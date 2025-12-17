TEST Kia xCeed 1.6 T-GDI 7DCT Steel Edition – Analog s novým srdcem
Po plejádě aut s obřími displeji a elektrifikovanými pohony jsme po čase zase usedli za volant vozu, který nás byť jen na chvíli vrátit do nedávné minulosti. A návrat to byl krásný.
Design, interiér
Proč vlastně testujeme Kiu XCeed? Verzi se zvýšenou karoserií, tedy něco mezi klasickým hatchbackem a SUV, vycházející ze třetí generace ceedu? Vždyť xCeed se nabízí od roku 2019, (výchozí ceed třetí generace dokonce od 2018), přičemž modernizaci prodělal před třemi lety. A od té doby se tohle auto na první pohled nikterak nezměnilo. Pokud se ale na současný xCeed podíváte pečlivěji, zjistíte, že tady nějaké ty novinky jsou, a dokonce ne zrovna malé. Ale postupně.
Testované auto přijelo v zajímavé výbavě Steel Edition. Ta v hierarchii doplňuje známé linie Comfort, Exclusive a GT-Line. Cenově, stejně jako nabídkou výbavy, se řadí nad Exclusive, ale zároveň pod GT-Line. Výsadou výbavy Steel Edition je, že ji jako jedinou můžete mít se třemi různě výkonnými agregáty. Základem je motor 1.0 T-GDI s 85 kW, zlatý střed představuje testovaná motorizace se čtyřválcem 1.6 T-GDI s výkonem 110 kW a na vrcholu stojí stejný motor jako testovaný, ale se 132 kW. Co si vybrat nemůžete, je převodovka, která je vždy sedmistupňová samočinná dvouspojková. Kdo chce manuální, nemá jinou možnost než zvolit litrový motor ve výbavě Comfort nebo Exclusive.
Kia XCeed 1.6 T-GDI GPF 7DCT |
Testované auto stojí v základu 719.980 korun. V současné době je ale na vůz poměrně výrazná sleva 80.000 korun, a to už jsme na 639.980 korunách. Mimochodem díky zmíněné slevě můžete mít v současnosti xCeed už za 484.980 korun, což je v dnešní době skoro neuvěřitelné.
Standardní výbava testované úrovně Steel Edition je sice velmi bohatá, v našem případě ji však obohacovaly barva karoserie Perleťová Bílá Deluxe za 15.000 korun a dále Paket Roof za 35.000 korun. Jeho součástí je, jak už název napovídá panoramatické střešní okno, které lze elektricky otevřít. A dále vnitřní osvětlení LED a LED bodové osvětlení. Vše ostatní je ve standardu včetně 18palcových lehkých slitinových kol.
Na jedničku s hvězdičkou
Malé překvapení nastává v okamžiku, kdy otevřete dveře a usednete za volant. Namísto dnes standardní dvojice obrazovek je zde pouze jedna centrální dotyková s úhlopříčkou 10,25 palců s integrovanou navigací.
To mimo jiné znamená, že před řidičem je stále klasický přístrojový štít se čtyřmi analogovými ukazateli, doplněný o malinký displej provozních údajů. Kia mu říká Supervision a vyznačuje se úhlopříčkou 4,2 palce. Čitelnost je vynikající.
Totéž můžeme říci o ergonomii. Skutečnost, že se jedná o auto svým prapůvodem z roku 2018, znamená, že k ovládání naprosté většiny funkcí jsou samostatná mechanická tlačítka. Podsvícení přístrojového štítu si tak rychle ztlumíte spínačem vlevo pod volantem.
Standardní samočinná dvouzonová klimatizace má vlastní ovládací panel. Je sice integrovaná s dotykovou obrazovkou, avšak vše potřebné se ukazuje na panelu, takže vše co chcete vědět o jejím nastavení, zobrazuje přímo ovládací panel. Nejde jen o nastavené teploty, ale také o intenzitu ventilátoru nebo aktivaci příslušné funkce, což prozradí přímo dané tlačítko.
Jenže xCeed toho nabízí více. Třeba velmi dobrá přední sedadla v testované výbavě čalouněná kombinaci látky a umělá kůže s prošíváním v barvě šedá Yucca Steel. Obě mají v testované výbavě standardně elektricky nastavitelnou bederní opěrku. Bohužel pouze ve dvou směrech. Nelze ji tudíž posunout výše/níže podle toho, která partie zad vás zrovna bolí. Tohle mají evropské značky už dávno vyřešeno lépe.
Kia XCeed 1.6 T-GDI GPF 7DCT |
Že se stále jedná o „analogové“ auto dokazuje další ovladač, a sice hlasitosti audia řešený klasickým otočným kolečkem. Jde stále o nejlepší řešení. Různá virtuální posuvná tlačítka situovaná často na stranu dotykové obrazovky v praxi fungují méně přesně.
Pochválit musíme také volant, který je stále kulatý, navíc pozice sezení za ním je bez výhrad i zásluhou jeho velkého rozsahu nastavení v podélném i výškovém směru. A volič převodovky je také mechanický s mechanickou pojistkou na hlavě páky, jejíž tvar trochu připomíná ovladače vídané v letadlech a lokomotivách. Když na to přijde, můžete si na ni položit pravou ruku, což u elektronických drobounkých tlačítek nejde.
Motor, jízdní vlastnosti
Nejvíce změn, které se pojí s rokem 2025, se týká pohonných jednotek. Již před časem z nabídky vypadly vznětové agregáty 1.6 CRDi. Totéž se týká motoru 1.6 GDI Plug-in hybrid. Aby to bylo ještě zajímavější, tak jediným motorem, který zůstal do dnešních dnů, je přeplňovaný litrový tříválec T-GDI. U něj došlo k mírnému snížení výkonu z 88,3 na 84,6 kW, zároveň ale k výraznému zvýšení statického kompresního poměru z 10,5:1 na 11,5:1. Z nabídky dále vypadl čtyřválec 1.5 T-GDI.
Vrcholem v nabídce pohonů byl do loňského roku čtyřválec 1.6 T-GDI s výkonem 150 kW nabízený výhradně ve sportovně laděné verzi GT. A teď se možná zarazíte, vždyť i testované auto pohání přeplňovaná šestnáctistovka T-GDI. Pokud ale srovnáte technické údaje letošního xCeedu s tím nabízeným třeba v loňském roce, zjistíte velmi zajímavé skutečnosti.
Zatímco motor 1.6 T-GDI pro GT měl při vrtání 77 mm a zdvihu 85,44 mm objem 1591 cm3, nový testovaný motor má vrtání se 75,6 mm o špetku menší, zároveň ale prodloužený zdvih na 89 mm. A jeho objem tak činí 1598 cm3. Agregát je tedy koncepčně více nadčtvercový (dlouhozdvihový) než ten předchozí. Výrazně se zvýšil také kompresní poměr, a sice z rovných 10 na 11:1. A aby to bylo ještě zajímavější, tak starší a menší 1.5 T-GDI má vrtání i zdvih zase jiný, nejen v porovnání se starší šestnáctistovkou, ale dokonce i s tou letošní novou. V praxi to znamená pokaždé jiné písty a rovněž klikový hřídel.
Kia XCeed 1.6 T-GDI GPF 7DCT |
Jiný objem spolu s vyšším kompresním poměrem ale nejsou jediné změny, které zahrnuje testovaný motor. Koncepčně vychází z řady Gamma II Smartstream, variabilní časování rozvodu je pouze CVVT, tedy s dvojicí přestavníků (přesuvníků) na vačkových hřídelích. Předchozí inovativní systém rozvodu CVVD, který používala menší 1.5 T-GDI tady tudíž není uplatněn. Lepší objemovou účinnost slibuje vodní chladič stlačeného vzduchu integrovaný do sání, přesnější regulaci otáček turbodmychadla zase elektricky ovládaná klapka obtoku wastegate, zde označovaná EWGA.
Pro snížení emisí oxidů dusíku má motor zdvojenou recirkulaci spalin EGR. Právě NOx hodně řeší blížící se norma Euro 7. Testovaný motor sice v tuhle chvíli plní Euro 6e bis, avšak je již plně kompatibilní i s novou normou. Ta si vyžádala ještě další dílčí úpravy emisního systému, například jiné umístění katalyzátorů, kdy ten startovací je nyní skutečně hned za motorem. Totéž platí o benzinovém částicovém filtru GPF.
Pružně a (většinou) hospodárně
Kia nabízí testovaný motor ve dvou výkonových verzích. Ta slabší, kterou jsme testovali, se vyznačuje výkonem 110 kW při 4500 až 6000/min, výkonnější nabízí 132,4 kW při 6000 otáčkách. Liší se také vrchol točivého momentu, kdy testovaná verze nabízí 250 N.m při 1500 až 4000/min, výkonnější se chlubí 265 N.m při 1500 až 4500/min. Mimochodem stejným momentovým vrcholem při identických otáčkách disponovala i starší 1.6 T-GDI v GT, jakkoliv výkonově byla se 150 kW při 6000/min dále.
Výkon 110 kW, tedy po staru 150 koní již stačí na svižnou jízdu, kterou ovšem občas sabotuje převodovka. Ta je sedmistupňová samočinná dvouspojková z produkce Hyundai-Kia, přičemž její převody jsou stejné jako u skříně, která se pojila s již nenabízenou patnáctistovkou.
V případě xCeedu se naštěstí neopakovala negativní zkušenost s dvouspojkou v Kii Sportage, kde řadila letargicky a hlavně občas zmateně. O škubání při rozjezdu nemluvě. V xCeedu se ústrojí projevovalo mnohem přesvědčivě, jakkoliv i tady jsme zaznamenali váhavější rozjezdy. Je to patrně daň za splnění přísnější emisní normy. Když už se ale motor roztočil, táhnul konzistentně a vcelku silně.
Kompatibilita s novou normou Euro 7 by se měla projevit také na hospodárnosti provozu. Kia udává v kombinaci 6,8 litru na 100 km, což je vcelku působivé. V praxi při jízdách mimo město jsme se dostali i na 6,5 litru. Naproti tomu čistě městský provoz odčerpal z nádrže každých 100 km přes osm litrů. Po testovacím týdnu, který zahrnoval i výlet do Německa, do Saska se spotřeba paliva ustálila na velmi příznivých sedmi litrech na 100 km. A to zahrnovalo i německé dálnice.
Kia XCeed 1.6 T-GDI GPF 7DCT |
Kia xCeed potěšila také jízdním projevem, jakkoliv podvozek by mohl být o něco komfortnější. Je jasné, že se na tom podepsala 18palcová kola s pneumatikami 235/45. Na standardních 16palcových 205/60 bude jistě xCeed plavnější.
Velké kola ale přinesla ještě jeden negativní poznatek, a sice výraznější reakce přední nápravy na podélné nerovnosti. V nich se tak auto stávalo směrově nestabilní a bylo tedy třeba pevně držet volant. Bohužel nešlo jen o situace při brzdění či silném zrychlování…
Samotné řízení ale nakonec potěšilo, neboť v dnešních měřítkách disponuje slušnou zpětnou vazbou. Je také tak akorát strmé, když mezi plnými rejdy je třeba otočit 2,44krát volantem při průměru otáčení 10,4 metru.
|Kia XCeed 1.6 T-GDI 7DCT a konkurenti
|Kia XCeed 1.6 T-GDI 7DCT
|Cupra Ateca 1.5 TSI DSG
|Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 2WD AT
|Zdvihový objem [cm3]
|1598
|1498
|1332
|Výkon [kW]
|110
|110
|116
|Točivý moment [N.m]
|250
|250
|270
|Převodovka
|7 DCT
|7 DCT
|CVT
|Max. rychlost [km/h]
|203
|199
|199
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|9,3
|9,3
|9,2
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|6,8
|6,5-7,0
|6,2-6,4
|Vnější rozměry [mm]
|4395 x 1826 x 1495
|4386 x 1841 x 1613
|4425 x 1835 x 1625
|Rozvor [mm]
|2650
|2630
|2665
|Zavazadlový prostor [l]
|426-1378
|510
|504
|Základní cena [Kč]
|609.980
|889.900
|669.900
Závěr
Kia XCeed je letos na trhu už sedmým rokem. Přesto stále působí svěže. V měřítkách modernějších aut sice mohou některé prvky působit archaicky, jenže právě to se nám líbí. Asi nejlépe to shrnul kolega Mirek ze Světa motorů. Dle jeho slov je xCeed jedno z posledních aut, která jsou vyrobena pro řidiče, a ne fanouška videoher. A my se s tím plně ztotožňujeme.
Tradičně obrovským kladem je sedmiletá záruka, respektive do proběhu 150.000 km. A také bohatá výbava a v současné době také nebývale příznivá cena díky slevě ve výši 80.000 korun. A to vám každý jen tak nedá.
Kia XCeed 1.6 T-GDI GPF 7DCT |
|Nejlevnější verze modelu
|484.980 Kč (1.0 T-GDI 6MT Comfort /85 kW)
|Základ s testovaným motorem
|609.980 Kč (1.6 T-GDI 7DCT Exclusive /110 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|639.980 Kč (1.6 T-GDI 7DCT Steel Edition /110 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|689.980 Kč (1.6 T-GDI 7DCT Steel Edition /110 kW)