž dorazil dokonce i do útrob některých provedení dynamických modelů RS, hrdě propagujících dějinné propojení Škody s motorsportem.

Základem aktuální generace je dále podvozková skupina MQB A, modifikovaná však na variantu Evo. Jenže když se podíváte dovnitř, místo evoluce se připravte na důkladnou revoluci. Moderní interiér s úchvatnou palubní deskou připomíná luxusní limuzínu, značnou část povrchu standardně pokrývá prošívaný čalouněný materiál, nad nímž se rozprostírá obrovský kus měkčeného plastu. Startuje se výhradně tlačítkem, klasický klíček plus spínací skříňku už v nové octavii nedostanete, ani kdybyste platili zlatem. V tomto palácovém přepychu se zalíbí nejen obdivovatelům moderny, ale i příznivcům konzervativního stylu. Těm druhým však jen do té doby, než zjistí, že většina palubních funkcí se ovládá prostřednictvím velkého dotykového displeje. Přesednutí z klasického do nejmodernějšího vozu stejného jména tak už dnes není jen o hřejivých pocitech, ale zároveň o postupném složení další maturitní zkoušky. Ale to příznivci youngtimerů moc dobře vědí, a proto se za volanty moderních aut příliš nehrnou.

V tomto případě uděláme výjimku, abychom vyzkoušeli kompletní posloupnost vývoje modelu. Za dvouramenným volantem rychle nacházím pohodlnou pozici a vydávám se vstříc testovacímu polygonu. Jestliže někdo předchozí generaci kritizoval za horší komfort tlumení nerovností vlečené zadní nápravy, současný model se ve všech verzích po příčných spárách vždy jen lehce zhoupne. V našem případě pod kapotou tepe čtyřválec 1.5 TGI o výkonu 96 kW. Specialitou verze G-TEC je dvoupalivový systém CNG + benzin. O propracovanosti pohonné soustavy svědčí samostatné ukazatele zásoby obou paliv v přístrojovém štítu nebo souhra systému, preferující nejprve stlačený zemní plyn a až po jeho vyčerpání benzin. Motor 1.5 TSI je dostupný rovněž ve verzi ACT o mnohem vyšším výkonu 110 kW, charakteristické především systémem odpojováním dvojice válců při nízké zátěži, přispívajícím k citelné úspoře paliva.

Škoda Octavia Combi (2019)