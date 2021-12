Mistr světa poprvé zhodnotil renovovaný Skyline GT-R za necelých 10 milionů Kč. Co na něj řekl?

Třetí generace Nissanu Skyline GT-R se vyráběla od 21. srpna 1989 a během pětileté produkce vzniklo téměř 44 tisíc kusů. Sériový stav standardní verze disponoval dvěma dveřmi, pohonem všech kol, manuálem a silným motorem vepředu. Před posádkou bil dvakrát přeplňovaný řadový šestiválec RB26DETT o objemu 2,6 litru, který dodával energii 206 kW (280 koní) při 6800 ot./min a 353 Nm na hraně 4400 ot./min. Zrychlení továrního provedení R32 dosahovalo 5,9 sekundy v případě stokilometrové mety, maximální rozlet končil po dosažení 250 km/h.

Velice podařený základ posloužil výrobě pětisetkusové odlehčené edice Nismo, která byla v rámci homologační série pro závodní speciály vybavena funkčními prvky ještě více formující perfektní řidičské auto. Příplatek 235.500 jenů (dnes 47.000 Kč) za vrcholnou specifikaci jednoho z 560 homologačních speciálu zahrnoval větší turbo, efektivnější nasávání čerstvého vzduchu do motoru, hliníkové panely karoserie anebo spoiler generující více přítlaku. Volitelnými prvky byla například výztuha předního zavěšení, průchodnější výfuková soustava, sportovní tlumiče či větší kola. Společným poznávacím znakem všech vlajkových lodí GT-R řady R32 se stalo pouze šedé lakování metalízou Gun Grey Metallic.

Originální Skyline GT-R R32 Nismo není k sehnání, na záchraně legendy japonské automobilové scény se podílí přímo Nissan prostřednictvím autorizovaných restaurátorských prací. Mechanici Nissanu umí rozebrat vůz na součástky a po ošetření je ručně skládají zpět do nádherného kompletu překonávající stav nového vozu z roku 1989, resp. 1990, kdy se typ Nismo poprvé představil.

Nismo R32 po oficiální renovaci stojí 430.000 USD, což je více než 9,6 milionu Kč. Postupně restaurovaný výsledek zaujal i mistra světa, kterému rukama prošla řada aut všech kategorií. Navzdory skoro dvacetileté kariéře u Nissanu se německý pilot Michael Krumm nikdy podrobněji nesetkal s udržovaným GT-R třetí generace. Pořádná šance přišla až teď v závodnickém důchodu a podle vlastních slov se Krumm vrátil do dob začínající profesionální kariéry. Jedna z největších ikon jeho domácí stáje debutovala v době, kdy budoucí mistrovský šampion oslavil 19. narozeniny. „Bylo to, jako bych se vrátil do 19 let a dostal jsem tuto hračku do rukou. Cítil jsem se zase jako dítě,“ popsal první pocity z premiéry v precizně opraveném kupé.

Krumm si po dlouhé době užíval manuální převodovku a odezvu šestiválce, protože móda automatů a dvou pedálů vytěsňuje krásy ručního řazení nejlépe spojeného s bezprostřední reakcí motoru. Kromě reakcí techniky pochválil také pevné i vyvážené šasi umožňující jistotu v zatáčkách – po pár kilometrech chtěl hned vyrazit na okruh. Michaela překvapilo celkové propojení řidiče s autem, vytratila se současná odtažitost moderních modelů.

Zajímavé poslouchat nefalšovaný obdiv relativně starého vozidla u člověka, který léta sbíral jízdní dojmy po celé planetě. Vítěz nejen mistrovství světa kategorie FIA GT1 zastavil čas a zcela mimo veškerou současnou sportovní produkci upřímně vysekl poklonu analogové čtyřkolce z Asie. Prý bude mít Krumm teď problém řídit jakékoliv podobné auto, což opět potvrzuje zažitou charakteristiku, že staromilský Nissan GT-R R32 Nismo má neskutečnou auru a nelze napodobit.