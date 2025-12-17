Korejské BMW slaví 30 let. Limitky M2 či M5 navrhli sami fanoušci
Pětice speciálních edic omezených výrobou na pouhých pár kusů je výsledkem návrhů fanoušků značky. Automobilka konfigurátorovou akci, z nichž vzešly, uspořádala k příležitosti oslav 30. výročí na jihokorejském trhu. Tomu také všechny kusy zůstanou.
Jihokorejské zastoupení mnichovské automobilky se rozhodlo pro zajímavý experiment, ve kterém předalo designérské otěže přímo do rukou veřejnosti. Výsledkem kampaně, kde fanoušci a zákazníci hlasovali o ideální podobě vozů, je pět unikátních limitovaných edicí, které nyní míří do ostrého prodeje.
Celá akce s názvem „Vytvořte si vlastní edici BMW“ probíhala v online prostředí od poloviny května do začátku června. Princip byl jednoduchý: účastníci si mohli vzít do parády jeden z pěti vybraných modelů a upravit ho přesně podle svého gusta. V nabídce byly sportovní modely M2, sedan M340i a vrcholná M5, ale i populární SUV X3 20 xDrive a X5 xDrive40i. Hlasovalo se o všem od barvy laku karoserie přes design kol až po materiály v interiéru a další doplňkové díly.
Do nabídky se dostane celkem pět vozů. První tři jsou modely, které v anketě získaly absolutně nejvyšší počet hlasů a představují tak „ideální BMW“ podle vkusu korejských zákazníků. Zbylé dva vozy jsou speciální edice SUV modelů X3 a X5. Ty BMW Korea do výběru zařadilo proto, že jde o nejprodávanější modely značky na tamním trhu v letošním roce (z těch, které se účastnily hlasování). Generální ředitel Sangyoon Han potvrdil, že tyto vozy, stvořené na základě zpětné vazby od tisíců lidí, budou k dispozici výhradně online.
Limitka BMW M2 Coupé 30th Anniversary v modrých barvách Voodoo a matné Portimao, které vzešly z fanouškovského hlasování, oslavují výročí značky kombinací exkluzivních laků BMW Individual s rozsáhlou sadou karbonových doplňků M Performance pro exteriér a obdobnými doplňky v kabině, jako karbonová sedadla a volant potažený alcantarou.
Oba modely pohání samozřejmě řadový šestiválec o výkonu 480 koní, který ve spolupráci s osmistupňovou převodovkou umožňuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 4 sekundy. Vozy mají černá kovaná kola (19" vpředu, 20" vzadu) a červené brzdové třmeny. K mání bude pouhých 10 kusů pro variantu Voodoo Blue a 5 kusů pro Frozen Portimao Blue, s cenami stanovenými na 104, resp. 102,3 milionů wonů (1,768, resp. 1,739 milionu korun).
Edice BMW M5 Fire Orange 30th Anniversary kombinuje oranžový lak Fire opět s karbonovými doplňky M Performance a sadou černých kovaných kol (20" vpředu, 21" vzadu). Pod kapotou je standardní plug-in hybrid divize M s motorem V8 a kombinovaným výkonem 727 koní, což umožňuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,5 sekundy. Součástí vozu je paket M Driver's, a tedy je maximální rychlost 305 km/h. Ke zkrocení tu jsou karbon-keramické brzdy, interiér nabízí kůži Merino v kombinaci oranžové a černé barvy spolu s audiosystémem Bowers & Wilkins. Výrobní série čítá pouze 5 kusů s cenou stanovenou na 187,6 milionu wonů (3,189 milionu korun).
BMW X5 xDrive40i M Sport Pro Dravit Grey 30th Anniversary má šedou metalízu Dravit ze vzorníku BMW Individual a sportovní estetiku zdůrazňuje paket M Sport Pro, prvky M Light Shadow Line a 21" koly. Dále tu jsou karbonové doplňky M Performance a výfukový systém M Sport. Interiér nabízí kůži Merino v odstínu Tartufo, obložení v černém klavírovém laku, panoramatickou střechu a audiosystém Harman Kardon. Pohon zajišťuje řadový šestiválec o výkonu 381 koní s 48V mild-hybridní technologií a standardní výbava zahrnuje vzduchové odpružení a integrované aktivní řízení. Tato edice je omezena na 30 kusů a její cena je 136,5 milionu wonů (2,32 milionu korun)
BMW X3 20 xDrive M Sport Pro Dune Grey 30th Anniversary je první variantou tohoto modelu s šedým metalickým lakem Dune a opět tu jsou karbonové doplňky M Performance (kryty zrcátek, zadní spoiler a anténa). Vůz stojí na 20" aerodynamických kolech a interiér je proveden ve „veganské kůži“ Veganza v béžové barvě Camp. Pod kapotou je čtyřválcový dvoulitr s 48V mild-hybridní technologií o maximálním výkonu 190 koní. Tato speciální edice je rovněž omezena na 30 kusů s cenou 82,2 milionu wonů (1,397 milionu korun) je nejlevnější.
zdroj info, foto: BMW | video: Marek Bednář/Auto.cz