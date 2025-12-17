Nejprodávanější elektrický pick-up končí. Nahradí ho rozumnější řešení
V některých segmentech to elektromobily nemají snadné. Elektrické pick-upy se už nějakou dobu prodávají, zatím žádný se ale nedočkal opravdové popularity. Teď končí ten vůbec nejprodávanější a jeho náhradník se vrátí ke spalovacímu motoru.
V roce 2022 Ford uvedl elektrický pick-up F-150 Lightning, první bateriovou verzi nejprodávanějšího vozu Spojených států. Od novinky měla automobilka velká očekávání a opravdu se stal nejprodávanějším elektrickým pick-upem na tamním trhu. Jenže i tak zůstala čísla hluboko pod očekáváním. Jeho konkurencí je ostatně jen podivná Tesla Cybertruck, nový GMC Hummer EV a jeho sourozenec Chevrolet Silverado EV, ani jedno auto ale není prodejní trhák. Ford tak snížil produkci o polovinu a i když se minulý rok prodalo rekordní množství Lightningu (33.510 kusů), letos zcela končí.
První elektrický pokus se Fordu docela povedl, ačkoliv jde v podstatě jen o předělané spalovací auto. Lightning zaujal obrovským předním kufrem, spoustou vnějších zásuvek a funkcí V2L, možností tahat až 4,5 tuny a také relativně nízkou spotřebou a vysokým dojezdem. Jenže je také docela drahý. Spalovací F-150 začíná v Americe v přepočtu na 770.000 Kč, větší Super Duty na 950.000 Kč, ale za Lightning musí dát zájemci minimálně 1,1 milionu Kč. Auto se prodává také v Norsku, kde už ale vyjde na 2,1 milionu Kč.
Lightning je v nabídce ve dvou verzích. Základ má baterii o kapacitě 98 kWh a dva elektromotory o kombinovaném výkonu 337 kW. Vyšší varianta už má baterii se 131 kWh a kombinovaný výkon 433 kW, obě verze mají pohon všech kol a maximální točivý moment 1051 Nm. Nabíjet se dokáže až 175 kW a přes V2L zvládá dávat výkon 9,6 kW.
Neznamená to však úplný konec Lightningu. Spolu s oznámením o konci výroby totiž Ford ohlásil stejnojmenného nástupce. Ten už však nebude spoléhat jen na baterie, dostane totiž také spalovací motor. Novinka bude prvním západním Fordem se sériovým hybridem, motor tedy nebude mechanicky propojen s koly. F-150 EREV díky tomu dojede v kombinovaném režimu přes 1100 kilometrů. Více informací Ford zatím nezveřejnil, výroba bude probíhat na stejné lince v Rouge Electric Vehicle Center v Dearbornu.
Podobný osud potkal také elektrický pick-up RAM 1500 REV. Ten byl oznámen v roce 2023 a měl nabízet baterii o kapacitě až 229 kWh. Kromě toho se ale ukázal také další pick-up nazvaný Ramcharger, který dostal menší baterii, ale také 3,6litrový šestiválec v roli generátoru energie. RAM nakonec zrušil čistě elektrickou verzi a do produkce se už chystá pouze sériový hybrid, který si navíc změnil jméno z Ramcharger na 1500 REV.
V tomto segmentu už bude konkurence větší, protože svůj přírůstek zde bude mít i Volkswagen. Jeho chystaný pick-up Scout Terra, který se také začne vyrábět příští rok, má v nabídce čistě elektrickou variantu i sériový hybrid. Právě ten, využívající čtyřválec vyvinutý ve Škodovce, prý dělá až 80 % všech objednávek.
