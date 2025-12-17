Do Česka míří nový konkurent Škody Enyaq. Projeli jsme překvapivý Deepal S05
Na českém trhu letos nastal pořádný zmatek, protože tolik nových značek jsme naposledy mohli uvítat na počátku 90. let. V příštím roce to zkusí další a mezi ty ambicióznější patří Changan, který se uvede konkurentem pro Škodu Enyaq. SUV Deepal S05 jsme si už na pár dní půjčili a dokázalo překvapit.
Příval automobilek z Číny neustane ani v roce 2026 a už teď máme potvrzené minimálně tři nové značky. Další jsou v jednání a jednou z nich se může stát také Deepal. Ten patří pod státní automobilku Changan, která patří mezi vůbec ty největší v Číně a dnes se řadí do první pětky nejprodávanějších na domácím trhu. Firma samotná byla založena v roce 1862 jako zbrojovka a první auto vyrobila v roce 1959. Od roku 1984 spolupracovala se Suzuki a vlastní auta Changanu proto využívala japonskou techniku, společné podniky má dodnes s Fordem a Mazdou.
Changan vyrábí vozy pod značkami Changan, Deepal, Avatr, Oshan a Kaicene. Evropský trh dosud automobilka ignorovala, expanze zde začala teprve loni se značkou Deepal a následovat bude Avatr. S technikou Changanu se ale už dá oficiálně setkat i na českém trhu. Nedávno uvedená elektrická Mazda 6e je totiž postavená na základech Deepalu SL03, příští rok ji doplní také SUV Mazda CX-6e, postavené na základu Deepalu S07. Nejde o první využití techniky Changanu západní značkou. Pickup Peugeot Landtrek, prodávaný třeba na Ukrajině, je původně Kaicene F70.
Pro Česko je zatím zvažována značka Deepal, která dělá elektromobily a sériové hybridy v mainstreamové kategorii. Od potenciálního budoucího importéra jsem si půjčil nový model S05, který bude v Evropě uveden na počátku příštího roku. Prozatím jen v elektrické verzi, sériové hybridy ještě evropská pobočka Deepalu v nabídce nemá.
S délkou 4,6 metru je S05 konkurentem třeba pro Škodu Enyaq nebo Volkswagen ID.4. S tím pojí čínskou novinku také jméno designéra. Nakreslil jej totiž tým pod vedením Němce Klause Zyciory, který byl do roku 2022 zodpovědný za celou sérii modelů ID u Volkswagenu. Mezi jinými čínskými vozy ale Deepal nijak zvlášť nevyčnívá. Má typický moderní uhlazený design se zapuštěnými, automaticky výsuvnými klikami, splývající sloupky B, bezrámová okna a vzadu svítilny spojené svítící linkou. Proporce jsou vyvážené a auto ani nepůsobí jako docela velké SUV. Originálním prvkem je kulatý ukazatel stavu baterie na levém sloupku C, který se rozsvítí při nabíjení.
Moc překvapení se uvnitř nekoná. Čínské automobilky se zjevně dostaly do fáze, kdy se příliš neobtěžují s designem interiéru. I zde je tedy dominantní horizontální displej uprostřed, pod ním středový tunel se dvěma místy na mobil, dva držáky nápojů a volič převodovky pod volantem. Liší se jen přístup k přístrojovému štítu a Deepal S05 se vydal cestou průhledového displeje, samotný malý displej před volantem zde chybí. Jedno překvapení tu ale přece jen je. Když si do vozu nejprve sedne spolujezdec, středový 15,4“ displej se automaticky otočí na něj. Když se pak usadí i řidič, displej se otočí za ním a zůstane tak i při jízdě.
No a na displeji se ukazuje další typicky čínský sklon. Naprostá většina elektrifikovaných čínských vozů, kterými jsem za poslední roky jezdil, má totiž zcela totožně vypadající software. Je jedno, jestli sednu do Nia, Zeekru, Geely, Lynku, Chery, Xpengu, Leapmotoru nebo jiných vozů, vždy přesně vím, co mě čeká na displeji. Liší se pouze pořadí jednotlivých sekcí a drobné detaily.
Což nakonec není špatné, protože současné generické rozvržení mi přijde velmi dobré a nemusím v novém autě nic zkoumat. Praktická je zejména roletka, kterou lze vyvolat po sjetí prstem z horní hrany. Zde si můžu rychle vypnout otravné asistenty a dostat se k důležitým nastavením. Ty samotné jsou už v menu, které někdo původně zkopíroval z Tesly a udrželo se dodnes. Stejně jako funkce, včetně kempovacího módu, světelné show nebo vnějšího reproduktoru. Ten mimochodem při jízdě asi do 30 km/h hraje melodii, která prvních pár minut zní vtipně, ale rychle začne lézt na mozek. Na výběr jsou tři a všechny podobně otravné.
Důležité je, že v Deepalu S05 software funguje velmi dobře. Reaguje rychle, animace se nesekají a nesetkal jsem se s téměř žádnými chybami. Vlastně jediná, co mě napadá, je tlačítko „zapamatovat si naposledy použitý jízdní režim“, který se ale stejně zresetuje s každým novým startem. Software je zatím v angličtině, ale brzy bude i česky – větší model S07 už je plně přeložený.
V angličtině funguje dobře i hlasové ovládání, které je rychlé a zvládá více pokynů najednou, jen toho zas tak moc neumí. Systém už také umí bezdrátové propojení s Android Auto, což také není u každého číňana samozřejmost. A zde se připojuje opravdu velmi rychle a bez jediného problému. Skvělé je také audio, které v této kategorii rozhodně patří mezi ty lepší.
Interiér působí dobře zpracovaný, většina povrchů je čalouněná nebo alespoň z měkčeného plastu. Sedačky čalouněné „veganskou kůží“ jsou příjemné a mají nastavitelnou bederní opěrku. Uchyceny jsou nízko, takže zde není typicky čínský problém s nedostatkem místa na hlavu. A to platí i vzadu, kde je navíc spousta místa na nohy. Podprůměrný je jen zavazadlový prostor se 492 litry, trochu to kompenzuje naopak dost velký přední kufr se 159 litry (Tesla Model Y má 117 litrů). V Česku jistě také ocení fakt, že auto může tahat až 1,6 tuny.
V Evropě je S05 dostupná jako zadokolka s výkonem 200 kW a LFP baterií o kapacitě 68,8 kWh, nebo jako čtyřkolka s 320 kW a stejnou baterií. Já dostal na test zadokolku ve vyšší výbavě Max. V Číně má tento model k dispozici také sériový hybrid se čtyřválcovou patnáctistovkou a LFP baterií o kapacitě 27,3 kWh, jestli bude dostupný i v Evropě, zatím není jasné.
Výkon 200 kW na 1940 kg vážící elektromobil je dnes průměrná hodnota. Auto i tak překvapuje prodlevou po sešlápnutí akcelerátoru při rozjezdu z místa, a to i ve sportovním režimu. Jasně, že se pořád rozjede rychleji než většina spalovacích vozů, ale naladění je to na elektromobil poněkud nezvyklé. Při jízdě už jsou reakce rychlé a dynamika slušná – na stovku zrychlí za 7,5 sekundy a rozjede se na 180 km/h.
V této variantě je jasný důraz spíše na efektivitu a v tom patří S05 opět mezi to lepší z čínské produkce. Při jízdě po městě se mi na displeji objevoval průměr 12 až 13 kWh/100 km, při běžné jízdě mimo město pak 14 až 15 kWh. Na dálnici při konstantních 130 si auto vezme kolem 23 kWh/100 km, což je sice horší než třeba Tesla, ale jezdil jsem při teplotách kolem nuly a se zapnutým topením, tudíž je to velmi slušný výsledek (tepelné čerpadlo je ve standardní výbavě). Chybí nám zde praktičtější nastavení rekuperace, auto ale umí téměř úplně plachtit. A podobně jako Tesla také velmi plynule a bez cuknutí zastavit.
Reálný dálniční dojezd je tedy kolem 300 kilometrů, což není moc, ale auto to kompenzuje rychlým nabíjením. Architektura má jen 400 V, maximální výkon je 200 kW, ale nabíjecí křivka je hezky plochá a do 80 % se baterie nabije za 23 minut, což je velmi dobrý výsledek. Střídavý proud auto zvládá na tři fáze výkonem 11 kW a nechybí ani funkce V2L s výkonem 6 kW.
Naprostá většina čínských vozů má také velmi podobné naladění podvozku, který je komfortní ve vyšších rychlostech, ale třeba ve městě je nervózní a nepříjemně drncá. V tomto ohledu patří Deepal mezi to nejlepší z Číny, protože podvozek je naladěn příjemně komfortně a problém mu nedělají menší nerovnosti ani velké výmoly, a to při jakékoliv rychlosti – a to i přesto, že testovaný kus stál na 20“ kolech. Zároveň není přehnaně měkký, takže se sice umí příjemně zhoupnout, ale zároveň mu zůstává dost jistoty i pro rychlejší průjezdy zatáčkami. Stabilní je i při vyšších rychlostech na dálnici a nevyžaduje časté úpravy směru volantem. Řízení není nijak extra citlivé, ale také není přeposilované. Chybí mi zde jen lepší rejd, který je na elektromobil s pohonem zadních kol podprůměrný. Povedené je odhlučnění karoserie i podvozku, a to i ve vyšších rychlostech.
U čínských vozů je nutné zmínit také topení, které často nefunguje tak, jak Evropan očekává. Platí to i pro Deepal, ale naštěstí není tak špatné jako u mnohé konkurence. V automatickém režimu má tendence po nějaké době do kabiny foukat studený vzduch. Pokud se ale v menu zvolí ikonka topení, podobně jako to bývá na ovladači domácí klimatizace, nemá problém topit celou cestu. Na fungování topení se navíc mají zaměřit i budoucí softwarové updaty. Vylepšit by se mohlo také vyhřívání sedaček a volantu, které je docela pomalé.
Co Deepal vůbec nezvládl, stejně jako naprostá většina čínských aut v Evropě, je naladění povinných asistentů. Naštěstí jdou snadno vypnout a jejich pípání není až tak otravné jako u jiných vozů, i tak jsou až komicky špatné. Čtení značek nedokázalo zjistit reálnou rychlost snad ani jednou. V Praze mi mnohdy tvrdilo, že je maximální rychlost 10 km/h, a celou cestu po D1 do Ostravy oscilovalo mezi 30–90 km/h. Ještě horší je adaptivní tempomat s aktivním držením v jízdním pruhu, které mě po každém zapnutí začalo aktivně tlačit ven z jízdního pruhu do toho odstavného. Zde ale může být problémem pouze kalibrace konkrétního kusu. V nárazových testech Euro NCAP jen před pár dny auto dostalo plný počet hvězdiček a 94 % za ochranu dospělé posádky.
Stejně jako to platí pro každé jiné čínské auto, které se kdy objevilo v Evropě, stále to chce doladit. V případě Deepalu S05 musí v Chongqingu pořádně zapracovat na asistentech a zlepšení rozhodně chce i topení. Ale když se vás zrovna nesnaží zabít, tak S05 rozhodně patří mezi to nejlepší, co se k nám zatím z Číny dostalo. Minimálně v tomto mainstreamovém segmentu. A to včetně ryze automobilových věcí, jako je naladění podvozku nebo efektivita pohonu.
Český ceník zatím samozřejmě neexistuje, protože jistý není ani vstup značky na náš trh. Testovaný Deepal S05 RWD ve vyšší výbavě Max by mohl stát kolem 1.050.000 Kč. Tedy žádná cenová bomba, ale s ohledem na slušnou výbavu o něco lepší nabídka než u západních značek.
V Maxu je standardem průhledový displej, elektrické sedačky s výhřevem i ventilací, panoramatické střešní okno, 360° kamera, tepelné čerpadlo, 20" kola nebo metalíza a krom toho chce zaujmout také sedmiletou zárukou.
Zdroj: autorský text, zdroj foto: Michal Dokoupil a Deepal, zdroj videa: Euro NCAP