Spalovací motory zachráněny? EK chce zrušit zákaz, zas tak moc se ale neradujme
Auta se spalovacími motory se budou smět v EU prodávat i po roce 2035, projde-li čerstvě představený návrh Evropské komise. S největší pravděpodobností však půjde o plug-in hybridy a elektromobily s prodlužovačem dojezdu. Pravidla se také zpřísnila jinde.
Evropská komise v čerstvě představeném návrhu upustila od cíle vyžadovat po nových autech od roku 2035 nulové emise CO2, tedy de facto zakázat prodej nových aut se spalovacími motory. Místo 100% snížení emisí oxidu uhličitého oproti roku 2021 bude předepsané snížení „jen“ devadesátiprocentní.
Změna v unijní politice, kterou automobilky i fanoušci aut vítají, tedy zas tak velkou reálnou změnu představovat nebude – většinově budeme stále jezdit na elektřinu, ať už bateriovými elektromobily, nebo elektromobily s prodlouženým dojezdem či plug-in hybridy.
Komise tak vyslyšela naléhání automobilek, aby zůstaly právě tyto možnosti elektrifikovaných pohonů povolené. Ve výsledku by samozřejmě mělo být jedno, jak automobilka kýženého snížení dosáhne, ale reálně půjde nejspíš opravdu výhradně o PHEV a REEV.
„Otevření trhu vozidlům se spalovacími motory s tím, že zároveň vykompenzujete emise, je pragmatický a v souladu s podmínkami na trhu,“ komentovala změnu automobilka Volkswagen. Ocenila také podporu pro malé elektromobily. Naopak nezisková organizace Climate Group označila změnu za „tragické vítězství“ tradičního průmyslu nad elektrickými auty.
Podle Michaela Lohschellera, šéfa Polestaru, změna „vypadá malá, ale pokud teď polevíme, neuškodí to jen klimatu, uškodíme i konkurenceschopnosti Evropy.“ Ředitel lobbyistické organizace Transport & Environment označil změnu za hraní o čas v situaci, kdy Čína uhání kupředu.
Volkswagenem zmíněné kompenzování emisí souvisí s tím, že automobilky budou muset používat ocel s nízkým podílem uhlíku vyrobenou v EU. To je trochu problém, protože uměle zvyšované ceny energií vytlačují energeticky extrémně náročnou výrobu oceli mimo Unii. Další požadavek zní na použití syntetických paliv, ať už e-benzinu, HVO či paliv vyprodukovaných ze zemědělského odpadu, což může být např. biometan.
Právě nové požadavky na paliva či ocel návrhu vytkla Hildegarda Müllerová, prezidentka německého oborového uskupení VDA. „EU slíbila, že prozkoumá realitu, analyzuje ji a na tom základě přinese flexibilitu a úpravy. To se nestalo, Brusel se svým návrhem zklamal,“ uvedla.
Představený plán EK ještě čeká schvalování vládami jednotlivých členských zemí a následné posvěcení Evropským parlamentem. Může tak doznat ještě řady změn a samozřejmě také odmítnutí.
Prodeje elektrických aut v Evropě rostou, ovšem velmi pomalu. Bateriové elektromobily tvoří za rok 2025 16 % trhu čítajícího bezmála 9 milionů prodaných aut; v roce 2024 to bylo 13 %. Česko patří s šestiprocentním podílem na chvost po bok Polska, Maďarska, Řecka, Itálie či Španělska. S výjimkou Dánska, kde tvoří elektromobily 64 % nově prodaných aut kvůli extrémním daňovým výhodám, jsou v rámci EU největší podíly v okolí 35 % v Nizozemsku, Belgii, Švédsku a Finsku. Tyto země mají také největší počet nabíjecích bodů na 1000 obyvatel. Německo a Francie vykazují shodných 18 %.
zdroj: Reuters | foto: archiv